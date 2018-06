'Dok su one ćakulale, ljudi jedva da su mogli izaći iz busa!': jutrošnja scena na splitskom pazaru iznervirala je brojne putnike, pogledajte što je zabilježila ljutita čitateljica

Oko zaustavljanja automobila na autobusnim stanicama diljem grada žalili su nam se već brojni Splićani koji koriste javni prijevoz, iznervirani do krajnjih granica. Osobni automobili se iz kojekakvih razloga i bez ikakvog pardona zaustavljaju na stajalištima rezerviranima za buseve, a dok prometni redari ne reagiraju, ne miču ni oni svoja vozila.



A kada je razlog zaustavljanja "ugodna ćakula" postaje nam još jasnije što nekima tako nešto nije po volji. Jutrošnja situacija sa splitskog pazara potvrđuje nažalost činjenicu da se kod nas izgubilo i ono malo poštivanja u prometu, ako ga je ikada i bilo.



Vozačica osobnog automobila zaustavila se kako bi s prijateljicom razmijenila nekoliko rečenica, a to što joj je u međuvremenu prišao autobus pun putnika nije ju omelo u 'ćakuli'.



Požalila nam se na scenu ljutita čitateljica koja, isto kao što putnici iz busa nisu mogli izaći, u isti nije mogla ni ući. "Dok su one ugodno čavrljale, ljudi jedva da su mogli izaći iz busa! Nisu se dale smesti ni povicima putnika!", napisala nam je.



Sve se odvilo na jednoj od prometnijih stanica u gradu, na kojoj se hrpa ljudi "priliva" u ionako pune autobuse, a kada se tome pridoda i komod vozača osobnih automobila, situacija jednostavno postane nesnošljiva - u rane sate pogotovo.