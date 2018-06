Sve splitske vrtićke ustanove uvode drugu smjenu, bit će posla za još 60 'teta'

U ponedjeljak su konačno započeli upisi u dječje vrtiće u vlasništvu Grada Splita, za koje će se prijave primati do petka.

Novost za narednu pedagošku godinu je uvođenje poslijepodnevne smjene u sve četiri ustanove Radost, Marjan, Cvit Mediterana i Grigor Vitez, o čemu je bilo govora na press konferenciji s predstavnicima vrtića održanoj ovog ponedjeljka u zgradi Banovine.



- Projekt podrške obiteljima, odnosno uvođenje poslijepodnevne smjene, u fazi je čekanja konačnog odgovora, a na sebe smo preuzeli odgovornost provođenja upisa u vrtiće kako bi roditelji mogli planirati svoje obveze i radno vrijeme. Zadovoljni smo što ulazimo u novi sustav predškolske skrbi koji će donijeti novu kvalitetu, nove programe, a otvaramo i 60 novih radnih mjesta, uz nove infrastrukturne zahvate koji će biti vidljivi do konca godine - kazala je Jelena Hrgović, zamjenica dogradonačelnika podsjetivši kako se "reforma" vrtića očekuje od rujna zahvaljujući pozivu resornog ministarstva za natječaj Europskog socijalnog fonda.



Roditelji oduševljeni



- Roditelji su već jutros stigli s dokumentima, posve pripremljeni. U naših 20 vrtića, nakon odlaska predškolaca, imat ćemo 213 slobodnih mjesta od čega 88 u jaslicama. Roditelji su, temeljem provedene ankete, iskazali potrebu za produljenim radnim vremenom vrtića, pa uz postojeća tri smjenska vrtića, uvodimo i produljeni rad, odnosno 7-satni program s ručkom u objektu Zvončica u Smiljanićevoj ulici koji će primiti 22 mališana. Također u Adriani i Maloj sireni otvaramo produljeni rad za 50 djece koji će moći ostati do 19.30 sati, što su roditelji s oduševljenjem dočekali. Sve to krenut će uz nove programe, poboljašnju uvjeta za svu djecu psoebice za onu s poteškoćama - rekla je Viktorija Rogulj, ravnatelji ustanove Grigor Vitez.



DV Marjan za jesen je predvidio 252 slobodna mjesta u 14 objekata, a prema potrebama roditelja uvodi se 7-satni poslijepodnevni program u DV Tamarin, smjenski program u DV Koralj, jaslice i vrtić, a produljeni program uvode i u DV Kaštelet čime se nadaju da ćemo tako odgovoriti na izazove suvremene obitelji, poslovnog života, a samoj djeci pružiti kvalitetnije programe, smatra ravnateljica Ana Mrnjavac.



U objektima Cvit Mediterana uvodi se smjenski program u vrtiću Ružmarin, uz već postojeći u vrtiću More.



- U šest većih objekata ponudit će se roditeljima produženi rad, do 19 sati i tako zadovoljiti potrebe djeteta i zaposlenog roditelja. Kako imamo dosta djece s posebnim potrebama, predviđeno je zaposlenje za 9 odgajatelja kao trećeg odgajatelja u skupinama. Vjerujem da ćemo ovim projektom poboljašati uvjete u vrtiću - kazala je ravnateljica Mirjana Bakotić uz napomenu da vrtići kojima upravlja nude 278 slobodnih mjesta od čega je 62 jasličnih.



Najviše djece prima Radost



Vrtići Radost kao najveća predškolska ustanova u gradu (čak 1600 djece) ove godine upisat će 336 djece od čega 80 jasličara. Ravnateljica Endica Radić Hozo najavila je velike promjene za vrtić u Slatinama Morski konjić kojeg čeka energetska obnova, 10-satni program po Montessori pedagogiji.



Od 1. rujna vrtić Petar Pan dobiva sportski program, rano učenje engleskog jezika uvodi se u Bubamari, a novost u 4 produljena programa u Srećici, Popaju, Petru Panu i Pinokiju gdje bi trebalo biti upisano 88 djece koji će moći boraviti u vrtiću do 19 sati, dok će smjenski program dobiti vrtić Margaritela.



- Razvojna agencija Split je podnijela dvije prijave ESF-u, ukupne vrijednost 28 milijuna kuna, a slijedi ocjena kvalitete projektnog prijedloga što će se dogoditi vrlo skoro, pa će ova pedagoška godina startati s novim programima i radnim mjestima, uz stare cijene programa. Čak 302 zaposlenika biti će uključeno u edukaciju, a broj djece koja će biti uključena u produženi boravak je 258, poslijepodnevni 42, smjenski rad 75, uz 60 radnih mjesta što stručnog osoblja, što odgajatelja. Za vrijeme podnošenja prijave na HZZ Split bilo je 86 nezaposlenih odgajatelja i stručnog osoblja, pa vjerujemo da će oni naći posao. Grad je prijavio i za sredstva za unaprijeđenje materijalnih uvjeta u iznosu od 2 milijuna kuna, pa smo dobili potvrdu odobrenja. Stoga bi trošak Grada za čitav ovaj projekt bio nula, uz ogroman dobitak - kaže Antonija Eremut iz agencije RaST.

Rezultati će se znati 6. srpnja

Zahtjev za upis mališana u vrtić treba se predati samo jednoj ustanovi kojoj željeni objekt pripada. Tako će se za djecu koja bi pohađala vrtiće u sastavu ustanove "Marjan" zahtjevi podnositi u dječjem vrtiću "Mandalina", Put sv. Mande 11, za "Grigor Vitez" papiri se predaju u "Adriani", Kliška 4, za "Cvit Mediterana" treba ići u "More", Šimićeva 16, dok se za vrtiće u sastavu ustanove "Radost" dokumentacija predaje u "Srećici", Hercegovačka 22.



Zahtjevi će se zaprimati u navedenim dječjim vrtićima svakodnevno od 8 do 18 sati. Rezultati upisa biti će poznati do 6. srpnja, i to prema šiframa koje će roditelji dobiti prilikom predavanja zahtjeva. Nakon roka za žalbe, one će biti rješene do 17. kolovoza, rekao je Mario Negotić, v.d. pročelnik Službe društvenih djelatnosti.