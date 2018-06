Govorilo se da nas saveznici više neće bombardirati jer je toliko naših otišlo u partizane, a onda se tog 3. lipnja 1944. na Split sručila smrt, pazar je izgledao poput klaonice...

Samo u prvih šest mjeseci 1944. nad Splitom i bližom okolicom bilo je 1890 naleta zrakoplova, 640 uzbuna i 21 bombardiranje, a poginulo je više od 450 osoba.



Potkraj svibnja 1944. uslijedio je kraći predah, pa je građane obuzeo osjećaj lažne sigurnosti, govorilo se: "Saveznici nas više neće bombardirati: toliko je Splićana otišlo u partizane... neće oni nas!" Onda je osvanula vrela, sunčana subota 3. lipnja.



Na tržnici u Hrvojevoj ulici i oko crkve sv. Dominika poljoprivrednici iz okolice nudili su od rana jutra desetke kilograma trešanja, nešto povrća, mlijeka, jaja, mladog sira, čak ponekog janjčića i kozlića, ulja, drva... Na ribarnici se prodavalo malo srdela i skuša.



Kao da su Splićani tog sunčanog jutra bili sasvim zaboravili na ratna stradanja i prethodna bombardiranja, pa su nagrnuli u središte grada. Rasprćeni konji i mazge grickali su sijeno, strpljivo čekajući da im gospodari završe pazariti. Cijene su bile astronomske, ali u ratnoj oskudici taj je subotnji Pazar izgledao pravi El Dorado. Tko je mogao i pomisliti da će se za koji tren pretvoriti u paklenu klaonicu...



Oko 10 sati napustio sam Pazar kroz stara Srebrna vrata, jer sam trebao navratiti u očev ured koji se nalazio u zgradi na dnu Pjace. Sa sjeverne strane stolnice sv. Duje živo se trgovalo polovnom odjećom, obućom, kućnim potrepštinama i galanterijom...



Odjednom se začula huka zrakoplova. Začudo, sirene se još nisu bile oglasile! Preprodavačice su veselo mahale bijelim plahtama, pokoja je dobacivala:



- Naši! To su naši! Živila Amerika!



Požurih niz Krešimirovu... kad sam stigao do Ispod ure, tek tad zatule sirene. Dok sam pretrčavao preko Pjace da bih se sklonio Iza lože, prolomi se niz praskavih eksplozija, a odnekud doleti i nekoliko ovećih kamenica. Uspio sam se ugurati u obližnju vežu.



Eksplozije naglo prestanu i zavlada grobna tišina... Crni dim oštra mirisa što se podigao iznad gradskog središta pretvori dan u sumrak. Na Pjacu su počeli pristizati izbezumljeni ljudi. Govorili su da je na Pazaru klaonica, da ima na stotine mrtvih. Poslije petnaestak minuta uslijedio je drugi nalet. Po potmulim snažnim eksplozijama moglo se zaključiti da sada padaju teže i razornije bombe, i to po širem gradskom području.



Vraćajući se s ocem kući, u udubini Srebrnih vrata, vidio sam dijelove lubanja. Tržnica je bila zasuta komadima ljudskog i životinjskog mesa. Ranjenici su uglavnom bili pokupljeni, a mrtva trupla ležala su kojekuda. Redarstvenici su ustreljivali osakaćene konje.



U prvom naletu bile su bačene i rasprskavajuće, tzv. "minske bombe" za žive ciljeve. Da bismo stigli do naše kuće na Bačvicama, morali smo "planinariti" preko ruševina koje su prepriječile ulice. Iz vodovodnih cijevi šikala je voda, a polomljeni električni vodovi bili su na sreću izvan napona.



Čuli su se vapaji zatrpanih koje su preživjeli ukućani uz pomoć vatrogasaca i zaštitara pokušavali otkopati. Kolone blijedih i zaplašenih građana žurile su sa zavežljajima prema periferiji. Neki od znanaca dobaciše nam onako usput: Pogodilo je i vašu...



U rano poslijepodne uslijedila su još dva naleta. U sva četiri bombardiranja poginulo je ukupno pet njemačkih vojnika, a šest je bilo ranjeno! Dok su spašavali zatrpane, poginula su i petorica splitskih mladića iz Narodne zaštite (Miljenko Bilan, Ivan Bressan, Ivan Maslov, Franjo Mrduljaš Babo i Veljko Radeljak). Ostalih 227 poginulih civila bili su pretežno žene i djeca: najviše ih je stradalo na javnim površinama.



U državnu je bolnicu primljeno 78 teže (umrlo pet) i 140 lakše ranjenih. Budući da je u drugom napadu oštećena i bolnica kod Đardina, uspostavljena je prihvatna postaja u Osnovnoj školi "Manuš". Zbog unakaženosti leševa identifikacija je bila vrlo otežana.



Potpuno srušenih kuća bilo je 121, teže oštećenih 217, a lakše 210. Pukim slučajem ostala je pošteđena katedrala i zvonik sv. Duje. Tri bombe povezane obručem mimoišle su ih za koji metar i porušile dvije susjedne zgrade na Peristilu. Od Firula do Meja, od Bačvica do Kopilice, od Poljičke ceste do padina Marjana, malo je koja ulica ostala pošteđena. Začudo, ni jedna bomba nije pogodila tvrđavu Gripe koja je dominirala gradom, ni manji četverokut ulica sjeverozapadno od nje.



Još uvijek nije do kraja razjašnjeno zašto su i na čiji zahtjev Saveznici te vedre proljetne subote tako barbarski nasrnuli na Split. Bilo kako bilo, Splićani će pamtiti da je tog 3. lipnja 1944. njihov grad doživio najveće razaranje u svojoj dvomilenijskoj povijesti.