'Ovdje će posao naći 10.000 ljudi': konačno kreće realizacija projekta na Dračevcu, u Tehnološki park uselit će Rimac, Ericsson, AD Plastik...

Konačno se krenulo u ozbiljnu realizaciju projekta Tehnološki park Dračevac, vrijednog 10 milijuna eura, koji će, kako je najavio Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika za EU fondove, biti prekretnica u razvoju našega grada, pogotovo kada su nove tehnologije u pitanju.



Naime, danas je Razvojna agencija Split – RaST objavila javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje prostora budućeg kompleksa, koji će biti otvoren do 2. srpnja, a na temelju kojeg će se vidjeti što sve treba njihovim budućim korisnicima.

To je bio i povod briefinga za novinare koji se održao u zgradi gradske uprave, na početku kojega se predstavnicima medija obratio gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji je napomenuo kako je prezentacija ovog projekta direktna posljedica sjednice Vlade na kojoj je donesena odluka da Ministarstvo državne imovine poklanja Gradu zemljište na Dračevcu.



– Nastavljamo ono što je gradonačelnik Zvone Puljić započeo prije 12 godina – podvukao je.



Budiša je na briefingu za novinare u Banovini izvijestio kako će objekt bivše vojarne biti nadograđen i proširen kako bi se u taj prostor smjestila centralna zgrada Tehnološkog parka, za koju su već osigurana sredstva i za nju postoji već iskazan interes splitskih poduzetnika, poput AD Plastika, a interes za najmom prostora pokazali su i Mate Rimac te Ericsson koji žele svoje urede prebaciti na Dračevac.



U tom bi se objektu, površine 20.000 četvornih metara, smjestila kantina, kafeterija, fitness-centar, prostor za čuvanje djece zaposlenika, kongresni i seminarski prostori, akceleracijski centar te manji uredi, dok bi se ostatak pratećih sadržaja izgradio sukladno interesu koji će iskazati tvrtke iz IT sektora i visoke tehnologije u prometu.



– Planirana je i gradnja hotela s kongresnim centrom te proizvodne hale s laboratorijima i inkubatorima. Ovdje posao može naći 10.000 ljudi, kojima želimo omogućiti što kvalitetniji život. Potrebno je, naravno, izgraditi i prometnu infrastrukturu, koja još uvijek ne postoji, čime će se ovaj dio povezati s ostatkom grada – navodi Budiša.



Antonija Eremut Erceg, direktorica RaST-a, istaknula je kako nije cilj ovog projekta trčati grlom u jagode, odnosno da je koncept takav da se najprije traže ljudi, pa tek onda objekti, a ne obrnuto, što je kod nas čest slučaj.



– Na temelju javnog poziva izradit će se detaljna analiza kako bismo vidjeli što treba budućim korisnicima – žele li uredske ili proizvodne hale i u kojem opsegu, koje su to djelatnosti kojima se bave, namjeravaju li otvarati nova radna mjesta... Po primitku svih informacija napravit ćemo listu koja će nam služiti za sljedeću fazu projektiranja – naglasila je.



Poziv će biti napisan i na engleskom jeziku za strane kompanije te će biti poslan diplomatskim predstavništvima koja često, dolazeći u posjete Gradu Splitu, iskazuju ovakve interese.



Inače, zona Dračevac, osim Tehnološkog parka, sadržavat će i prometni centar Splita s novom garažom javnog prijevoza, u kojem će biti smještena postaja Prometne policije i Prometno redarstvo, te "Split parking", dok je treći dio zone država darovala Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, koja će neovisno razvijati svoje sadržaje.



– Donošenjem DPU-a Dračevac krećemo u posao i počinjemo raditi Tehnološki park, tako da bi centralna zgrada treba biti gotova u 2020. godini, budući da postoje rokovi koje diktiraju EU sredstva.

Uredski prostor sedam eura po kvadratu

Cijene korištenja prostora koje su navedene u javnom pozivu su, kako navode naši sugovornici, indikativne i u skladu s tržištem i ostalim tehnološkim parkovima u Hrvatskoj i srednjoj Europi, te za uredske prostore iznosi sedam eura po kvadratu, dok je za proizvodne hale cijena pet eura bez PDV-a plus dva eura zajedničkih troškova