Splitsko-dalmatinski župan u Dom zdravlja šalje svoje činovnike

Župan Blaženko Boban (HDZ) smijenio je trojicu predstavnika regionalne vlasti u Upravnom vijeću županijskog Doma zdravlja koje je imenovao 15. siječnja ove godine.



Na čelu tog tijela više nije ginekolog dr. Ivan Nasić (HDZ), koncesionar u Domu zdravlja Sinj, oftalmolog dr. Damir Mendeš (HDZ), zakupac u Domu zdravlja u Makarskoj, i liječnik opće medicine dr. Ante Vučemilović (HDZ), koncesionar u Domu zdravlja Imotski. Na svojim "upraviteljskim" mjestima ostaju dr. Igor Buljubašić i dr. Marko Rađa, jer je njih izabralo Radničko vijeće i Strućno vijeće županijske institucije.



- Budući da Upravno vijeće nije izabralo novog (starog) ravnatelja županijskog Doma zdravlja, iako su za to imali mandat i priliku, doveli su zdravstvenu instituciju u pat poziciju i ja kao župan nisam imao druge mogućnosti. Najvažnije mi je da svi pacijenti u Domu zdravlja imaju jednaku mogućnost medicinske skrbi i da je dostupnost usluga svima zajamčena - naglasio je Boban.



Smjena trojice članova Upravnog vijeća dogodila se 15-ak dana nakon što to tijelo nije izabralo novog (starog) čelnika regionalne medicinske institucije među četvero kandidata, već su izbori završili neriješeno 2:2, jer je dva glasa dobio dugogodišnji ravnatelj dr. Dragomir Petric, a preostala dva njegov protukandidat, farmaceut Paolo Peronja, koji ima u zakupu dvije optičke radnje u sklopu Doma zdravlja. Suzdržan je bio dr. Nasić, predsjednik UV-a.



Kako neslužbeno doznajemo, župan će nove "upravitelje" imenovati slijedećeg tjedna, a najvjerojatnije će to postati kadrovi iz županijskog Upravnog odjela za zdravstvo.