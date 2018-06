Donosimo detalje napada na Prometovog kontrolora: 'Počeo je mahati i prijetiti nožem, putnici su pobjegli na drugi kraj autobusa...'

Da ne pomislite kako greškom objavljujemo isti članak s istim sugovornicima i sličnim izjavama, odmah ćemo kazati da se radi o dva različita ekscesa unutar gradskih autobusa u razmaku od točno tjedan dana.



Dok se brutalno pretučeni "Prometov" 63-godišnji vozač oporavlja od težih tjelesnih ozljeda i ne zna se hoće li moći više voziti redovne linije, u četvrtak poslijepodne, putnici na liniji broj 9 ponovno su strahovali od napada nasrtljivog nasilnika. I to maloljetnika!



Kad ga je kontrolor pitao kartu, izvadio je nož - potvrdio nam je Ivan Barišić, potpredsjednik Radničkog vijeća u gradskoj prijevozničkoj tvrtki.



– Čovjek je radio svoj posao. Ušao je u devetku i tražio od putnika karte. Kako se približavao nasilniku, on je već počeo psovati i vikati da mu neće dati kartu i "pokaži ti meni". Prepirka je trajala otprilike od stanice kod Općine pa sve do Pazara. Inzistirao je kontrolor na karti, napadač je počeo mahati i prijetiti nožem, a preplašeni putnici udaljili su se na drugi kraj autobusa. Zaustavio se na Pazaru. Kontrolor ga je namjeravao zadržati do dolaska policije, ali napadač je na silu otvorio vrata te izišao na stanicu, i dalje s nožem u ruci. Pobjegao je. Vozač je nastavio voziti do policijske postaje na Bačvicama gdje su iskaz dali kontrolor i putnica koja poznaje napadača – naglasio je Barišić.



Prema svemu sudeći, policija bi ga mogla lako identificirati. No, kakvo je zdravstveno stanje vozača koji je ranije zadobio ozljede mozga?



– Došao je kući, još mu se manta, nije najstabilniji, ali oporavlja se i psihički i fizički. U zadnje dvije godine imali smo deset napada rezultiranih bolovanjima dužim od šest mjeseci, a barem dvostruko toliko neprijavljenih incidenata – rezimira predstavnik "Prometovih" radnika.



Teo Bulić, prvi čovjek podružnice Sindikata vozača i prometnih radnika u javnom prijevozniku, smatra da su zakoni i odredbe takvi da radnike nimalo ne štite.



– Lošim zakonskim rješenjima i odlukama Gradskog vijeća srozan je dignitet vozača i kontrolora do razine da su se huligani osokolili svjesni da im ni zakon ni policija ne mogu ništa ako ne plate kartu. Kazne su male, tek 60 kuna, ali najveći problem je što ih ne možemo sve naplatiti. Šverceri su svjesni da se mogu voziti mukte, a Grad im šalje poruke "vi radite što hoćete, nitko vam ne može ništa" – ustvrdio je Bulić i predložio da se na državnoj razini napadi na vozače počnu tretirati kao atak na više osoba.



– Ako uznemiravate šofera u vožnji, doveli ste u opasnost sve putnike. Znamo koliko je malo potrebno da se u prometu dogodi incident – rekao je sindikalac i prozvao policiju, ali i Ministarstvo pravosuđa te sudstvo riječima da se "napadačima moraju dati maksimalne kazne".



"Prometova" Uprava izrazila je najdublje ogorčenje zbog napada, te se, kako su naveli u priopćenju, ispričavaju putnicima na pretrpljenom strahu:



– Nakon što je ranije naš vozač zadobio za život opasne ozljede, ovo je drugi napad u tjedan dana u kojem je našim djelatnicima ugrožen život. Potpuno nam je neprihvatljivo svako nasilje, a pogotovo ono prema našim djelatnicima na radnom mjestu. Na sreću, kontrolor se uspio obraniti i nije ozlijeđen. "Promet" će poduzeti sve potrebne korake kako bi zaštitio djelatnike. Pozivamo policiju i Državno odvjetništvo na žurno i odlučno djelovanje protiv nasilnika – apeliraju iz gradske tvrtke. Priopćenje je potpisao i direktor Tomislav Vojnović:



– Neman vam ništa novo reći u odnosu na prošli tjedan, već da i dalje ne mogu razumjeti ove napade. Nema se čime opravdati da netko nožem prijeti djelatniku na radnom mjestu. Smatramo da je to nedopustivo.

Crna statistika



2013. - jedan fizički napad na vozača

2014. - pet fizičkih napada

2015. - pet fizičkih napada do 22. rujna

2016. - sedam napada na vozače i jedan na autobus

2017. - jedan napad na vozača

2018. - kamenovan autobus, dva napada na osoblje