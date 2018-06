Sedam vedrih, elegantnih dama živi podno krošnji u žicom ograđenom toru na oko 600 metara nadmorske visine. Spavaju na strmom kamenju, žive na mikrobiotskoj prehrani. Uljudno pozdrave, razvesele se, ne previše, ali toliko da znate da im je drago što vas vide tu, na litici gdje rijetko tko zalazi. Pogled s njihova balkona puca na cijeli Split i sve srednjodalmatinske otoke. Možda i na Italiju za vedrijega vremena. Spremno poziraju pred kamerom, kao da znaju da su baš one – zadnje splitske koze.



Da mogu, pričale bi nam kako su im majke, rodice i stričevi prehranili sve one minijaturne točkice koje se kreću po udaljenom pejzažu. I onoga, vidimo tamo, bagerista na svijetlosmeđoj, prvi put nakon 50 godina jednobojnoj površini – Karepovcu. I ribara na koći, i radnike na novom čiovskom mostu koji – a prate s visina vremešne dame Poljičke republike – sporo, ali sigurno napreduje.



Prehranile su i one dolje, raspoređene po uredima u zgradi na Zapadnoj obali što se slabo odavde nazire kroz smoga automobila. E, pogotovo njih. Jer iz Gornjeg Sitnog, gdje su nas ugostile nijeme papkaste sugovornice, podrijetlo je starih splitskih prezimena.



Krstulovići, Kovačići, Kuzmići, Begini, Duplančići. Našega vrloga poteštata Andre Krstulovića Opare – pamte i najstarije koze – rodbina je poviše stare crkve svetog Klementa. Tamo je Poljički status pisan. Statut, pardon.



U vrijeme popa glagoljaša nije bilo statusa. Ma ni sada ih nema previše iz Sitnoga, jer mladih je malo, a internet slab. Žale nam se na jačinu signala, ali ipak, njihova susjeda, glumica Ana Gruica, uspije na Instagramu staviti filter preko spaljenih obronaka. Doma naših dragih – ponovit ćemo jer moraju ostati upamćene – zadnjih splitskih koza.



Gornje Sitno po mnogočemu je unikatno. Jedini mjesni odbor sa zvjezdarnicom. Mjesto s kvartovskom trgovinom na najvećoj nadmorskoj visini. Dođu ljudi po kruh. Smoki košta dvije kune, ništa.



Na kondomima prstohvat prašine. S radija svira "Bello e Impossibile". Radi do podne. I šteta je da se to promijeni. Ako se zatvori, a izgledno je da hoće, gdje će najstariji mještanin barba Miro Gruica za svoj devedeseti rođendan ujutro kupiti kruh? Da je ravnodušna, mogla bi obrtnica Lidija Juretin odavna staviti ključ u bravu.



Ali, klupice ispred trgovine u Sitnom su i kulturni, sportski i savjetodavni centar, i poduzetnički inkubator, i centar za mirovne studije, i razvojna agencija, i narodna ambulanta, i kazalište. Zato, ako je Grad Split, i Andro naš, kako mu tepaju ovdje, ikada mislio da male obrtnike treba zaštititi i očuvati, e onda bi mogao, a svi će vam Sitnijani kimati glavom potvrdno ako ih pitate, ukinuti najamninu dućančića smještenog u gradski objekt.

Ne ide nam u glavu, da stvar bude luđa, zašto se 36-godišnja Lidija s dvoje djece odlučila baš ovdje doseliti i raditi kad njezini vršnjaci jednosmjerno lete u Irsku.



– Mislili smo da će biti posla. Nema nas mladih puno. Liti bude bolje, zimi je grozno. Ne može se. Neman se čin pohvalit, najam mi nije velik, nego ogroman: 1700 kuna za ovu sobicu. Ovde je lipo živit, onome ko ima novaca – promišljeno će Lidija, pomirena sa sudbinom.



Ne kuka da joj država nameće previše davanja, to smo mi jedva iskamčili iz nje. Neki mještanin ulazi tek na vrata, bez riječi vraća praznu bocu u punu gajbu. Mlijeko, mrkve, kruh. Jeftinije nego u nekim supermarketima. Zašto drži, okrećemo se Lidiji, tako niske cijene?



– Neću ljude derat. Znan da nije skupo. Samo, ovo je malo misto. Ono šta ima mladih većinon rade u gradu, kupe usput doli – svjesna je Lidija.



Ali koga brige za stare. Oni čine većinu populacije Sitnog, dobar dio od 420 stanovnika. Nismo do Lidijina dućančića došli bezveze. Ante Gabrić, predsjednik Mjesnog odbora Sitno Gornje, iz redova HDZ-a, doveo nas je da, u sklopu naše zadnje predizborne kotarske inspekcije, vidimo taj glavni problem.



– Bojimo se. Baš se bojimo da ne zatvori. Jedini nan je dućan. Velik je najam. Dali smo zahtjev Gradu da smanji, jer mala je to prostorijica u sklopu kotarskih kvadrata, ionako se ne koristi, a nama znači puno. Ujutro kruv, mliko, kava. Salama. Triba ti čaj kad si bolestan, popodne manistra – nabraja Gabrić.



Kaže nam da Banovina mora izaći u susret jer zna da mogu.



A Gornje Sitno je, kaže, ne samo ovih nekoliko metara okolo, nego sve što se vidi golim okom. Mjesto je turistički prepoznato.



– Prodaje se zemlja, skupa je uz cestu gdje je voda, struja i telefon. Dvije kuće za odmor su bile prije tri godine, danas ih je 14, od toga osam s bazenom. Jedino splitsko izletište, planinarski dom na Mosoru među najvećima u državi. Kraj crkve hodočasnici iz Francuske na biciklima, tu su dvije konobe, kvalitetne "Kod Dunde" i "Svanuće" – ponosno će Gabrić.



Od problema koji će se teže riješiti, izdvaja infrastrukturu. Kozji puteljci još uvijek vode do kuća, pa bi voljeli da se putevi asfaltiraju.



– Nepojmljivo je da imamo makadam u današnje vrime. Ceste su problem. Uske su, starije, treba se povesti računa o košnji, nepregledno je – kaže mjesni "glavar".

No, sve se to može srediti. Dok razgovaramo na klupici ispred lokalne butige, govori nam da su selo starih momaka.



– Nema dice puno, slabo se naši momci žene. Nisu zainteresirani. Fali cura u Sitnom. Ima valjda 15 neoženjenih. Morali bi dovest "Ljubav je na selu", da ih pospajamo – smije se Gabrić.



Na to će Mate sa susjedne klupice: "I ovi šta se oženu odu kod žene." Usput će da je život u Sitnom fantastičan.



– Lipo mi je, guštan, mirujen, ne radin niti ću radit – spremno će 62-godišnjak, nekad električar.



Najstariji stanovnik, Miro Gruica, zna zašto je tako.



– Boje se oni mladih ženski. Ko će ih ranit. A muški su onda bili kako koji, neki se danas plašu ženski, puno nji misle da će ujist, ne znan. Naravno, žensko čeka. Muško mora doć. Ja bi i sad na ples iša, nisan zaboravija ništa – sjetno će Miro, pa nam predsjednik Mjesnog odbora govori kako je na unukinu vjenčanju, i kad su svi sjedili, on zadnji ostao na podiju.



Upravo u ovo malo stanovnika Sitnoga, vidi se velik potencijal.



– I svjetske i hrvatske prvake imamo. I Petra Bratima, golmana vaterpolista u Azerbajdžanu, na svjetskom prvenstvu osvojio prvo misto, on je unuk Dunde iz konobe. Naš Duje osvojio u Zadru prvo misto u Hrvatskoj na latinskom jeziku, imamo se čime ponosit. I Ana Gruica je odavde, ćaća joj domar. Tonči Gabrić, bivši Hajdukov golman... – nabraja prvi čovjek Sitnog.



Žive, kaže, kao prava obitelj.



– Prepiremo se, svađamo, ovdje ispred dućana, ali sve je to diskusija, sutra obavezno pijemo kavu skupa. Pomažemo jedni drugima, nema zloće. Dobro je nama. Samo, eto, dućan da nam ne zatvori.