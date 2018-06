I nije neka novost kad u ljetnim mjesecima nabasate na zmiju, ali to tako ležerno ne mogu doživjeti stanovnici gradskih područja kod kojih takav susret redovito izaziva bojazan jer na to nisu naviknuli.



No, treba znati kako raznih vrsta tih gmazova ima u zapuštenim gradskim ili rubnim dijelovima urbanih područja, a riječ je o redom bezopasnim zmijama. S jednom takvom na Bolu, u blizini zgrade "Čistoće" i jednog prostranijeg privatnog vrta, obračunao se galeb, no nije se uspio okoristiti jer su ga omeli automobili.



– Vidjela sam kako je galeb ubija svojim kljunom, pokušao je zgrabiti zmiju i u tome bi uspio da nisu počela nadirati vozila. Žao mi je što nisam pravodobno reagirala i fotografirala cijelu scenu – ispričala nam je čitateljica.



Počela je sezona poskoka: donosimo detaljni 'profil' zmije koja može ubiti čovjeka, a otkrivamo i bezazleni trik kojim je možete 'nasmrt' preplašiti



Fotografije uginule zmije poslali smo profesoru Tinu Milatu, kustosu u Prirodoslovnom muzeju, koji nam je pojasnio da se radi o bjelici, najvećoj europskoj zmiji ako se izuzme kravosas. Ta vitka i dugačka zmija nije otrovna, a može živjeti čak 30 godina. Naraste i do dva metra, a ovaj primjerak, sudeći prema slikama, ipak je bio nešto manji.

– Poznata je i kao "Eskulapova zmija", živi na području cijele Hrvatske. Obožava livade s visokom travom koja nije košena, male grmiće i kamenje. Aktivna je danju, hrani se miševima, gušterima i ptićima. Omota se oko plijena i udavi ga. Nije nikakvo čudo da je pronađena u centru. To su male enklave u gradu, prostor koji mogu koristiti za svoje stanište, a da nije uzurpirano gradnjom. U gradovima imamo populacije miševa i štakora pa je takvim zmijama to pravo bogatstvo hrane – ispričao nam je stručnjak govoreći o bjelici, koja je zaštićena kao i sve druge, pa se ne bi smjela ubijati.



Bjelica se može prepoznati po smećkastoj i zelenkastoj boji gornjeg dijela tijela, s bijelim točkicama na rubovima ljusaka, a ima bijeli ili žućkasti trbuh.



Ovoga ljeta aktivne su i druge vrste zmija. Primjerak crnokrpice, poznate i kao "ljuta" ili "pržac", inače nastanjene na obalnim područjima i otocima, naši su sugrađani pronašli u masliniku između Kamena i TTTS-a.



S fotografije je teško utvrditi njezinu veličinu, ali ta vrsta može narasti do 75 centimetara, obožava kamene terene gdje je oskudna vegetacija, te voli blizinu ljudskih naselja. Aktivna je predvečer i noću, hrani se gušterima i kukcima. Svrstava se u poluotrovnice, a ponaša se kao ljutica kada je uznemirena. Sikće i djeluje opasno.



– Za nju se kaže da je poluotrovnica zato što plijen ubija otrovom, a njezini otrovni zubi nalaze se na stražnjoj strani gornje čeljusti. Guštera, primjerice, zagrize i žvače ga dok otrov ne počne djelovati i tada gušter ugine. Za ljude nije opasna jer ima malu glavu i malu količinu otrova, mora držati plijen u ustima da bi djelovao. U najgorem slučaju, ako ugrize čovjeka, može doći do oticanja ugrizenog mjesta, male lokalne boli, možda mučnine, a sve prođe za nekoliko sati – priča nam profesor Milat (na slici ispod) o crnokrpici, ponavljajući kako se ne trebamo čuditi njezinoj pojavi na takvoj zelenoj lokaciji.

Sjetio se kako je prije nekoliko godina dobio dojavu o toj vrsti koja je ubijena na Lovrincu. Ima crne šarice po tijelu, i tko ne zna dobro razlikovati zmije, često je zamijeni za poskoka jer zna biti sivkasta s crnom šarom.



Zmije su, ističe kustos, aktivne u ljetnim mjesecima jer tjelesnu temperaturu ne mogu regulirati i ovise o vanjskim uvjetima. Ljeti su aktivne kao svi gmazovi, te kao i ostale životinje traže vodu.



– One nisu otrovne, zakonom su zaštićene i također ih se ne bi smjelo ubijati, ali ih nije ugodno vidjeti, posebno kada su u blizini mala djeca ili kada uđu u kuću. Ljudi su slabije educirani o vrstama zmija i ubijaju ih čim ih vide – nastavlja Milat.