Ugledni splitski arhitekt koji je 'stvorio' Primu 3 i ulicu Ruđera Boškovića: Split je nakon rata zadesila urbanistička katastrofa, a najbolji primjer je ono što se dogodilo jednog Badnjaka...

Ulica Ruđera Boškovića neka je vrst ulaza u Split 3, njegov najprepoznatljiviji dio, postala je skoro zaštiti znak u simboličkom i morfološkom smislu. Kada ste u toj pješačkoj ulici, znate da ste na području velikog urbanističkog plana i na mjestu koje je osebujno realizirano. Prof.dr. Darovan Tušek je u "Vodiču" splitske arhitekture 20. stoljeća Boškovićevu proglasio impozantnom te ocjenio kako ona "na najupečatljiviji način afirmira postulate urbanističkog koncepta Splita 3".



Sredinom svibnja održana je serija predavanja i izložba o Splitu 3 kojima se obilježila njegova 50-godišnjica i ukazalo na međunarodni značaj njegovih inovacija. Projektant Boškovićeve, Prime 3 (koja je označila dolazak postomoderne u Split), i pješačkog mosta za spoj s kampusom, ugledni splitski arhitekt Ante Svarčić, održao je predavanje na kojem je kazao kako je nakon 1991. počelo doba bezvlađa u splitskom urbanizmu, ilustrirajući to devastacijama u ovoj višestruko nagrađivanoj ulici koja je završila u muzeju graditeljstva Barcelone kao primjer kvalitetnog projektiranja.



Za Spektar smo zato porazgovarali sa Svarčićem koji se svojim brojnim zalaganjima pokazao ne samo kao arhitekt, već i kao čuvar izvornog koncepta tog dijela Splita 3.

Po vašim projektima izgrađena je ulica sa 724 stana, 1000 parkirnih mjesta u garažama i 40.000 četvornih metara poslovnih prostora u prizemlju i katovima. Kako je došlo do rješenja koje je bilo novitet za ono doba, a i luksuz čak i danas, da se moglo iz garaža ići s liftovima do stanova?



- Mladi arhitekt Svarčić je imao 35 godna (smijeh)... To je zbilja jedno sjajno rješenje, da je svaki stan sa stepeništem i liftom povezan sa dodijeljenim parkirnim mjestom. Mene i danas susretnu prijatelji i žene prijatelja, naročito Žarka, od Igora Brešana, i kaže: “Svara, blažen bio, ja sve donesem s kolicima do dnevnog boravka i kad iskrcam vratim ih u samoposlugu”. Garaža je montažna, otac i sin, Jerko i Marin Ferić, napravili su prve tako velike montažne konstrukcije u Splitu, a i šire, s glavnim i sekundarnim montažnim nosačima na razmaku od šest metara.



Na izložbi ste mi pokazali da u projektnoj dokumentaciji piše kako ste autor prizemlja u ulici, što ste time htjeli ukazati?



- U nacrtu koji je bio na izložbi vidi se da sam u pečatu urbanističkog instituta autor svih prizemlja i namjena. Napravio sam projekte svih prizemlja i svih objekata. Nastojao sam da se ne ponavljam. Bio je jedan restoran i samo nekoliko caffe barova. Ali, bio je i salon automobila, "Metalka", zagrebačka ljekarna "Hospitalia", trgovine, butici, tri Dalmina “asa” (salon namještaja i tehnike, boutique kože i ženske bižuterije i velika samoposluga) knjižara "Naprijed", “Slobodna Dalmacija” sa svojim velikim uredima, restoran "Calipso"... Sve je štimalo do rata. Poslije rata je u Gradu bio jedan urbanist, bez suradnika, i djelovalo se kako je naredila stranka.

Što se sve mijenja s Boškovićevom nakon rata? Bilo je više procesa, poslovni prostori su jedno vrijeme bili ispražnjeni, ljudi nisu mogli parkirati kao prije, jer je postalo preskupo kad je HVIDRA preuzela upravljanje, poslovni prostori su mijenjali namjenu s novim vlasnicima, da ne spominjemo kako se ljude deložiralo i promijenu sastava stanovništva?



- Vlasništvo one vojske poslije rata je postalo vlasništvo ove vojske. To je vodila uprava u Zagrebu, jedina kontrola i veza između stanja u ulici i uprave u Zagrebu sam bio - ja. Zanimala me ulica, vodio sam računa o čistoći i mijenjanju ulične rasvjete. Zvao sam taj ured. Nakon svakih izbora u Hrvatskoj u upravi vojske svi su mijenjani! Kad bih poslije izbora nazvao, rekli bi mi: Taj ne postoji ovdje više. Trebao sam novi kontakt i novo usmjerenje. Uvjeravao sam ih da prva etaža od skladišta i donja, koje su povezane stepeništem i liftom sa prizemljem, takve ostanu i sačuvaju tu vertikalnu vezu.



Međutim, netko nestručan koji je došao za raspodjelu prostora, izdao bi gornje skladište nekom i odmah je poremetio vezu: opskrbna saobraćajnica, donji i gornji prostor. Poslovna prizemlja su ostala odsječena od skladišta, a roba je dolazila iz parkinga preko pješačke ulice. Bila je to katastrofa, način na koji je nova vlast kontrolirala stanove i druge prostore bio je poguban za ulicu.



Garaže koje su projektirane kako bi omogućile udoban standard su se ispraznile?



- Upad HVIDRA-e doveo je do abnormalno visokih cijena parkinga. Ljudi koji su tu stanovali imali su ranije besplatan parking, možda su mogli plaćati neko lagano održavanje. Kad su ostali bez mjesta u garažama, počeli su parkirati na opskrbnu saobraćajnicu i ugrozili su pristup prve pomoći, vatrogasaca, odvoza smeća… Imali smo slučaj požara na ulazu 13, gdje vatrogasno vozilo nije moglo doći gore i intervenirati, tako da su djeca skakala sa zadnjega kata i kupili su ih u onaj rašireni "lancun".



Dugo je trebalo vremena da se popravi stanje sa poslovnim prostorima u prizemlju, iako se to nije posve dogodilo?



- Poslije rata, svi poslovni prostori su bili puni, trebalo ih je takvima ostaviti i tek nakon što ih se proda, dati otkaz najmoprimcima. Umjesto toga, svima su dekretom dali otkaz i objavili natječaj koji je bio jako skup poslije rata, a prostori su rađeni kao male robne kuće - “Varteks”, na prizemlju i katu, kao i “Jugoplastika”, “Dalma”. Sve su bili veliki kvadrati. I nije se moglo prodati.



Godinama se čekalo da uđu u novu funkciju. Jedan pokušaj je bio od uprave financija iz Zagreba, čak oni nisu imali sredstva da uđu u prostor. Onda su ulazili unutra narkomani, djelovalo je zapušteno... Sad se vraća u funkciju.



Državna uprava je shvatila kako je bolje da daruju pa da netko uđe. Upadaju neki kafići i udruge Domovinskog rata. Državi je važno da se riješi prostora pa ih daje udrugama, one stanu u malu prostoriju, a ima prostora od 900 kvadrata.

Oštro ste se usprotivili rekonstrukciji kavane uz Poljičku cestu, koju je projektant Jurica Jelavić nazvao “pokušajem da se dovrši urbanizacija Splita 3”?



- Četrdeset godina je čuvana ta centurijacija u osam metarskom kamenom popločenju, čuvala se vizura da kad se spuštaš vidiš Brač i kanal. No, jedne Badnje večeri u osam uvečer počela je betonaža na zelenoj površini grada, koja nije predviđena osnovnim urbanističkim rješenjem, trajala je preko ponoćke i Nove godine i niklo je sve što nije trebalo. Zauzeli su dio centurijacije, nametnuli su se na slobodnu vizuru. Neka je mali primjer, ali poremetili su osnovnu zamisao o novom Cardu koji je paralelan s Dioklecijanovom palačom. I kad javno kažeš da je to urbanistička i kulturna katastrofa grada Splita – nitko ne reagira.



U našim institucijama ne sjede ljudi koji su iza sebe ostavili neke tragove, to su namještenici i nisu stručni.

Na predavanju koje ste imali u Sveučilišnoj knjižnici istaknuli ste kako Grad do danas nije stavio u funkciju poslovne prostore u pješačkom nathodniku iznad Ulice Matice Hrvatske, koji vezuje Boškovićevu s kampusom, a izgrađeni su pred više od pet godina?



- Ti prostori su kompletno riješeni interijerski. Da ne bi poslije, po našem običaju, bilo kopanja i bušenja, nastojao sam da izvedemo čitavu infrastrukturu. Dolje imamo sve što je potrebno mladima. Kopirnicu i knjižaru, trgovinu, caffe bar i noćni klub. Oko 300 četvornih metara. Kod caffe bara je veliko parkiralište za automobile i skutere, a gore je automatska praonica rublja sa peglaonom. Naručena je procjena koliko će svakoga od korisnika doći uređenje interijera. Dolazili su ljudi za papirnicu/knjižaru, mnogo ljudi se zanimalo za caffe bar i noćni klub, a tri ozbiljna zanatlije za automatsku praonicu. Na natječaj se čeka dvije tisuće dana! Prostori ostaju neiskorišteni. Šteta je da Grad na dovršene prostore, čiji je investitor, ne ubire najam!



Kako se nathodnik izgradio, ako gradske službe, kako kažete, nisu pokazale interes da poslovne prostore stave u funkciju?



- Zahvaljujući Željku Kerumu, izgrađen je nathodnik. Glavni projekt je bio gotov još 2002. Ali, tri brata su ucjenjivali s cijenom zemljišta, onda sam išao kod Keruma dok je bio gradonačelnik i rekao mu: “Čuj, počelo je Sveučilište s projektom mosta, pa je preuzeo Grad u raznim kombinacijama. Ali ne pita se tko je počeo, niti tko je projektankt, nego tko je ostvario. Ako napraviš most, onda si ti jedini zaslužan.” Kerum je rekao: "Imaš pravo." Pozvao je ova tri brata, oni su tražili osam milijuna, davali su im sedam, nisu htjeli. Kerum se najidio, pozvao ih je gore i rekao: “Čujte, 'oćete li pet, ili se gubite!” Uzeli su pet, i Kerum je izgradio nathodnik.



Kod otvaranja nathodnika rekao sam Kerumu za fontanu u Boškovićevoj, a on je kazao: “Ajde, radi, može.” Kazao sam da treba glavni projekt, proračun... I nakon što sam napravio projekt stupa od rotsfraja od 22 metra, s projektnom dokumentacijom od ovlaštenih firmi, Komisija kojoj je sada na čelu Petar Škorić nije se mogla sastati također dvije tisuće dana da donese odluku. A sada je voditelj Kotara Split 3 korito fontane zatrpao zemljom radi kotarskih izbora. To je nezamislivo!



Već ste izjasnili da niste protiv crkve, ali da ste za gradnju tržnice na tom dijelu Splita, kako tumačite nova događanja?



- Smatram da Društvu arhitekata, na kojeg je djelovala Crkva, nije trebalo da okrenu zastavu i da počnu razmišljati čak o međunarodnom natječaju. Poslije rata se moglo ići na natječaj, bila je početna hrvatska euforija, ali sad kad se razjasnila situacija, druge su okolnosti. Ovih dana čitao sam članak mladog već afirmiranog arhitekta koji kaže, ako se napiše dobar projektni zadatak, mogao bi se napraviti objekt crkve. Znate što je dobar projektni zadatak kojeg bi Društvo arhitekata trebalo napisati? Da za ono što je izgrađeno, a to znači - za plato od 500 kvadrata, pristupnu cestu za podrum i iskop za tržnicu - vješto napišu kako je pripremljeno za crkvu. Inače, kakav vješto napisan projektni zadatak može biti, ako kažu da je postojeće stanje izvedeno prema projektu za tržnicu?



Ima još nešto, budućim projektantima koji ne poštuju autorski rad je ipak malo neugodno da rade projekt na nečemu što je započeto od svoga kolege autora. Zato sada traže modus da naprave crkvu. U onom članku piše – centar grada je odumro, treba novi centar grada, a to je ulica Ruđera Boškovića, pa bi jedna lijepa crkvica bila doprinos za novi centar grada. Autor možda ne zna, jer se tad nije ni rodio, da je prije pedeset godina osnovno urbanističko rješenje odredilo upravo ulicu Ruđera Boškovića kao generator događaja u novom projektu Splita 3. To ja nazivam - blef na pokeru!



Pozivajući se na autorska prava uspjeli ste sudskim putem prisiliti Euroshop da skine veliku reklamu sa Prime 3 koju ste projektirali. Čime dokazujete autorska prava na tržnicu?



- Projektant sam kompletne ulice sa pješačkim i opskrbnim funkcijama, objekta koji je sastavni dio tržnice, po projektu je izveden pasaž, ploča, saobraćajnica i iskop za tržnicu. Tržnica ima građevinsku dozvolu sa 11 projekata infrastrukture od ovlaštenih organizacija iz Splita. Tržnica ima 5000 metara četvornih, 60 parkirnih mjesta u podrumu i 120 u prizemlju. Ona je prošla kroz sve procedure, maketa iz 1975. to dokazuje, na njoj se vide svi objekti, uključujući i nathodnik za invalide koji nije izveden. Tržnica je napravljena prema osnovnom urbanističkom rješenju Splita 3.



Zašto niste prije prije reagirali, zašto se niste za tržnicu sudski sporili kao za reklamu?



- Čekao sam pravu reakciju investitora, Crkva je 1990. organizirala natječaj, ali nisam očekivao da će se to realizirati. Čekao sam nastavak realizacije tržnice sa jednim jakim investitorom. Recimo, sad bi to mogao biti Tommy, Konzum, ili neki od lanaca kojem bi se isplatilo da tu podigne objekt.



Vlasnik lokacije je Grad Split, jedino on može odlučiti što će se raditi. Mislim da je današnji sastav Gradskog vijeća dovoljno kvalitetan i raznolik, odnosno, da su dobro raspoređene snage, da se odluči što će na svojoj lokaciji napraviti.