Iz Švedske nam se javio 'fantom' koji se sudski izborio za kuću splitskog branitelja: Pozdrav iz Göteborga, ovo sam ja - Dušan Duško Rubić

Ovo je moja fotografija snimljena u četvrtak poslijepodne u Göteborgu – napisao nam je u e-mailu Dušan Duško Rubić, jedan od aktera pravosudne bitke za kuću u Bilanovoj 1 u splitskom Varošu, za kojeg suprotna strana tvrdi da se tijekom 27 godina nikada nije pojavio na sudu i dovodi u pitanje njegov identitet.

Branitelj deložiran iz trošne dvokatnice u Varošu: Kuću mi je oteo čovjek kojega u 27 godina nitko nije vidio na sudu! Izbacili su me za par minuta, i psa su mi htjeli uzeti...

To što ranije nije poslao fotografiju objasnio je činjenicom da je Göteborg u četvrtak pogodilo veliko nevrijeme i sve je, kako je dodao, morao pisati pod svjetlom baterije.



– Da sam živ, možete se obratiti Poreznoj upravi Skatteverket, koja vodi matične knjige... Pogledajte moj matični ili osobni broj i s lijeve strane vidjet ćete godinu, mjesec i dan rođenja. Broj 9 označava da sam rođen u inozemstvu, 2 označava županiju, 5 općinu i broj 3 spol. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Porezna uprava mene će obavijestiti da vam je dala moje osobne podatke. Također, ja ću njih obavijestiti kojoj sam ustanovi dao moje osobne podatke. Kad usporedite moj datum rođenja u Hrvatskoj, vidjet ćete da je isti kao u Švedskoj. Moji telefoni su inače tajni, a ako vam treba, poslat ću i zadnji račun koji sam platio – napisao nam je Rubić.



Navodi i svjedoke u Hrvatskoj koji bi potvrdili njegov identitet, a među njima i svoga brata Antu koji živi u Solinu. Isto tako, prema Rubićevim riječima, postoje ljudi koji će javno posvjedočiti da je on ipak dolazio u Split tijekom proteklih godina i da je čak bio u blizini deložiranog sina svoje prve supruge.



– Dva puta sam se sreo s Prodanovićem, ali on nije znao tko sam, nego samo da živim vani. Ako vas interesiraju osobe koje su bile na susretu, mogu to objaviti. Meni su se pripadnici Hrvatske vojske i HOS-ovci nudili da će izbaciti njegovu obitelj, ali zahvalio sam im se i rekao da će to sud učiniti – također nam je napisao Rubić.



Nije naveo zašto nije dolazio na sud svih ovih godina, očito smatrajući da je dovoljno ranije objašnjenje da se kao Hrvat iz dijaspore ne osjeća ugodno u domovini, gdje ga, kao i druge, gledaju kroz prizmu novca. Također je iznio i neke intimne detalje iz veze s pokojnom majkom Dragoslava Prodanovića, ali njima nije mjesto u novinama.



– O njegovim (Prodanovićevim, op. Z.Š.) životnim tegobama ne želim pisati. Meni ga je žao kao čovjeka, ali sam je sebi kriv. On i njegov odvjetnik pokušavali su me proglasiti mrtvim, ali su se prevarili, jer ja želim živjeti, a ako umrem, moja djeca su nasljednici – poručio je Rubić iz Göteborga.

I Vrhovni sud stao na Rubićevu stranu: Novac za stan jest stekao nezakonito, ali to ne utječe na pravo vlasništva

U slučaju "Prodanović – Rubić", a na temelju revizije koju je tražio deložirani Dragoslav, krajem 2016. godine raspravljao je i Vrhovni sud RH.



Ta je sudska instancija stala na Rubićevu stranu i odbila zahtjev druge strane, iako je uvažila zaključak nižih sudova da je on stan obitelji Jelaska platio novcem stečenim na nezakonit način, počinivši kaznena djela za koja je bio pravomoćno osuđen.



To je, uostalom, Rubić u više navrata priznao u podnescima sudovima, navodeći i kako je nakon odsluženja kazne na Golom otoku državi nadoknadio štetu.

Zanimljivo je kako je sve to s pravne strane objasnio Vrhovni sud.



"Okolnost da je tužitelj (Rubić, op. Z.Š.) platio predmetnu nekretninu od imovine (sredstvima) koja potječe od kaznenog djela nije od utjecaja na njegovo stjecanje prava vlasništva (i s tim u vezi osnovanost zahtjeva na utvrđenje prava vlasništva, izdavanje tabularne izjave i predaje u posjed sporne nekretnine), već je ta okolnost relevantna u odnosu na pitanje može li tužitelj zadržati u vlasništvu tu nekretninu s obzirom na načelo kaznenog zakonodavstva prema kojemu nitko ne može zadržati korist ostvarenu protupravnom radnjom.



Te i druge okolnosti bile bi odlučne u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, što nije predmet ove parnice", napisali su u presudi suci najvišeg pravosudnog tijela u zemlji.