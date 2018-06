S rastom temperatura raste i očaj putnika u Prometovim autobusima: 'Užas, u osamnaestici sam dvaput sjeo u tuđu mokraću. Taj smrad tuče u mozak!'

Priznajmo otvoreno i bez uljepšavanja, bez da nas se pogrešno shvati – mnogi naši sugrađani zaziru od vožnje "Prometovim" autobusima zbog neugodnih mirisa pojedinih putnika koji ne održavaju osnovnu higijenu.



Oni kojima je javni prijevoz jedini ili najčešći način stizanja "od točke A do točke B" znaju dobro o čemu govorimo, pogotovo u ljetnim mjesecima. Bizaran slučaj jednog našeg čitatelja, koji je zbog opravdanih razloga želio ostati anoniman (u što ćete se uvjeriti u nastavku teksta), potaknuo nas je da upozorimo na ovaj problem koji se uglavnom prešutno tolerira.



Našem sugovorniku nedavno se dogodila nezgoda dok se vozio u "Prometovoj" osamnaestici, jer je, zamislite, ne znajući, sjeo na sjedalo na koje se netom prije njega jedna osoba pomokrila!



– To mi se dogodilo dva puta na toj liniji. Nažalost, radi se o čovjeku koji očito ne može kontrolirati svoje fiziološke potrebe, a ni higijena mu nije jača strana. Kada uđe u autobus, svi koji se nađu u njegovoj blizini bježe sa začepljenim nosevima, a neki ni ne ulaze. Taj smrad tuče u mozak! – žali se naš sugrađanin, koji je o svemu što mu se dogodilo obavijestio i policiju i poslovodstvo gradske tvrtke, ali nitko mu nije bio od pomoći jer se malo što u ovakvim slučajevima i može učiniti. Kaže nam kako se ista osoba, osim na autobusnoj liniji broj 18, ponekad vozi i u jedanaestici.



S jedne strane, putnici žele kvalitetnu uslugu za cijenu karte koju plaćaju, dok se, s druge strane, onima koji nemaju razvijene navike korištenja vode i sapuna ne može zabraniti ulazak u autobus.



– Problem je što nitko neće da se takvim osobama otvoreno suprotstavi, tako da je cijela ta situacija jedno vrzino kolo. Za ovu osobu u osamnaestici već svi znaju, pogotovo učenici koji se u poslijepodnevnim satima vraćaju iz škole – navodi naš sugovornik.



Iz splitskog javnog prijevoznika su nam odgovorili kako se u autobusima zna dogoditi da nekom od putnika pozli pa povrati, nakon čega vozilo odmah napušta liniju i odlazi u garažu na čišćenje.



– Što se tiče ovog drugog problema – neprakticiranja osobne higijene – to je ipak specifična situacija, jer ne postoji mjerni instrument za neugodne mirise. Imali smo pritužbu jedne putnice koja nam se požalila kako je jedna skupljačica plastičnih boca uneredila autobus jer tu ambalažu nije dobro oprala, pa je svuda okolo kapalo i zaudaralo. Takve i slične situacije treba svakako prijaviti vozaču – savjetuje Vedran Knezović, voditelj prometnog sektora u gradskoj tvrtki, i dodaje kako je inače zabranjeno unošenje plastične ambalaže u autobus.



Jasno nam je da mnogi naši sugrađani žive na rubu egzistencije i da se snalaze kako znaju i umiju, međutim, ima i onih među nama koji još uvijek nisu dosegnuli civilizacijsku razinu da se redovito tuširaju. Malo vode i sapuna nisu nikakav luksuz, nego stvar opće kulture.

Zbog psića u naručju morala - pješačiti

Osim neugodnih mirisa, dio putnika ima problema i s prijevozom kućnih ljubimaca u "Prometovim" autobusima. Jedan naš čitatelj nedavno je svjedočio situaciji na liniji broj 32, gdje je jedna starija gospođa ostala na stanici u Mravincima jer vozač nije htio primiti nju i njezina psića kojeg je imala u naručju pa je do Solina morala krenuti – pješice.



Međutim, vozač očito nije bio upoznat s odredbama gradske Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, gdje u članku 15. lijepo piše kako se "u vozilima javnog prijevoza mogu voditi samo manji psi i mačke i to u košarama ili u naručju". Iznimka su psi vodiči koje koriste slijepe i slabovidne osobe.