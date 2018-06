Napokon počinje gradnja aneksa osmoljetke na Pujankama: odlikaši će položiti kamen temeljac za novu školsku zgradu

Iz OŠ "Pujanki" stižu sjajne vijesti! Naime, njihovi učenici dobrano su napunili školske vitrine medaljama i peharima tako da je nastala prava gužva. No, to su slatke brige ravnatelja Mate Glavinovića, koji nam je s ponosom predstavio odlične učenike koji su svoju školu predstavljali na raznim natjecanjima na najbolji mogući način i time čast da upravo oni polože kamen temeljac za novi dio školske zgrade ovog četvrtka.



Sedmaš Ivan Vukadinović osvojio je prvo mjesto na 25. državnom natjecanju iz geografije koje se održalo krajem travnja u Gimnaziji "Vukovar" u Vukovaru. Zasluge svakako idu i njegovoj mentorici Ankici Boban.



Još jedan sedmaš proteklih tjedana primao je čestitke na osvojenom trećem mjestu i drugoj nagradi na Državnom natjecanju iz matematike, održanom u travnju u Poreču. Riječ je o Josipu Jurčeviću, koji je zahvaljujući svom uspjehu dobio i pozivnicu za 2. hrvatsku juniorsku olimpijadu u Zagrebu. Josipova mentorica je prof. Blaženka Kunac.



Pod vodstvom učiteljice hrvatskoga jezika Željane Župe briljirale su i debitantice škole koje su zajedničkim radom, upornošću i vjerom u sebe osvojile drugo mjesto u državi u kategoriji ekipnoga natjecanja. Marija Buljubašić, Mirna Ćurin i Martina Pranjić, članice debatnog tima, sudjelovale su na državnom natjecanju iz debate u OŠ "Zapruđe" proteklog mjeseca. Od individualnih rezultata istaknut ćemo Mirnu koja je bila 20., Martinu koja je bila 32., i Mariju koja je ostvarila 42. mjesto. Na natjecanju su sudjelovale 34 ekipe u dvije kategorije: 14 osnovnoškolskih i 20 srednjoškolskih ekipa iz Rijeke, Splita, Knina, Raba, Zaprešića i Zagreba, a debatiralo se na tezu "Gospodarski razvoj je za državu važniji od zaštite okoliša", "Dobro plaćeni posao bolje je raditi od posla koji voliš" i "Mučenje terorista je opravdano".



I učenice Marija Šakić i Lores Likuševski zaslužile su pohvale zbog osvojenog 2. i 3. mjesta na likovnom natjecanju povodom Dana Europe.



- Imamo sjajne učenike, mentore, a i roditeljima treba zahvaliti na podršci. Poznato je da naša škola radi u prilično otežanim uvjetima, puno je učenika, čak 623, nastava je u tri smjene, sve ove godine radimo zapravo u aneksu škole. Stoga smo sretni što će se ovog četvrtka položiti kamen temeljac za glavnu školsku zgradu koja će imati dvije učionice za produženi boravak, što do sada nismo mogli realizirati, te još osam učionica za razrednu nastavu. Bit će to velika stvar za našu školu koja bi mogla raditi u dvije smjene, a uvjeti odvijanja redovne nastave, izborni predmeti te sve druge aktivnosti bit će lakše organizirane. Rok za izgradnju školske zgrade je 18 mjeseci, a s njom ćemo dobiti i uređene pristupne ceste i prilaze školi, što nam je jako važno zbog sigurnosti naših učenika. Evo, i ove godine upisali smo tri odjela prvašića, pa veseli čekamo novu školsku godinu - rekao nam je ravnatelj škole Mate Glavinović.