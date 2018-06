Polaganjem kapsule s učeničkim radovima ovog četvrtka svečano je obilježen početak radova na rekonstrukciji – dogradnji Osnovne škole "Pujanki", osmoljetke koja svoju glavnu zgradu čeka već cijelo desetljeće.



Čast da polože kapsulu pripala je našim jučerašnjim ponosnim sugovornicima, učenicima koji su proteklih tjedana ostvarili sjajne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, pokazavši kako se u obrazovnoj ustanovi koja svih ovih godina radi u neprikladnom prostoru, u pretrpane tri smjene, mogu organizirati i dodatne aktivnosti za napredovanje djece i mladih, uz puno volje i razumijevanja cijelog školskog osoblja, roditelja i samih učenika.

Napokon počinje gradnja aneksa osmoljetke na Pujankama: odlikaši će položiti kamen temeljac za novu školsku zgradu



– Dobit ćemo više od pet tisuća kvadrata škole, dvije učionice za produženi boravak, što do sada nismo mogli realizirati, te još osam učionica za razrednu nastavu. Prvi đaci sjest će u nove klupe za godinu i pol, nadamo se – istaknuo je ravnatelj Mate Glavinović, presretan što je projekt konačno dobio i konkretnu formu.



Oko škole već je na terenu mehanizacija izvođačke tvrtke "Lavčević", čiji su radnici startali s radovima krajem travnja, a rok za dovršetak je godinu i pol.



– Ovo je veliki projekt za Split i cijelu Hrvatsku. Drago mi je da je Grad uspio ovo realizirati, a najavljene zakonske izmjene mogle bi mu pomoći u daljnjim planovima, odnosno da Ministarstvo obrazovanja može financirati gradnju škola, a ne da sve pada na teret gradova – rekao je Momir Karin, pomoćnik ministrice obrazovanja.



Dogradonačelnica Jelena Hrgović naglasila je kako je ovo velik događaj za cijeli kotar Pujanke, u kojem živi 16 tisuća stanovnika, ali i za cijeli grad.



Najavila je i izgradnju vrtića u blizini škole, kao i igralište te parkiralište, uz pristupne ceste. Projekt je vrijedan 25 milijuna kuna, a u konačnici će, umjesto dosadašnjih 623 učenika, škola moći primiti njih 850 i raditi u dvije nastavne smjene, umjesto u dosadašnje tri.



Gradonačelnik Andro Krstulović Opara naglasio je kako se ide dalje.



– Nedavno smo dobili lijepu parcelu pokraj škole "Kamen Šine", pa vjerujem da će ta škola ići brzom dinamikom, a nastavljamo i s izgradnjom školskih dvorana, njih sedam. Izrađuje se potrebna dokumentacija za to, pa ćemo uskoro biti spremni za objavljivanje natječaja. Što se tiče centra grada, nema prenamjene školskih zgrada. Na to nećemo pristati jer uskoro želimo oživiti centar grada – najavio je Krstulović Opara.