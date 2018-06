Teško je bilo dokučiti čija je fešta glasnija i veća na svečanom otvaranju nove garaže na Sućidru ovog četvrtka gdje su istovremeno parkirališna mjesta otvarali predstavnici Grada Splita i Damir Ćosić Roda, dosadašnji predsjednik Gradskog kotara Sućidar.



Dok je zamjenik gradonačelnika Nino Vela službeno otvarao dugo željenu dvoetažnu garažu, uz defile oldtajmera, šarene balone i zakusku, s druge strane Roda i njegovi prijatelji pjevali su na sav glas u pratnji harmonike prerezavši svoju svečanu vrpcu nakon gradskog otvaranja.



- Žao mi je što me nisu službeno pozvali jer sam još tehnički predsjednik kotara, do primopredaje. Bio je red da me zovu, a mi smo, evo sami došli. Garaže su gotove ima dva mjeseca, pa smatram da je ovo politički potez gradske vlasti. Model oko korištenja parkinga koji smo mi predložili i dogovorili je dobar, a to je da se donji kat treba naplaćivati. Za to su i označena parking mjesta, 160 ljudi se zapisalo preko svojih predstavnika stanara. Imamo sve dokumente, a gradska vlast će sad pustit besplatan parking u cilju izborne kampanje. Dugo smo čekali ovo parkiralište i nikakav javni parking ne dolazi u obzir - jasan je bio Roda.



Isto mišljenje dijeli i Ante Pirić, stanar Krležine ulice koji se kao i njegovi susjedi ne slažu s odlukom gradske vlasti da obje etaže budu besplatne za sve, jer takva situacija ne garantira kvalitetno održavanje prostora i sigurnost vozila.

- Ovo ne smije bit slobodno za svih jer mi smo spremni platiti. Split parking nam je reka da će cijena bit 300 kuna i da će svatko imat svoje misto. Ako bude mukte kako ovi sad kažu, onda će opet bit nered i tuča za lad - smatra Pirić.



Iako stanari žele platiti parkirna mjesta, Vela smatra kako se za to još nisu stekli uvjeti.



- Sada je parkiralište besplatno na obje etaže, a kada će se naplaćivati i u kojem režimu, znat će se nakon analize. Split parking radi na tome pa ćemo vidjeti koji je model najbolji. Ovo parkiralište za sada nema uvjete za naplatu. Koriste ga u najvećoj mjeri građani Sućidra i zato će sada ostati besplatno. Sretan sam što danas dobivamo nova parkirna mjesta u dijelu Splita gdje su najveća prometna zagušenja i najveća potreba za novim parkiralištima. Ovo parkiralište se čekalo dugo, još od 2015. godine. Samo dvadesetak dana, zbog lošeg vremena rok je pomaknut, i sad puštamo u promet parkiralište u koje je Grad Split uložio 6 milijuna i 300 tisuća kuna, do sad najveći zahvat za građane Sućidra. Grad Split na ovaj način želi pokazati kako možemo se izboriti i za povećanje parkirnih mjesta, a pripremamo i ostale projekte primjerice za Visoku i Mertojak - rekao je Vela.



Bila ona besplatna ili ne, stanari Sućidra dobili su dvoetažnu garažu površine 5316 metara četvornih s 304 parkirna mjesta, 160 dolje i 144 na gornjoj etaži. Blagoslov joj je udijelio don Ivan Ćotić, pa se nadamo kako neće biti svađe oko parkirnih mjesta u hladu.