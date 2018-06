Splitski taksisti ogorčeni, odgovorni peru ruke: vozačima Ubera biznis na Žnjanu 'sredili' - policajci!

Najviše zabrinjava što nitko nema potrebu otkriti o čemu se radi i zašto je onim ljudima koji rade legalno te poslom prehranjuju svoje obitelji, na kišni dan kada je taksi-prijevoz bio najpotrebniji, u potpunosti zabranjeno prometovanje i time prekršeno njihovo ustavno pravo na rad

Sve češće imamo priliku čuti pozivanje na pravnu državu i za sve jednake zakone.

Komunalni redar primoran je kažnjavati nesavjesne vlasnike kućnih ljubimaca, ako to ne čini - osuđujemo ga, pozivamo se na zakon i tražimo sankcije. Ako se dogodila oružana pljačka neposredno pokraj policijske postaje, prozivamo policajce na odgovornosti i tromu reakciju.



Netko gradi nelegalnu kuću na plaži, zovemo građevinske inspektore i zazivamo bagere. Jedan vlasnik kafića usred ljeta drugome otme štekat i priušti mu veliki financijski gubitak, pitamo se - pa gdje je tu pravna država?



No, što se dogodi kada zakon ne odgovara građanima? Sudeći po komentarima javnosti, tada ga ignoriramo ili tražimo potencijalnu "rupu". Upravo takva reakcija dogodila se prije mjesec dana kada je apsolutno svim taksistima, koji su još uvijek jedini legalan prijevoznik, prilikom održavanja koncerta škotske grupe "Simple Minds" bilo zabranjeno prometovanje na Žnjanu. Svima osim "Uberu". Tada, sudeći po komentarima javnosti, teza "sve po zakonu" nije bila od velike važnosti.



Nije to sindrom koji pogađa samo javnost, već i one koji zakon trebaju provoditi. Naime, oko mjesec dana prošlo je i od kad smo poslali upite Policijskoj upravi, Banovini i organizatoru, a od nikoga nismo dobili odgovor na najjednostavnije pitanje: tko je naložio zabranu prometovanja taksistima?



Do danas nema odgovora, vjerojatno ga neće biti ni sutra... Čini se da kršenje ustavnog prava na rad nikoga previše ne dira, jer se nadležne institucije nisu ni potrudile pronaći odgovore. Međutim, ne može se pobjeći od činjenice da je za ovakvu odluku bio potreban "blagoslov" organizatora koncerta, a netko je takav nalog trebao amenovati.



Ako uzmemo u obzir iskustvo s velikih događanja, kada zbog sigurnosti stupa na snagu režim ograničenog prometovanja, tada takvu odluku donosi policija u suradnji s organizatorom. No, u ovom slučaju svi odgovorni kažu da apsolutno nitko nije povukao takav potez.



Znači li to da je policija "na svoju ruku" zabranila prometovanje taksistima? Kada smo tražili ime i prezime osobe koja je od Policijske uprave tu večer bila odgovorna za regulaciju prometa, dobili smo ponovno isti odgovor.



– Javnost smo obavijestili o uspostavi potpune blokade prometa na navedenoj lokaciji s naznakom mjesta i trajanja blokade u odnosu na sva vozila, osim za vozila stanara, hitnih službi i vozila s propusnicom, sukladno čemu su policijski službenici i postupali – odgovorili su nam iz Policijske uprave, a na pitanje da nam pojasne koja su to "vozila s propusnicom", nismo dobili odgovor.



Nakon opetovanih poziva gradskoj upravi i organizatoru koncerta, mogle su se čuti i neslužbene izjave kako su taksisti možda lagali. Kako bismo takvu informaciju ponovno provjerili, još jednom smo zvali one taksiste koji su se odlučili javno istupiti, ali i one koji nisu, te su svi redom potvrdili kako cijelu noć nisu mogli voziti Žnjanom i prevesti potencijalne klijente. Štoviše, ističu kako su mogli prolaziti blokade jedino kada bi uklonili taksi-oznaku i pokazali svjetleći ekran od mobitela, "maskirajući" se tako u "uberovca".



Priču su potvrdili i radnici hotela "Fanat" na Žnjanu, jer je njihovim gostima koji su koristili taksije bio onemogućen pristup objektu. Kontaktirali smo i tvrtku "Pit bull security" koja se zajedno s policijom brinula za red i sigurnost posjetitelja koncerta, ali niti od njih nismo dobili odgovor jesu li puštali taksi-vozila.



Premda postoji ime i prezime koje je naložilo zabranu prometovanja svim taksistima u gradu, nitko ne želi otkriti tko je to. No, nema puno izbora, osim tvrtke "MPG Live", koja je bila zadužena za organizaciju koncerta, ali i "Ultre", u toj ulozi može biti Grad ili policija.



No, u ovom slučaju najviše zabrinjava što nitko nema potrebu otkriti o čemu se radi i zašto je ljudima koji rade legalno te poslom prehranjuju svoje obitelji, na kišni dan kada je taksi-prijevoz bio najpotrebniji, u potpunosti zabranjeno prometovanje i time prekršeno njihovo ustavno pravo na rad.



Nakon što se ovakav slučaj otkrio, plasirao u medije i u potpunosti ignorirao od onih koji bi trebali štititi svaku osobu, zašto se ne bi ponovilo i ponovo zataškavalo od institucija koje nam trebaju biti na pomoći. Dok se ovakve stvari ne rješavaju, zataškavaju i ignoriraju, uludo se pozivamo na zakone i na, kako za koga, pravnu državu.