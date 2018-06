Luda priča zatvrjela se oko 'repova' Kerumovog poslovnog posrnuća: milijune bivšeg gradonačelnika brani torcidaš, a osporava ih bivši nadzornik Hajduka

Bivši gradonačelnik Željko Kerum, Damir Gruić, glasnogovornik Torcide, te Ante Majić, koji je bio član prvog sastava demokratski izabranog Nadzornog odbora (NO) Hajduka, po drugi put su postali akteri zajedničke priče.



Prvi put ih je 2011. godine, naravno, povezivao poljudski klub. Tada je poteštat Kerum, koji je dvije godine ranije za nadzornike "bijelih" postavio svoje prijatelje Ivicu Livaju i mesara Mirana Pelivana Mrkija, osjetio snažan otpor navijača zbog načina vođenja Hajduka.



Torcida je dobila tražene promjene jer su u eri Kerumove vladavine u Banovini upravljačka prava s Grada prebačena na udrugu "Naš Hajduk". Tako su prvi put u dogovoru s navijačima bili raspisani demokratski izbori za NO. U povjerenstvu za provođenje natječaja, među ostalima, sjedio je Gruić (na slici ispod) kao predstavnik Torcide, a Majića su u to klupsko tijelo izabrali navijači.

Odvjetnik Damir Gruić



Druga "priča", ona u kojoj se upravo sada nalaze Kerum, Grujić i Majić, jest stečaj tvrtke "Sapor", nekadašnjeg "Kerum-Inga", koji je iza sebe ostavio 290 milijuna kuna dugova, od čega se 121,7 milijuna kuna odnose na potraživanja tvrtki nekadašnjeg prvog čovjeka Splita koja se uglavnom temelje na pozajmicama.



Naime, za stečajnog upravitelja "Sapora" Trgovački sud je imenovao upravo spomenutog bivšeg člana Hajdukova NO-a. Majić će na novoj dužnosti morati donijeti odluku hoće li Kerumovim tvrtkama u tom stečaju priznati ili osporiti visoka potraživanja. Zoran Miletić, prvi stečajni upravitelj "Sapora", tvrtke koja je bila formalni izvođač radova na nikad dovršenoj obnovi i dogradnji hotela "Marjan", to nije mogao napraviti jer mu je Igor Sapunar, Kerumov nećak koji je do stečaja bio vlasnik i direktor te građevinske tvrtke, odbio predati potrebnu financijsku i poslovnu dokumentaciju.



Donedavni "Saporov" upravitelj smatrao je da za očitovanje o tim tražbinama nisu dovoljne postojeće ovršne isprave budući da su ih potpisale povezane osobe. Unatoč inzistiranju Lendi Pezzi, zamjenice županijskog državnog odvjetnika, da Trgovački sud Sapunaru naredi da preda dokumentaciju, sudac je to odbio učiniti. ​Damir Gruić u tom stečajnom postupku zastupa dvije Kerumove tvrtke – "Nevu Kerum" i "Koteks".



"Sapor" je kao glavni izvođač radova na tada Kerumovu hotelu "Marjan" fakturirao njegovom hotelijerskom poduzeću "Adriatic" iznos od 230 milijuna kuna (za što je sudski vještak naveo da je to "prenapuhana svota", op.a.), a "Sapor" je naplatio oko pola tog novca. Za preostalih 112 milijuna kuna je upisao hipoteku na hotelskom objektu.



Na račun nesuđenog visokokategornika na Zapadnoj obali, Sapunarova tvrtka je dobila i 50 milijuna kuna kredita za koji nikad nije vraćena ni jedna rata. Kredit će se zbog toga vratiti od prodaje aneksa hotela "Marjan" (za koji je sudski vještak utvrdio da u sebi skriva 13 stanova) koji je "Adriatic" dao banci u zalog.



Novi stečajni upravitelj imenovan je nakon što je Miletić tijekom ispitnog ročišta demonstrativno izišao iz sudnice rekavši da daje ostavku jer je stečajni sudac odučio priznati potraživanje za taj kredit, iako ga je banka odobrila u vrijeme kada je "Saporov" račun bio blokiran, pa postoji sumnja da je uzet s ciljem oštećenja drugih vjerovnika.



Miletiću je također bilo sporno što je sudac priznao potraživanje osiguravateljske kuće koja je izdala policu za nekadašnju Kerumovu jahtu "Dalmatina". Kako su kazali upravitelji, posao priznavanja i osporavanja prijavljenih tražbina je na njima, a ne na stečajnim sucima, ali tko je u pravu, presudit će Visoki trgovački sud na temelju brojnih pristiglih žalbi.



Jasno je kako sve što je vezano uz Željka Keruma privlači pozornost javnosti i najčešće on sam to uzrokuje svojim potezima, kao što je 2009. kao poteštat postavio svoje prijatelje mesara i vlasnika trgovine keramike u tijelo jednog od najvećih simbola grada.



Ili kad (kao poduzetnik) radnicima svog hotela "Marjan" ne isplati plaće i ne uplati im doprinose za mirovinsko osiguranje, pa ga oni već godinama redovito prozivaju na prosvjedima ispred Trgovačkog suda na kojem se vode stečajevi i predstečajne nagodbe nad njegovim tvrtkama. Postoje i "sočniji" primjeri koji nisu bitni za ovu temu.

Ante Majić (drugi s lijeva)



Pitali smo Majića (na slici poviše, drugi s lijeva) hoće li prihvatiti imenovanje.



– Vjerojatno ću prihvatiti jer smatram nekorektnim to odbiti. Ne volim upravitelje koji odbijaju poslove i biraju samo ono što im se sviđa. Nisam bio involviran u micanje Kerumovih ljudi iz Nadzornog odbora Hajduka i njegov fajt s Torcidom. U klub sam došao 2011. godine, kad su bili izbori. Ali to apsolutno ništa ne znači jer Kerumove tvrtke su u stečaju "Sapora" u statusu vjerovnika kao i ostali.



I Gruić je u tom stečaju odvjetnik dviju Kerumovih tvrtki, sva trojica ste ponovno na jednom mjestu?



– Svijet je malen, često se nailazi na iste ljude u drugim situacijama – zaključio je Majić.