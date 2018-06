'Cili će nam štekat, zajedno s gostima, past na glavu!': 'fensi' restoran naslonjen na južno pročelje Dioklecijanove palače nadogradio teracu unatoč protivljenju struke, korisnici prostora u prizemlju dršću od straha

Iako se Hrvatska udruga likovnih umjetnika (HULU) mjesecima borila da zaustavi štekatni “desant” na napukli ravni krov iznad njihovih prostorija na Rivi, on se ipak dogodio.



Na betonsko krovište zgrade prislonjene na južno pročelje Dioklecijanove palače ugostitelji postavljaju ovih dana još jedan od štekata u jezgri. Nadogradili su željeznu ogradu, stavili “stilske stupiće”, a brodskim podom prekrivena je betonska ploča iznad prostorija u kojima je HULU.



Riječ je, izgleda, o firmi "Teraca" d.o.o. koja drži kafić ZOI, a on se proteže po zapadnom dijelu ravnog krovišta susjedne zgrade, sve do ulaza u Podrume.







Struka, na čelu s akademikom Nenadom Cambijem, već se izjasnila protiv ovakve invazivne komercijalizacije koja zaklanja pogled na Palaču. Također, Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu ne dopušta ubuduće slične zahvate.



Iz HULU-a kažu da su ovi radovi, osim što nagrđuju zidine Palače, opasni. Boje se da bi im štekat, s gostima i turistima, mogao pasti na glavu. Naime, na betonskom stropu iznad njihovih kancelarija uočljive su pukotine, a neke su široke par milimetara.



- Iznad nas nije terasa, nego neprohodni ravni krov koji nije statički siguran. Nisu provedena sondiranja, ne znam jesu li gospoda iz kafića provela ilegalno sondiranje, jer mi im nismo dali suglasnost da rade iz našeg prostora. Kako se vidi, konstrukcija je sva ispucala. Bojim se svaki put kad dođem u ured, da će mi to biti zadnji dan - žali se predsjednik HULU-a Vice Tomasović.







Kako je uopće došlo do ovog štekatskog ataka na baštinski prostor?

Atraktivna pozicija

Pročelnik za poslovne prostore Grada Ivan Leko kazao nam je kako u arhivi imaju suglasnost koju je "Teraci" d.o.o. izdao bivši gradonačelnik Ivo Baldasar. Riječ je o dokumentu koji je ovaj potpisao u veljači 2017., a kojim je "Teraci" dao pravo da koristi 50 četvornih metara prostora ravnog krova kao terasu na tri godine, i to za deset eura po četvornome metru. To je vrlo niska cijena s obzirom na atraktivnost pozicije. Svakako, Baldasar je na svom odlasku, jer je dva mjeseca poslije došla povjerenica Branka Ramljak, dao dozvolu za još jedan štekat u jezgri.



Idući dokument koji je izdao Grad, u studenom 2017., u vrijeme sadašnjeg gradonačelnika, a potpisao ga je bivši pročelnik za poslovne prostore i imovinu Grada Ivica Pavić, dao je suglasnost "Teraci" da, prije negoli zatraže odobrenje konzervatora, izvrše sondiranje na međukatnoj konstrukciji da bi se napravio detaljni projekt sanacije terase. No, iz HULU-a tvrde da sondaža nije napravljena iz njihovih prostora. Stoga je pitanje postoji li dokaz da će ispucala betonska ploča izdržati turiste, posebno ako oni na njoj počnu ludovati.



U "Teraci" nisu ovaj put ništa htjeli komentirati. Na fiksni telefon javio se čovjek koji se predstavio kao konobar i rekao da mora nekog pitati, a onda je kazao da je “sve na web-stranici”. Ali, na njoj nema ništa o ovom zahvatu. Ni Hrvoje Malenica, koji je suvlasnik ZOI-a, ovaj puta nije odgovorio na mail koji smo mu poslali.







U Ministarstvu kulture pokušali smo doznati jesu li konzervatori odobrili ovaj zahvat. U Baldasarovoj suglasnosti piše da bez njihova odobrenja “korisnik ne smije pristupiti uređenju predmetne terase”. Ali, čak na dva maila nismo dobili odgovor. Ta je šutnja zanimljiva, jer se po prijedlogu novog komunalnog reda, koji se radio uz smjernice konzervatora, štekati ne bi više mogli postavljati ispred zidina Dioklecijanove palače. U javnoj raspravi su iz ZOI-ja uputili primjedbe da će im to ukinuti radna mjesta. Pa ako su konzervatori doista dali odobrenje, ispalo bi da su skočili sebi u usta. Što im ne bi bio prvi put.