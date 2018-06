Nakon pojave ospica u Hercegovini i Dubrovniku Splićani navalili na cjepivo: 'Dolaze nam roditelji koji su se dvoumili, shvatili su što je dobro za njihovu djecu'

U Splitu vlada potražnja za cjepivom Priorix, koje se koristi protiv ospica, rubeola i zaušnjaka.



Gotovo svi žele cijepiti svoju djecu kako bi ih zaštitili od mogućeg obolijevanja prvenstveno od ospica, koje mogu biti smrtonosne (u Srbiji je od njih umrlo 15 ljudi).



– Cjepiva ima dovoljno i moram istaknuti da mnogi roditelji sada žele cijepiti svoju djecu. Očito su na njih utjecala nedavna događanja u Dubrovniku, gdje je bilo slučajeva zaraze ospicama. Roditelji malo strahuju zbog vrućine koja vlada na području Dalmacije, odnosno da zbog toga djeci nakon cijepljenja ne poraste tjelesna temperatura. No, moram istaknuti da do sada nismo imali ni jedan slučaj ozbiljnijih nuspojava – rekla nam je dr. Snježana Kapor-Jeričević, poznata splitska pedijatrica.



Posljednji slučajevi ospica u splitskoj blizini (Hercegovina, Dubrovnik) daju naslutiti da će svi roditelji u Splitu koji do sada nisu cijepili svoju djecu to učiniti u strahu od moguće epidemije.

Klinička slika

– Nažalost, nije tako. Još uvijek ima roditelja tvrdokornih stavova koji izbjegavaju cijepiti svoju djecu i uopće ne žele razgovarati o cijepljenju. Mi ih i dalje nastojimo privoljeti na cijepljenje, za dobro njihove djece, no opiranja su velika. Ipak, kao što sam već rekla, dolaze nam roditelji koji su se dvoumili i sada, valjda u strahu, pristaju cijepiti djecu. Nadam se da se većina roditelja osvijestila i da su shvatili što je dobro za njihovu djecu – ističe dr. Snježana Kapor-Jeričević.



Inače, još se sa sigurnošću ne može reći je li dvoje djelatnika Opće bolnice Dubrovnik zaraženo ospicama, iako klinička slika upućuje na to. Bolest se na dubrovačkom području, gdje je najmanja procijepljenost u Hrvatskoj, pojavila nakon što ih je mlađi muškarac "uvezao" najvjerojatnije s Kosova, gdje je boravio prije dolaska u Dubrovnik.



– Naši djelatnici najvjerojatnije imaju ospice jer na to upućuje klinička slika, ali potvrdu za to očekujemo tijekom današnjeg dana. Zanimljivo je da oni uopće nisu bili u direktnom kontaktu s oboljelim muškarcem koji je "donio" ospice u Dubrovnik. Žena koja je jedna od potencijalno zaraženih pacijenata, a koja ima blažu kliničku sliku, nalazi se na kućnom liječenju, dok je muškarac zbog teže kliničke slike hospitaliziran. Ni jedno od njih nije životno ugroženo – rekao nam je Marijo Bekić, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik.