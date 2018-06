Na Žnjan stigli prvi ugostiteljski moduli: pogledajte montažne objekte koji će se postaviti na popularnu splitsku plažu

Prvi moduli novih ugostiteljskih objekata koji bi do 30.svibnja trebali biti kompletirani na Žnjanu, u petak su počeli pristizati na tu plažu. Riječ je o skladišni modulima, predviđenima za svaki od osam kafića.



- Poslije njih dolaze sanitarni moduli i zadnji su ugostiteljski koji će biti postavljeni na Žnjanu. Svaki ugostitelj će imati dva ugostiteljska modela od 12 kvadrata koji će također pristizati po danima, plus po jedan skladišni koji su upravo dopremljeni i dolazit će idućih dana, te se postavljaju uz terasu samog ugostiteljskog objekta. Ništa neće dovesti rokove u pitanje čak ni ako padne koja kap kiše - istaknuo je Ante Šunjić, direktor gradske tvrtke Spalatum DMC, zadužene za ovaj dio priče privremenog uređenja žnjanskog platoa. Poručio je kako sve ide prema dinamici i planovima, te će krajnji rok biti ispoštovan, možda čak i ranije ispunjen, budući da smo, kazao je, praktički već ušli u turističku sezonu.



Na Žnjanu će od ovoga ljeta kao dio privremenog rješenja biti postavljeno osam ugostiteljskih objekata, od čega četiri imaju terasu od 288, a ostali po 384 kvadrata. Sedam će ih se nalaziti uz more, a jedan iznad plaže na cesti.