Ovako se to radi u Splitu: otukao cijeli stan i iskrcao ga susjedima pod nos, a škovacina i redara nema ni za lijeka

Kvart Split 3 ima dva svoja lica: jedno je zasađeno zelenilom za turističku sezonu i gleda dužinom Poljičke ceste, a drugo je unutar naselja, za stanovnike Ulice Kroz Smrdečac koji žive u totalnom komunalnom kaosu.



Tamo škovacin ne postoji, a zelenilo je suho već sada. Kontejneri su polomljeni, a parkinga nema pa su automobili i tamo gdje bi trebali hodati pješaci. Evo, već cijeli tjedan ispod bora kod ulaza s brojem 21, novi stanar prazni sadržaj kupljenog stana, a na red su došli i komadi zidova, zapravo građevinski šut.



Na papiru koji visi na stablu piše: "Ne parkiraj, odvoz 30. svibnja", no fotografija pokazuje stanje jučer, 3. lipnja. I nitko se ne uzrujava! Imamo li mi komunalne redare? Zašto uopće plaćaju stanovnici ovog kotara komunalnu naknadu?



Što je najbolje, prostorije Gradskog kotara Splita 3 su udaljene 50 metara od mini Karepovca, ali u ovom dijelu grada je zanimljivo to da HDZ-ov predsjednik kvarta Stipe Čogelja uopće ni ne živi u kotaru kojemu je na čelu. Pa kako će onda i znati što se događa u Splitu 3 i što građanima uopće treba za normalan urbani život? Ili je to možda važno samo kad su izbori?