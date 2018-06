Kultni splitski kafić proslavio pola stoljeća: u njemu su pili likari, oriđinali, legende Hajduka, premijeri, sva plejada gradskih likova..., a nitko nikad nije platio dug

Kultni kafić "Balun bar" ili "Gaga" jučer je proslavio svoj 50. rođendan. Gradski "tinel" brojnih Splićana i onih koji su se tako osjećali otvoren je 13. lipnja 1968. godine, a vlasnik mu je bio legendarni Davor Grčić Gaga, bivši nogometaš Hajduka. Na njegovu šanku Iza Lože stalni gosti bili su likari, profešuri, direturi, advokati, pomorci, oriđinali, pijanci, kockari, malo slobodnije žene, ali i kasniji hrvatski premijeri, kazališni intendanti, inženjeri...



Stalni gosti su bili Meme, Pajdo, Mare Žebon, slavna 13-ica, odnosno Jozo Partizan koji je gura kolica u luci, a u slobodno vrime isprid "Gage" bi prodava lutriju. I jučer smo na pjaceti zatekli trojicu "dinosaura" koji u taj kafić dolaze od njegova otvorenja i kada jedan dan ne dođu onda su "ludi".



- E, da ti je otac danas živ i njemu bi ovi dan bija ka rođendan - kaže nam Josip Pleško, jedan od onih koji cili život dolaze u "Gage", a koji je i sam bija fuzbalista, igra je u dva prvoligaša - "Hajduka" i "Splita".



S njin su sidili braća Igor i Joško Marušić.



- Nismo nikad mogli bez "Gage". Svi smo tu bili ka braća, zajedno se družili, pivali, opijali, arčili i bančili i živili život punin plućima. Sićan se jedne godine da smo ja i tvoj otac jedne godine otišli na Pazar di smo kupili svaki po tuku. I tako su te tuke išle s nama po kafićima, a žene su nas čekale doma da ih ispeku. Ali, ostali smo u gradu do navečer i u zadnju smo došli u "Gage", a Gaga nan je da jednu bocu viskija i reka nan da idemo doma. Mi smo tu bocu popili i s našin tukama otišli doma. Normalno, ni od tuka ni od večere nije bilo ništa, ali za to je kriv "Gaga", tako smo baren rekli ženama - kaže Joško Marušić.



Jedan od onih koji je dolazija u "Gage" bija je i današnji poteštat Andro Krstulović Opara koji je i jučer svratija kako bi čestita rođendan kafiću:



- Moj otac Čedomil dolazija je u "Gage" četvrtkon, jer bi se ti dan tu naša sa svojon ekipom. Ja sam četvrtkon iša na Prokurative na satove engleskoga, pa bi posli doša u ovi kafić kod oca. Svaki put kad bi doša dobija bi tost koji bi izija s gušton, jer je bija najbolji na svitu.

I ja san po života proveja u "Gage" jer mi je otac bija češće Iza Lože nego doma. Tako san i upozna sve one likove koji su dolazili. Dolazija je Mate Televizija, Machiedo, Fjuba, Tonći Buble, Ante Aljinović Lanča, koji je radija ka vozač na Hitnoj pomoći i u "Prometa", a cili je život govorija da je živija u Ameriku i da je vozija američkog predsjednika. Dolazija je i Rato Jakaša, brico s Pjace, koji je "zna" sve o balunu.



- Kad si tija nekoga nać, dolazija si u "Gage", a ako si nekome tija šta ostavit ili donit u grad, a nisi se s njin moga nać, ostavija bi mu paket u kafiću i bija si siguran da će ga čekat - dodaje Joško.



U "Gage" su godinama radile i tri konobarice: Ane Vlajna, Jadranka i Bahra koja je nedavno i preminula.



- Ma one su znale u svakon momentu šta koji od nas pije. Nisi triba ni naručivat, već bi ih samo pogleda i one su znale šta nam triba. A kad bi u "Gage" doša neko ko nije odavde i kad bi napa neku od njih, jer ne bi bija zadovoljan kafon, svi bi skočili i potirali ga vanka - priča Igor Marušić.



Jedna od onih osoba koja je veliki dio mladosti provela u "Gage" bila je Doris Dragović, koje je također jučer došla "Gagi" čestitat rođendan.



- Moj otac Braco Dragović dolazija je ovde skoro svaki dan. Tribalo je "timbrat kartelu" i baren pet minuti bit u "Gage". U "Gage" je bila centrala, odnosno centar života onoga Splita koji se bespovratno izgubija. Tu nije bilo bitno ko je ko. I škovacini i profešuri su imali isti status - ističe Doris.



Posebni gušt i doživljaj u kafiću bi bija kad je igra "Hajduk".



- E, onda bi se svi na ovu pjacetu skupili. Svi bi uzeli piće i bilo bi pravo ludilo, a često su i igrači "Hajduka" dolazili da bi proslavili svoje pobjede. Sad je ostalo samo nas nekoliko "dinosaurusa" koji ovdje dolaze sa svojim familijama i njima pokušavaju usadit ljubav prema "Gagi" - govori sa sjetom Igor Marušić.

Isprid kafića se sidilo i na tri šine, koje je Davor Grčić donija s jednoga gradilišta. Danas kafić drži njegov sin Raul koji je kafiću i službeno da ime "Gaga".



- Kad je otac 1997. otiša u penziju ja san uzeja kafić i preimenova ga iz "Balun bar" u "Gaga" u spomen na oca. Inače to ime "Balun bar" kafiću je da Smoje. U kafiću je bija prvi aparat za espreso kafu u ciloj bivšoj Jugoslaviji. Kako je aparat bija i na plin, gosti su imali kafu i kad nije bilo struje - naglašava Raul.



Za kraj nas je zanimalo kako je Davor Grčić otvorija kafić.



- Otac mi je posli "Hajduka" otiša igrat u Austriju, di je neko vrime bija i trener. I kad se 1967. vratija doma, reka je funkcioneru kluba Titu Kiriginu da bi bija red da mu klub da neki poslovni prostor, jer mu nikad nije da stan, a želija je otvorit kafić, jer je vidija da u Njemačkoj i Austriji nogometaši nakon karijere otvaraju kafiće. I tako je otac dobija ovaj prostor u kojemu je prije bila pekara, a dalje je sve povijest - zaključuje Raul.