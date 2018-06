Grad Split osigurao sredstva za zapošljavanje 50 teško zaposlivih žena

Projekt "Zaželi sretniju starost" vrijedan 8.306.340,00 kuna, koji će u stopostotnom iznosu biti financiran iz Europskog socijalnog fonda, osigurat će do listopada 2020. zaposlenje za 50 starijih teško zaposlivih žena s područja Splita.



One će se brinuti za ukupno 200 naših sugrađana kojima je potrebna pomoć, a koji ne primaju neku drugu vrstu socijalne skrbi.

Njihova zaduženja bit će dostava namirnica i priprema obroka, održavanje čistoće u prostorijama gdje borave, pomaganje prilikom presvlačanje, briga o higijeni i posredovanje u ostvarivanje njihovih prava. Zaposlenima ženama bit će osigurana plaća u neto iznosu od 2751 kunu, uz pravo na godišnji odmor, dodatak za trošak prijevoza i božićnicu, a zanimljivo je da su po projektu onim koje to žele osigurana i sredstava za kupovinu bicikla. Nositelj projekta je Grad Split, a kao partneri uključili su se Centar za socijalnu skrb Split, Regionalnim uredom HZZZ-a i Katolička udruga Lovret.



- Svaka od odabranih 50 žena imati će posao na dvije godine i skrbiti za četiri osobe. Slijedećeg tjedna ćemo objaviti poziv za prikupljanje ulaznih podataka, iako imamo već neke ulazne podatke koje smo prikupili s partnerima u ovom projektu. Cilj nam je odgovoriti na važan problem na području socijalne skrbi i podrške osobama treće životne dobi - rekla je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.



Očekuje se da će se prvi radni odnosi zasnovati početkom rujna.



- Na ovaj način želimo osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika - kazala je pak Ana Jerkunica, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, dok je predstojnica HZZ-a Jela Gogić otkrila kako diljem naše županije vlada velik interes za ovoj projektom kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava jer je interes iskazao već 31 grad ili općina.