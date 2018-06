Grad sa zaštitarima 'oslobodio' ljetno kino na Bačvicama: skinut lokot, Festival će se ipak održati na atraktivnoj lokaciji

Predstavnici Grada Splita predvođeni dogradonačelnicom Jelenom Hrgović u pratnji zaštitara jutros su ušli u posjed ljetnog kina "Bačvice". Epilog je to višednevnih napetosti oko sudbine objekta na atraktivnoj lokaciji kojim je posljednjih više od pola stoljeća upravljala kinoprikazivačka firma "Ekran".



Kako doznajemo, s ulaznih vrata skinut je lokot koji je postavljen od strane "Ekrana" i u tijeku je popisivanje imovine zatečene u prostorima ljetnog kina. To se događa 48 sati prije početka Festivala mediteranskog filma Split koji se godinama održavao upravo na Bačvicama, a aktualni spor između Grada, u zemljišne knjige upisanog vlasnika parcele i tvrtke "Ekran" za koju u Banovini tvrde da je u proteklom razdoblju bez valjanog ugovora koristila nekretninu i opremu, bila je značajno ugrozila odvijanje predstojeće filmske manifestacije.

Ravnateljica ustanove "Zlatna vrata" Tamara Visković, koja po zaključku gradonačelnika Andre Krstulovića Opare preuzima ljetno kino "Bačvice", tvrdi kako njih eventualni sudski spor neće utjecati na kino program kojeg planira za ovo ljeto.

- U pitanju je sređivanje dugogodišnjih odnosa između Grada i tvrtke Ekran, i za nas taj eventualni sudski postupak neće značiti puno. Ako Grad smatra da ima sve argumente da uđe na njima je da to komentiraju. Mi smo gradska ustanova, Grad nam je vlasnik i osnivač, i kad nam se da zadatak koji je vezan uz našu djelatnost mi taj zadatak moramo obavit. Definitivno imamo kapacitete i mogućnosti da ga obavimo, već imamo i planove za ovo ljeto. Kako će se u pravnom smislu razvijati ova situacija to nije nešto u što se ja osobno, kao ni ustanova ne bi željeli mještati - kazala je Visković.

Iako je vrijedni prostor u stopostotnom vlasništvu Grada, te tvrtka Ekran nema ugovor o njegovu korištenju, u ovom društvu smatrjau kako je u pitanju provala. Njihov odvjetnik kazao je kako su "razočarani jer je Grad postupio necivilizirano i nezakonito".

- Nismo uzurpatori predmetne nekretnine, niti netko tko ju je pod okriljem noći zaposjeo. Kompletna infrastruktura objekta i sve što je izgrađeno bilo je dio kapitala prethodnog društvenog poduzeća Ekran, te nadležni sud ima pravo odlučiti o stvarnim pravima na ovom zemljištu. Grad nas je prevario jer je zakazao sastanak u 10:30 na temu rješenja spora, a pod okriljem noći su nasilno ušli u prostor. Društvo Ekran neće postupati na način na koji je Grad to napravio, neće na silu vraćati posjed, već će na civiliziran način pred sudom tražiti zaštitu svojih prava - riječi su odvjetnika Mužinića.

Alen Munitić, direktor Festivala mediteranskog filma Split:

- Pao nam je kamen sa srca jer smo posljednjih dana bili u neizvjesnosti, no nismo ni razmišljali o drugim opcijama, jer ljetno kino „Bačvice“ je prostor kojeg naši posjetitelji vežu uz FMFS. Već danas stiže kamion s opremom i počinjemo s pripremama, očekuje nas puno fizičkog posla, no to nije nešto na što ekipa koja radi na ovom projektu nije naviknuta. Festival ide po plan i otvaranje je ovog četvrtka u 21:30 u ljetnom kinu Bačvice.