Inicijativa koja bi mogla drastično srezati visoke račune za struju: prvi model mikrosolara uskoro će se postaviti na vrh splitske zgrade, za donaciju se mogu prijaviti i vlasnici obiteljskih kuća

Korisnije je nekoga naučiti loviti ribu, nego mu s vremena na vrijeme darovati svoj ulov – stara je izreka sa stotinu varijacija koja bi se mogla primijeniti na priču o novim ulaganjima u obnovljive izvore energije. A bez poticanja obnovljivih izvora bit ćemo osuđeni na stalno povećanje uvoz energije, slažu se stručnjaci. Pritom treba biti svjestan kako obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj, a on je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini.



Obiteljima je važnije osigurati mogućnost uštede i energetsku neovisnost, nego im dati jednokratnu pomoć za ogrjev ili platiti mjesečnu ratu električne energije. Projekt kako građanima osigurati energiju, prije svega onima koji žive u Dalmaciji, u sunčevoj oazi u kojoj je zapravo luksuz ne koristiti potencijale sunčevih zraka, razradio je Ante Čikotić, inženjer strojarstva i Mostov vijećnik u Splitu, odnosno, u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Zato su u saborsku proceduru i uputili Zakon o samoopskrbi električnom energijom.



Naime, kako ističe Čikotić, samo Splitsko-dalmatinska županija godišnje izdvaja oko 3,5 milijuna kuna u svrhu - pomoći građanima za ogrjev. Po korisniku, odnosno obitelji 950 kuna, dok ovaj iznos još i država prisnaži sa 200 kuna vaučera mjesečno. Na nivou cijele države radi se o ukupnom iznosu od oko 200 milijuna kuna koje možemo i moramo bolje iskoristiti.



Kako, na koji način je to moguće, pitamo Čikotića za konkretno pojašnjenje...



- Ulažimo u projekte i sustave koji generiraju dodatnu vrijednost i koji će takve korisnike dugoročno osloboditi pritiska energetskog siromaštva, a državni i javni proračun ovih značajnih izdavanja, koja se u tom slučaju mogu iskoristiti za druge socijalne namjene. Dakle, znamo što je problem, imamo spremno rješenje i možemo ga realizirati, potrebna je samo volja.



Sa 3,5 županijskih milijuna, koliko bi domaćinstava moglo postati energetski neovisno?



- Svake godine bi se tim sredstvima 200 obitelji dugoročno oslobodilo pritiska energetskog siromaštva. Ukoliko tu pribrojimo i sredstva koja daje država za vaučere, taj broj se učetverostručuje, a ako dodamo i izdvajanja iz proračuna jedinica lokalne samouprave koji pomažu svoje građane, taj broj je pet puta veći. To znači da bi, samo na području Splitsko-dalmatinske županije, 1000 obitelji godišnje mogli dugoročno riješiti problema s visokim računima za struju.

Ulaganje u solarne panele, instalacije, baterije... bi li to bilo na teret građana ili jedinica lokalne samouprave. Na koji način je to sve izvedivo?



- Kako bi se pojednostavila procedura i smanjio trošak, baterije u prvom koraku nije potrebno kupovati, a one su trenutno i najveći izdatak. Građani koji imaju sredstva, mogu samostalno krenuti u investiciju. Drugi dio građana, odnosno, oni koji nemaju sredstava, mogu krenuti u investiciju sa svojim opskrbljivačima i drugim tvrtkama koje će nuditi financiranje, a općine i gradovi mogu sufinancirati socijalno ugrožene. Uglavnom, model je jednostavan i omogućuje pokretanje tržišta. Uostalom, riječ je o ulogu koji je dugoročno nemjerljivo isplativ u svakom pogledu.



Možemo li to prezentirati na primjeru jedne stambene zgrade i jedne obiteljske kuće?



- Ukoliko zgrada za zajedničke prostore rasvjete i lifta potroši 5.000 kWh/godišnje, dovoljno je da instaliraju 3,5kW fotonaponski sustav i njihov račun na razini godine će biti - približno jednak nuli. Isto vrijedi i za obiteljsku kuće - ako godišnje troše 7.000 kWh, dovoljan im je sustav od 5kW te će im se računi na taj način realno svesti na nulu. Godišnje će na tako uštedjeti cijeli iznos za potrošenu električnu energiju.



Što je sa malim obrtima, malih hotelima, pa javnim ustanovama. Kolika je uopće studija isplativosti od onog uloženog i sutra povratka novca?



- Model je napravljen tako da se krajnjim korisnicima pojednostavi sustav i da bude realno isplativ u periodu 6-8 godina, bez obzira je li to mali obrt, tvrtka ili javna ustanova. S obzirom da s mikrosolarima dugoročno, na period 25 godina i više, smanjujete ili skroz oslobađate računa za potrošenu električnu energiju, mislim da je svima jasno da je ulaganje izuzetno prihvatljivo. Ono što je bitno za naglasiti: poduzetnici i financijske institucije u ovom modelu nalaze svoj interes, tako bi se i onima koji nemaju trenutno određenu sumu novaca za cijelu priču, omogućilo da krenu i da postanu proizvođači za vlastite potrebe.

U slučaju masovne primjene ove tehnologije stvorio bi se posao za stotine malih instalaterskih i servisnih tvrtki, a domaći i strani investitori zasigurno bi otvarali nove proizvodne pogone u Hrvatskoj. Kada smo promišljali o ovome modelu, glavni cilj nam je bio i potaknuti razvoj gospodarstva, kako malog i srednjeg poduzetništva, tako i nove investicije. Dakle, ovaj model generira niz benefita, osim same uštede i energetske neovisnosti.



Izuzetno je primamljivo da trošak za struju u zgradi za rasvjetu ili za lift, eventualno i toplu vodu, sutra osiguravaju solarni paneli na krovu zgrade, koji imaju još jednu prednost – ne zagađuju okolinu. No, u svemu ovome, koliko su odgovorne osobe iz jedinica lokalne samouprave s jedne strane, i proizvođači, odnosno distributeri klasične energije, električne energije, zainteresirani za ovaj moderniji sustav?



- Budućnost dolazi, možeš biti spreman ili dopustiti da te vrijeme pregazi. Tehnologija mijenja paradigmu elektroenergetskog sustava i kupaca električne energije i mislim da su opskrbljivači toga svjesni. Jedinice lokalne samouprave, odnosno naši gradovi i općine, tu su najmanje bitne! No, država mora napokon omogućiti građanima sudjelovanje na tržištu obnovljivih izvora energije. Dosad je ta mogućnosti, ili bolje recimo privilegija, bila dostupna samo investitorima u vjetroelektrane.

Koliko su zainteresirani građani, ako su uopće informirati o ovoj vrsti energije koja im donosi uštedu i neovisnost?



- Da su građani zainteresirani za energetsku učinkovitost, što u krajnjoj liniji inicijativa i ostvaruje, govori činjenica kako s nestrpljenjem već treću godinu iščekuju natječaj za energetsku obnovu kuća. Predložena inicijativa promovira energetsku učinkovitost, samoodrživost, racionalnost u upravljanju kućnim budžetima, a osigurava i izlaz iz začaranog kruga energetski siromašnim građanima - sve to uz istovremeno smanjenje administrativnih barijera i nepotrebnih troškova kod priključenja na mrežu.



Građani i poduzetnici godišnje kroz svoje račune, preko naknade za obnovljive izvore energije koja iznosi 10% cijene električne energije, uplaćuju jednu i pol milijardu kuna, a da ništa ne dobiju nazad. Građani žele sudjelovati u energetskoj tranziciji, ne samo sufinancirati velike vjetroelektrane i kogeneracije.



Samo ulaganje kada bi se moglo "vratiti", u kojem periodu bi građanin bio na dobitku? Spominjete rok od 8 godina.



- Kao što sam rekao, model je napravljen da se ulaganje vrati u periodu 6-8 godina. To je dovoljan razlog i za građane i za poduzetnike da se uključe. Godišnje jedan sustav od 10kW proizvede do 15.000kWh. Ukoliko kućanstvo isti iznos godišnje potroši, onda je računica jasna - sustav se isplati kroz 6 godina.



Znači li to kako bi sutra obitelj mogla i "vraćati", prodati višak energije HEP-u ili drugim distribucijskim mrežama?



- Kada govorimo o prodaji viška, onda se tu javlja problem poreznog tretmana, jer u biti vi kao građanin prodate nešto i ostvarujete neku dobit. Da bi se građane oslobodilo tereta financijskih evidencije i administracije, za mikrosolare je previđeno da se sustavi dimenzioniraju i godišnje proizvode onoliko koliko kućanstvo potroši. To znači da bi na razini godišnjeg obračuna njihov trošak bio nula, a mreža bi se koristila kao "virtualna baterija". To je jedan oblik poticaja da se ljudi uključe, a da ne moraju imati otvorene obrte ili tvrtke, što predstavlja dodatne komplikacije i birokratske barijere.



Ovo popravljanje "energetske slike" korištenjem sunčeve snage, u kojem omjeru i s kojim sredstvima podržava Europska unija?



- Europska sredstva se mogu koristiti, upravo idu natječaji za OIE u industriji i turizmu, i u narednom razdoblju će se moći koristiti još i više. Ali bez obzira na EU sredstva, mikrosolari su isplativi u periodu 6-8 godina. Smjernice EU su jasne - obnovljiva budućnost je prioritet. Mi koji imamo najveće potencijale najmanje smo svjesni budućnosti obnovljivih izvora. U Hrvatskoj samo 0,3 posto električne energije dobivamo iz solarne energije, to je doista premalo. U zadnjih 10 godina tek je 115 fizičkih osoba iskoristilo zakonsku mogućnost da postanu povlašteni proizvođači zbog kompliciranog i netransparentnog zakonskog okvira. Mostov prijedlog je jednostavan i jasan te se može implementirati u vrlo kratkom roku.

U najboljem slučaju, kada bi se projekcija sveg ovog mogla provesti? O čemu ovisi? Vi imate projekt, ideju, konkretnu uštedu, no o čemu i kome ovisi realizacija?



- Realizacija ovisi o većini u Saboru i Vladi Republike Hrvatske u prvom koraku kod prihvaćanja ove zakonske inicijative. Vjerujem kako je moguće da se političari usuglase oko nečega što će direktno donijeti pozitivne učinke za građane i kako će jednoglasno usvojiti ovaj zakon. U obnovljivim izvorima energije nema podjela i ideologije, korist je toliko očigledna i jasna. Uvjeren sam, kako će se nakon iskazivanja političke volje, navedeno tržište istinski pokrenuti, te da će se regionalne i lokalne zajednice uključiti sa svojim objektima, ali i subvencijama za svoje ugrožene građane.

A od opskrbljivača koji djeluju na tržištu očekujemo predstavljanje modele za financiranje mikrosolara.



Koja je uloga HEP-a, hoće li oni željeli stopirati ulaganje u nove izvore energije, jer im se smanjuje prihodovni "kolač" ili moraju i sami ulagati u modernije izvore?



- HEP-u ovakvi projekti predstavljaju priliku i prednost. Ne vidim razloga zašto bi ih stopirali. Oni imaju ogromnu odgovornost, jer su do sada spavali i politikom nečinjenja, propustili napredak.

Donirat ćemo sustav jednoj obitelji

Kao doprinos osvještavanju građana, odlučili smo na području grada Splita iz sredstava za politički rad Mosta i vijećničkih naknada, financirati izgradnju jednog fotonaponskog sustava za zgradu koji bi pokrivao zajedničku potrošnju rasvjete i lifta portuna.



Druga donacija odnosit će se na jednu obiteljsku kuću. Želimo svojim primjerom doprinijeti izgradnji zelenog i održivog Splita. Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz apliciranje za našu donaciju – ističe Ante Čikotić.