U Splitu sve spremno za porinuće Novogradnje 484, velikog broda za krstarenje polarnim područjima

U subotu 09. lipnja u Brodograđevnoj industriji Split bit će porinuta Novogradnja 484, brod za krstarenja polarnim područjima koji se gradi za krajnjeg Kupca nizozemsku tvrtku Oceanwide Expeditions, javljaju u priopćenju iz Brodosplita.

Na porinuću će prisustvovati brojni predstavnici naručitelja, partneri u gradnji i financiranju, prijatelji, a posebna gošća i kuma novogradnje Marija Strikić, iz Udruge Sindrom Down Split presjeći će konop sa šampanjcem i simbolično “porinuti” brod u more.

Brod se gradi prema novom modelu financiranja, za vlastitu flotu i u dugoročni najam. Partner ga može otkupiti i prvi dan nakon primopredaje, dakle u svakom trenutku, a u obvezi je nakon 10 godina.

Brod za krstarenja polarnim područjima bit će prvi brod na svijetu izgrađen u klasi “LR PC6”, koji će ispuniti posljednje zahtjeve Lloyd Registra za plovila “Polar Class 6”. Dugačak je 107,6 metara, širok 17,6 metara, a brzinu od 15 čvorova osiguravat će dva glavna motora ukupne snage 4260 kW. Moći će ugostiti 196 putnika smještenih u 85 kabina.

Svojim će putnicima ponuditi visoki hotelski standard kao i razne kategorije kabina, od prostranih apartmana do dvosobnih i četverosobnih kabina, gdje će im se s višestruko osiguranim sustavima koji ih opslužuju omogućiti siguran i ugodan boravak.

Dizajn i sva tehnička rješenja djelo su Brodosplitovih projektanata koji i ovim poslom potvrđuju svoju ključnu ulogu u pozicioniranju Brodosplita visoko na listi tehničkih kompetencija i graditeljske konkurentnosti.

Brod će biti na raspolaganju prvim putnicima za arktičku sezonu u ožujku 2019. godine.