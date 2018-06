Banda provalnika stigla na 'sezonski rad' u Split, na meti domovi imućnih obitelji: dvije djevojke usred dana pljačkale stanove u centru grada, evo kako 'operiraju', savršeno su organizirani...

Mlade kradljivice Patricija J. (19) iz Milana i Nikita J. (22) iz Pariza došle su u Split, iznajmile apartman i provalile preko ulaznih vrata u stan u Kavanjinovoj ulici, odakle su odnijele pola kilograma zlata vrijednog 220.000 kuna. I to usred dana oko 14 sati.



Istog dana su okrale i stanare Matoševe ulice, a u daljnjem operiranju po užoj gradskoj jezgri spriječilo ih je uhićenje. Završile su u pritvoru uz kaznenu prijavu.



Mlađa je hrvatska državljanka, a starija francuska. Obje su Romkinje. Riječ je o dobro organiziranoj međunarodnoj bandi provalnika koji ljeti dolaze na sezonski rad.



Jedan od glavnih aktera, osim dvije uhićene djevojke, muškarac koji organizira i koordinira krađe te se brine za daljnju distribuciju ukradena nakita za sada je u bijegu. Nadzorne kamere s ulice koje su kumovale i brzom uhićenju djevojaka nisu ga snimile.



Kako su za svoj cilj u Kavanjinovoj ulici odabrale stan dobrostojeće splitske obitelji, očito je da imaju domaće jatake koji im unaprijed odaberu mete.



Njih dvije ulaze u zgradu, slušaju na vratima stana čuje li se itko od ukućana, a za to vrijeme muškarac patrolira ulicom i obavještava ako netko ulazi u zgradu. Ukoliko netko krene unutra one se spuštaju stubištem kao da odlaze iz posjeta stanarima.



Obijaju ulazna vrata podesnim alatom, navlače najlonske čarapice na obuću i ruke kako ne bi ostavile tragove, a koriste ih umjesto rukavica jer nisu sumnjive ako ih policija zaustavi i pregleda im torbice.



U manje od 20 minuta obišle su cijeli stan, fokusirajući se na spavaće sobe. Grabe plijen i nestaju. Veći dio zlata predaju suučesniku i odlaze u apartman u blizini Glavne tržnice. Tamo ih u roku od nekoliko sati zatiču policijski inspektori i odvode u postaju.