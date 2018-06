Nevjerojatni slučaj policijskog maltretiranja: Splićanin zatražio potvrdu o alkotestu, rekli mu da pomakne auto pola metra pa ga kaznili jer - nije bio vezan!

Odavno je poznato da vas prometni policajac, ako to zaista želi, može kazniti za bilo što, može vam naći "dlaku u jajetu", no ono što se dogodilo jednom Splićaninu i način na koji je on prekršajno kažnjen s 500 kuna zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa zaista spada u rubriku "vjerovali ili ne".



I zavrjeđuje pitanje je li baš na ovakav način treba "guliti kožu" ljudima kako bi se napunio državni proračun?



Dakle, čovjek je na društvenim mrežama objavio prigovor koji je poslao splitskoj policiji, a u kojem navodi da je 6. lipnja, dakle prije dva dana, desetak minuta prije ponoći zaustavljen od policijske ophodnje na autobusnoj stanici put Podstrane iz pravca Splita.



Bez promila alkohola



- Bio sam uredno vezan i to su vidjeli i policijski službenici koji su bili u kontroli, a onda sam i podvrgnut alko-testu. On je pokazao nula promila pa sam zamolio službenike da mi daju potvrdu alko testa kojim su utvrdili da nisam konzumirao alkohol. U trenutku kad sam zatražio potvrdu, policijski službenici, a bilo ih je pet-šest na mjestu događaja, počeli su negodovati i objašnjavati mi da sam bezobrazan jer tražim potvrdu - napisao je Splićanin u prigovoru, dodajući kako je, obzirom da su ga zaustavili na autobusnoj stanici, u trenutku zaustavljanja stao iza službenog policijskog automobila. Kad je zatražio potvrdu, policajac mu je, piše, rekao da sjedne u svoje vozilo i pomakne ga pola metra unaprijed kako ne bi ometao druga vozila koja zaustavljaju.



- Napravio sam što mi je rekao, ušao sam u auto i pomaknuo ga 50 centimetara, a onda su mi napisali prekršajni nalog jer nisam koristio sigurnosni pojas tih pola metra. Kako u zadnjih godinu dana i više nemam nikakvih prometnih prekršaja, molio bih da se uzme u obzir da sigurnosni pojas nisam koristio samo za pomicanje automobila pola metra unaprijed na autobusnom stajalištu, a u trenutku kad sam bio zaustavljen uredno sam bio vezan i, kako je ranije utvrđeno, nisam koristio alkohol te sam vozio primjerenom brzinom - prigovorio je građanin na ovakvo, možemo slobodno reći, bezobrazno policijsko postupanje.

Faksmili prigovora Splićanina na postupanje prometne policije



Njegovo je pismo izazvalo dosta komentara na društvenim mrežama, a neki su iznijeli i svoja iskustva, pa je tako jedna žena opisala: "Ja sam na suvozačevom dijelu bila vezana. I kad me policajac pitao osobnu kartu dala sam mu je. A prije toga se odvezala. Otiša je do auta, i kad se vratia, reka mi niste vezani. Nisam se dala, napisala sam prigovor i otišla na Prekšajni sud na suočavanje. Sutkinja dosudila u moju korist".



U cijeloj su se raspravi iskonstruirala dva pitanja - smiju li policajci zaustavljati na autobusnom stajalištu i treba li proći godinu ili dvije bez počinjenog prekršaja da bi se izreklo samo usmeno upozorenje?



'Prigovor na provjeri'



- Ljudi se često pitaju kako to da policija zaustavlja vozila radi kontrole upravo na autobusnim stanicama, zar i njima nije zabranjeno zaustavljati se i parkirati na stanicama. Članak 150. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuje da se na policiju ne “primjenjuju odredbe ovoga Zakona o zaustavljanju i parkiranju (članak 82. i 83.)”. Dakle, policijski službenici mogu parkirati na autobusnim stajalištima, ali u pravilu ne koriste stajališta za stacionarni rad, nego ih samo iznimno koriste za sigurno zaustavljanje pojedinih počinitelja prekršaja ili kaznenih djela. Ili bi barem tako trebalo biti …. - piše na stranicama Sindikata tehničkog prometnog sektora tvrtke Promet Split.



Odgovor na drugo pitanje je da policajac usmeno upozorenje, po Pravilniku o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja iz 2008. godine, može izreći ako "počinitelj prekršaja u zadnjih 12 mjeseci nije evidentiran da je počinio prekršaj iz istog propisa za koji mu je pravomoćno određena prekršajnopravna sankcija ili izdano pisano, odnosno izrečeno usmeno upozorenje". No, Pravilnik propisuje i da policajac neće izdati "pisano ili izreći usmeno upozorenje počinitelju prekršaja koji poriče počinjenje prekršaja ili iz bilo kojega razloga zahtijeva prekršajni progon".



A što o ovom bizarnom slučaj kaže splitska policija?



- Je li je točno to što piše u prigovoru ne znamo, ali mogu potvrditi da ćemo svakako provjeriti činjenice. Prigovor je zaprimljen i bit će proslijeđen na Prekršajni sud, koji će odlučiti o njemu - bilo je sve što nam je rekla Antonela Lolić, glasnogovornica splitske policije.