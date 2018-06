Dodijeljene nagrade 'Splitski pupoljak': oni su naša budućnost, nositelji pozitivnih vibracija

Naše novinske stranice najčešće "popunjavaju" negativne priče, bilo političke ili ljudske. One snažnije odjekuju, i koliko god to bilo teško priznati, javnosti su puno zanimljivije.



Zato vas odmah na početku upozoravamo da je idućih nekoliko stupaca rezervirano za pozitivne priče, predstavljene kroz deset kandidata treće po redu nagrade "Splitski pupoljak", kao priznanje mladim, perspektivnim i ambicioznim ljudima koji od danas odrastaju, znajući da netko uvažava, primjećuje i cijeni njihov angažman. Humanitarci, sportaši, slikari, pjesnici, glazbenici, povjesničari i čuvari kulturne baštine, sve su to mladići i djevojke o čijim ćemo uspjesima u budućnosti imati prilike čuti.



– Kada vidite krasne mlade i uspješne ljude, jednostavno nemate riječi kojima biste ih opisali. Zato pozivam sve građane Splita da počnu s nominacijama za sljedeći ciklus "Splitskih pupoljaka" – mladih, talentiranih, nesebičnih mladih ljudi na koje ćemo se osloniti u budućnosti – emotivno će Milena Mratinić, predsjednica Udruge "Naš kvart" i inicijatorica već široj javnosti prepoznatljive nagrade.



Sudjelovanje na dodjeli plaketa ovogodišnjim laureatima nije teško "palo" ni Jeleni Hrgović, splitskoj dogradonačelnici, koja je u službenom prijemu nagrađenih, organiziranom u Muzeju grada Splita, sa zadovoljstvom sudjelovala.



– Ovo je akcija koja im pomaže da nastave putem kojim su krenuli, i u onim trenucima kada se misle je li to prava stvar, kada čuješ kako netko drugi izgovara zašto je dobro ono čime se ti baviš i zašto je to važno te zašto je izdvojen iz jedne mase, sve to daje poticaj za nastavak. To su djeca, a već ozbiljni ljudi - istaknula je dogradonačelnica.



Gledajući predstavljene mlade laureate, lako je pronalazio riječi hvale za njih i Luka Brčić, dožupan splitsko-dalmatinski.

- Kada su mladi u društvu nositelji pozitivnih vibracija, onda takvo društvo ima svijetlu budućnost i u svim ovim odlascima mladih ljudi, vesele nas ovakvi pozitivni učinci njihovih vršnjaka i vjerujem da će njihov primjer biti poticaj drugima da daju ono najbolje što imaju u sebi – kazao je Luka Brčić.



Na stranicama "Slobodne" svakoga tjedna predstavljali smo svakog od ovih mladih ljudi, navijali za njih i u redakcijskom adresaru zabilježili njihove brojeve telefona za nekakve buduće suradnje i intervjue, jer kako su krenuli, godinama će nam puniti stranice i uveseljavati nas izložbama, sportskim rezultatima, humanitarnim akcijama i raznim inicijativama. Mirja Biočić, Toni Kanaet, Ivo Kovačević, Miroslav Lelas, Magdalena Modrić, Lucija Mušac, Marin Petković, Petar Pudar, Jozo Sliško i Luka Ursić. Zapamtite njihova imena jer vam još puno toga imaju reći.