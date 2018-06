Vrhunac proslave 75. rođendana Slobodne Dalmacije koja se obilježava tijekom cijele godine, bila je večerašnja tradicionalna dodjela nagrada našeg lista održana u Vili Dalmaciji.



Od 1969. godine povodom Dana Slobodne Dalmacije kojim se obilježava izlazak prvog broja 1943. u jednoj mosorskoj pojati, dodjeljuju se nagrade za životna i godišnja ostvarenja na području znanosti, umjetnosti i novinarstva koje uživaju izniman ugled.



- Nije poznat slučaj ovako dugog i uspješnog trajanja jedne novine i novinske kuće. Od samih svojih početaka, citirat ću našeg “meštra“ Božu Žigu, Slobodna nije projektirana da bi bila samo informativni servis. Čak i sastav prvoga uredništva, a u njemu su bili i književnici i slikari, sjetimo se samo Jure Kaštelana, Joke Kneževića, Cvijete Job, doktora Živka Gatina, pokazuje kulturalne, obrazovne, umjetničke i kreativne ambicije. Od tada pa nadalje, Slobodna je ne samo stožerna informativna institucija, nego i intelektualni, duhovni i kulturni orijentir za cijelu Dalmaciju.



Od početka do danas, ona je i važan integrativni čimbenik ovoga prostora, od najudaljenije vale na pučini do najzabačenijeg sela duboko u Zagori. Možemo bez pretjerivanja reći da je najvažniji dokument o posljednjih 75 godina Dalmacije - upravo naša ‘Slobodna’. Čitatelji su svjesni i vjernošću uzvraćaju na tu kulturnu i intelektualnu ulogu svojih novina - istaknuo je Miroslav Ivić, predsjednik Uprave Slobodne Dalmacije dodajući kako je upravo u povodu 75- godišnjice odrađen projekt digitalizacije cjelokupne arhivske građe, što obuhvaća više od milijun stranica u 25 tisuća dosad objavljenih brojeva.



’Želimo daljnji razvoj’



- Od danas, na našoj internetskoj adresi, čitateljima će na raspolaganju biti građa koja bolje i točnije od bilo čega drugog svjedoči o životu na prostora od Boke do Velebita kroz proteklih sedam i pol desetljeća - istaknuo je predsjednik Uprave Slobodne Dalmacije, novine u kojoj je u proteklih gotovo osam desetljeća radilo više od pet tisuća ljudi.



Ponos zbog godišnjice postojanja našeg dnevnog lista, izrazila jeAna Hanžeković, predsjednica Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije i vlasnica Hanza Medie, ističući kako sadržaje na raznim platformama čita i komentira više od 700 tisuća ljudi.



- Rasli smo i razvijali se, širili sadržaj s papira na nove tehnologije, išli u korak s vremenom i potrebama naših čitatelja.. Kako bismo bili još bolji, rasli i razvijali se, nužno je pružiti vam podršku. Poznato vam je da smo kompaniju preuzeli u teškoćama i da se s njima uspješno nosimo, izvršavamo sve zadane obveze, ali to nije dovoljno. Novu energiju i zamah u ostvarenju naših ciljeva donijet će nam dodatno povezivanje Slobodne Dalmacije s Hanza Mediom.



Želimo daljnji razvoj, utjecaj ne samo ovdje u Dalmaciji, nego u cijeloj Hrvatskoj kroz sva naša izdanja i platforme. Želimo doprijeti do svakog stanovnika ove zemlje, upozoravati, informirati, ali i kreirati bolje uvjete. Za to nam treba suradnja, sinergija između Zagreba i Splita, tome služe i naš Dubrovački vjesnik i Makarska kronika, naši Dubrovački, Šibenski i Zadarski portali. Hanza media naš je izazov, naša odgovornost. Naša zadaća je biti lider na tržištu. To možemo jedino u zajedništvu s vama ovdje i svima koji rade u našoj kompaniji - poručila je vlasnica Ana Hanžeković.



Nagrade laureatima



Rođendanska proslava bila je u znaku dodjele nagrada za godišnja i životna ostvarenja, a laureate su odabrali članovi žirija za svako od područja, na čelu s predsjednicima, Jakšom Fiamengom, prof.dr.sc. Ivanom Pavićem i Petrom Jakelićem.



Godišnju nagradu za znanost “Kruno Prijatelj” dobio je prof.dr.sc. Sandro Nižetić sa splitskog FESB-a koji se među ostalim bavi razvojem i istraživanjem novih alternativnih energetskih koncepata, a njegovoj majci nagradu je uručio Šimun Anđelinović, rektor splitskog Sveučilišta. U istom području, nagradu za životno djelo “Frane Bulić” dobio je prof.dr.sc. Damir Magaš, geograf, znanstvenik i profesor.



- Dobiti nagradu od ovakvog moćnog medija je čast i zadovoljstvo, od srca zahvaljujem što su prepoznati naši rezultati, ljubav i trud. Ova je poticaj za daljnji rad, oblikovanje i dovršenja geografije naše prelijepe domovine - poručio je znanstvenik držeći nagradu koju mu je predao Damir Boras, rektor zagrebačkog Sveučilišta.



Prof.dr.sc. Edvin Dragičević, grafičar i profesor na splitskom UMAS-u, dobio je godišnju nagradu “Jure Kaštelan“ za umjetnost, što mu je uručio akademik Kažimir Hraste. Splitski arhitekt, akademik i profesor Dinko Kovačić dobio je nagradu za životno djelo “Emanuel Vidović” koju mu je predao akademik Tonko Maroević.



- Zahvalit ću mome gradu, koji me uvijek častio s najboljim, a tu je i Slobodna kao neodvojivi dio našeg grada. Nikad nisam radio, ja sam svoj posao živio. Taj posao mi je donio beskrajnu radost, ali ponekad i zrnca tuge. Kako više apsolutno nisam spreman podnijeti tugu, odvidao sam osigurače. Svi navodite moje kuće, a ja najviše volim djeliće sebe u svojim studentima, njihova zahvalnost mi puno znači - ispričao je naš legendarni arhitekt.



Naš sportski novinar Frane Vulas, koji iznimno profesionalno prati sve sportove, prvenstveno balun, Hajduk i košarku, zaslužio je godišnju nagradu “Miljenko Smoje” za novinarstvo. Budući da nas sportski novinar prati Vatrene na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, nagradu je od Marka Smetiška, predsjednika Uprave Hanza medije, primila njegova supruga Ivana.



Nagrada za životno djelo “Joško Kulušić” u području novinarstva otišla je Inoslavu Beškeru, novinaru, uredniku, publicistu i sveučilišnom profesoru u Hrvatskoj i Italiji, te dopisniku Slobodne Dalmacije. Dao je “zločesto“ obećanje da neće prestati raditi.



- Mislim da je glavni junak Slobodna Dalmacija. Ima dvije od triju najljepših riječi koje postoje za nas. To su sloboda i Dalmacija, nešto na čemu treba vazda raditi - poručio je Bešker o nagradi dobivajući priznanje od Jadrana Kapora, glavnog urednika Slobodne Dalmacije.



Oparina čestitka



Dijamantnu obljetnicu našeg lista u predivnom ambijentu Vile Dalmacije nisu propustili brojni uglednici, akademici i rektori zagrebačkog, splitskog i zadarskog sveučilišta, državni tajnik dr.Ivica Poljičak iz Ministarstva kulture, načelnici i gradonačelnici dalmatinskih općina i gradova.



- Slobodna je bila stožerna institucija i bit će stožerna institucija, ne samo izvješćivanja, nego i intelektualnog kadra u Dalmaciji, te pokretač brojnih procesa koje priželjkujemo. Taj pokretački zamah je ono što trebamo. Slobodna otvara prostor kreativcima i priznaje napore pojedinaca. Želim i da ostanete ono što možda zvuči staromodno - da djecu i dalje šaljemo u dućan po mlivo, kruv i Slobodnu. To je najbolja ilustracija što je Slobodna u Dalmaciji - čestitao je Slobodnoj i laureatima Andro Krstulović Opara, splitski gradonačelnik koji je bio i izaslanik premijera Andreja Plenkovića. Proslavu nije propustila ni Dubravka Šuica, naša zastupnica u Europskom parlamentu.



- To je dnevni list koji ne može preskočiti u Dalmaciji, pa ni u Dubrovniku. Uvijek je pratim i pri srcu mi je. Želim joj još puno obljetnica, te da ovako profesionalno i s entuzijazmom nastavi i dalje raditi!

Sinergija između Zagreba i Splita Novu energiju i zamah u ostvarenju naših ciljeva donijet će nam dodatno povezivanje Slobodne Dalmacije s Hanza Mediom. Želimo daljnji razvoj, utjecaj ne samo ovdje u Dalmaciji, nego u cijeloj Hrvatskoj kroz sva naša izdanja i platforme. Želimo doprijeti do svakog stanovnika ove zemlje, upozoravati, informirati, ali i kreirati bolje uvjete. Za to nam treba suradnja, sinergija između Zagreba i Splita... - poručila je Ana Hanžeković