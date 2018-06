Split pretekao Dubrovnik i stao uz bok Londonu i Parizu: ovaj maleni poslovni prostor na Rivi prodaje se za nevjerojatnih pola milijuna eura!

Maleni poslovni prostor od 29,32 kvadratna metra na splitskoj Rivi uskoro će promijeniti vlasnika, koji je spreman za njega dati nevjerojatnih 17.053 eura po m2!



Cijeli posao s prostorom koji se nalazi na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 6 penje se tako na točno pola milijuna eura, što je transakcija koja Split stavlja uz bok ne samo dosad nedostižnog Dubrovnika, već i uz bok Parizu i Londonu. Za ovaj posao ne bi se vjerojatno ni znalo da u pitanju nije štićena zona pa je vlasnica ove nekretnine prije sklapanja ugovora, zahvaljujući odrebi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, bila dužna istodobno je ponuditi Gradu Splitu i županiji Splitsko-dalmatinskoj.



Uobičajna je praksa da lokalna samouprava nije u mogućnosti pratiti tržišne cijene ovakvih poslovnih prostora, pa je već donesena odluka o odricanju prava prvokupa jer "nemaju interesa za kupnju predmetne nekretnine".



Na spomenutoj adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 6 u prizemlju se nalaze restoran "Olive Tree", te prodavaonica odjeće "Seventy by Sergio Tegon", a kako nema tako malih poslovnih prostora od 30-ak m2 nije sasvim jasno na što se ova nekretnina odnosi.



Više informacija nismo uspjeli dobiti ni od vlasnice.



- Sukladno pozitivnim zakonskim propisima navedeni prostor ponuđen je na temelju prava prvokupa Gradu Splitu. Pošto oni nisu iskoristili pravo prvokupa prostor može biti prodan bilo kome. Kakvi su planovi potencijalnog kupca zaista mi nije poznato i ako dođe do realizacije nadam se da ćete od njega dobiti sve potrebne odgovore - poručila nam je kratko vlasnica Mira Sikirica, direktorica tvrtke "Mordax".



No ono što je vidljivo uvidom u javne spise, ovaj prostor jedan je od dva na istoj adresi koji je Sikirica založila kod podizanja kredita u švicarskoj CIM banci u iznosu od milijun eura. Kao teret, još od listopada 2015. godine upisano je provođenje prisilne ovrhe, te se uknjižilo pravo zaloga u istom iznosu.