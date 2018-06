U ovom kotaru na kraju grada nema nezaposlenih, ali ni kafića: 'Nitko se ne seli. Šezdesetih godina neki su otišli na Visoku i Šine, a sad im se sinovi vraćaju...'

Da svi stanovnici Donjeg Sitnog iziđu na cestu, mislili biste da gledate u prosječno dalmatinsko vjenčanje. Od 1880. godine broj od oko 300 stanovnika nije se drastično mijenjao.



Pitate li za cijenu kvadrata, smijat će vam se u lice jer gore se, nadomak Zvjezdanog sela i Žrnovnice, kuće ne prodaju. Ni jedna. Možete eventualno unajmiti neku od tri luksuzne vile s bazenom.



U epicentru zbivanja, na putu pokraj skromne mjesne trgovine otvorene do podne, dočekao nas je Jurica Jurišić (HDZ), predsjednik MO-a Donje Sitno. Jedini se kandidirao na predstojećim kotarskim izborima, pa je automatski pobjednik i iduće četiri godine na funkciji. Stigli smo uoči koncerta u povodu blagdana mjesta, Presvetog Trojstva. Pjevali su i crkveni zborovi.

Slikar Mihanović plaća feštu

– Druženje se organiziralo uz podršku našeg mještanina, slikara Zvonimira Mihanovića. On uglavnom financira. Ne bismo mi mogli sami – skromno će Jurišić dok nas vodi da vidimo kotarske prostorije.



Jedina je to zgrada u Donjem Sitnom, a na sebi ima logo tvrtke "Deldit". Nije to reklama jer u Sitnom svih 310 duša zna za taj tapetarski obrt, a dio ondje i radi. Otvara Jurica vrata i pred nama je golemi stol s nebrojeno mnogo stolica, kažemo mu da tu taman stane čitavi mjesni odbor.



– Pa i je. Kad god su fešte, krizme ili rođendani, građani su slobodni koristiti prostoriju. Imamo i kuhinju čak, a u zgradi je i škola od prvog do četvrtog razreda – spremno će Jurišić. Tu otkrivamo još jedan kuriozitet Sitnog:



– Imamo čak 19 učenika. Kasnije, od četvrtog razreda, idu u Žrnovnicu, posebnom autobusnom linijom. Mirno je, puno mladih obitelji. Nitko se ne seli. Šezdesetih godina neki su otišli na Visoku i Šine, a sad im se sinovi vraćaju – kazuje Jurica dok izlazimo iz kotara opet u središte mjesta.



Otkako smo došli, još nismo vidjeli mještanina. Čitavo Donje Sitno sagledate u jednom pogledu. Penjemo se strmim asfaltom do crkve. Grobnu tišinu prekidamo glupim pitanjem:



A imate li vi... internet?



– Da imamo li! Optičku vezu. Izuzetno dobar, bolji nego u gradu. Nekom slučajnosti prije 15 godina dovedena nam je optika i savršeno funkcionira. Struja, telefon, signal – nabraja naš sugovornik. A lako je i otići odavde:



– Autobusi dolaze skoro svako sat vremena. Nismo daleko od Splita. Da nema radova po cesti, došli biste za 15 minuta – odokativno će Jurica. I šuti. Više ne zna što da kaže.

Pa dobro, nedostaje li vam što?



– Nismo mi od velikih zahtjeva. Problematičan nam je vodovod star 35 godina i kanalizacija, nju nemamo. Sitno nije ušlo u program aglomeracije jer smo mali, pa je u suradnji s Vodovodom i Eko-agencijom napravljen posebni idejni projekt. Iako, velika je investicija za malo ljudi – svjestan je Jurišić, inače geodet, ali vjeruje da za sve ima rješenje. Zato se angažirao oko kotarskog vodstva.

Turistički uzlet

– Svaki drugi dan ne bismo imali vode. Rjeđe se događa sada. Imamo podršku Grada i Vodovoda, ništa od decentraliziranih sredstava ne otpada na pumpe i održavanje. Dobivamo oko 140 tisuća kuna godišnje, jer se uplaćuje komunalna naknada – svi stanovnici Donjeg Sitnog su zaposleni. Rade u vlastitim proizvodnjama, neki na konstruiranju krovova ili tapeciranju brodova – zadovoljno će Jurišić.



Primijetili smo i mi da su krovovi ili novi novcati, uglancani sjaje kao iz reklama za crjepove, ili ih uopće nema. Razrušeni, propali, kamena pojedenog bršljanom. Iako iz Donjeg Sitnog ne puca pogled na more, radi se na turizmu.



Kamo ćemo sada, kuda ćemo dalje, pitamo našeg vodiča. Sliježe ramenima, kaže "to je to". Obišli smo sve. Kafić – nemaju. Ljudi idu jedni kod drugih na kavu.



Spuštamo se među kamenim kućicama, i čujemo neko mukanje, glasanje, poput konja ili krave. Pitamo Jurišića što je to.



– Ima neka žena dvije ovce, bili su konji do unatrag koju godinu, ali sada samo kokoši. Nema ništa više. A ono što se čuje je motor – odgovara nam. I stvarno, nedugo zatim niz obronke zelene od tek niknute trave projuri nekoliko motociklista. Potencijala za turizam ima.



– A da je nekome ove kućice, a zaslužuju konzervatorsku zaštitu, obnoviti, to bi vrijedilo zlata – zaključuje Jurišić pa nam govori da žele zahvaliti vatrogascima JVP-a Split jer rade na sanaciji osušenih borova iznad tih objekata.



U to nas, turiste, prepadne zvono s crkve. Prvi zvuk nakon tko zna koliko vremena.

Nedaleko lokacije gdje je sniman "Winnetou", nogometno je igralište u kamenolomu. Prate komunalne trendove, imaju zeleni otok. Odavde blitva dolazi na pazar. Uredit će ulaz u mjesto s novom autobusnom stanicom, sanirati urušeni Put Spaija i Put Izvor. Intencija im je dobiti zemljište za izgradnju ispraćajne dvorane pokraj groblja.



I eto nas, nakon dvominutne šetnje, opet u centru mjesta. Prvi put ugledamo i čovjeka, Ivu Mihanovića, a on je tajnik MO-a Donje Sitno. Gumom pere neku plastiku iz ureda.

Umirovljenički dani

– Od 1996. godine sam tajnik, 22 godine. Imam još 10 do mirovine. Život nam je fenomenalan, ne bi ga da za ne znan šta! Lipo misto blizu grada, deset minuti od Rive. Ostaje nam samo srediti kanalizaciju i osigurati normalnu opskrbu vode, iako ni ovo nije loše, ne plaćamo je – smije se Mihanović.



– Zapravo, ovo ne bi proda za ne znan šta. Darova ne bi, bogati, nikome, ali ni proda za ne znan koju lovu. Ode znan sve ljude, sa svima u dobre – u hipu će Ivo.



Začuli smo potom i neko šuškanje ispod obližnjeg hrasta. Tamo su gospođe Neda i Nevenka Jurišić. Kako njima teku dani?



– Kuvan, spreman, malo vrtal. Nije mi dosadno. Rano san išla u mirovinu, s 47, propala "Dalma", i otad ovako. Ako i umren, iskoristila san sve. Već san 23 godine u mirovini – ravnodušno će Neda, inače Juričina majka.



Odlazeći iz Sitnog zavojima koji su rulet jer vas "Prometov" autobus može frontalno pozdraviti, razgledavamo i spaljena stabla.

Djelatnici Hrvatskih šuma položili su ih vodoravno na zemlju umjesto da ih saniraju do kraja, pa sada stanovnici Sitnog strahuju da će ta debla opet planuti. Nisu oduševljeni naknadama od požara, bile su sitne i simbolične. Ali – sretni su.



Nemaju ništa, a imaju sve.