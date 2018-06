U lokalu Dina Rađe osvanuo novi noćni klub: na samo par koraka od škole i mališana nude - striptiz i lezbo show!

Centar nezavisne kulture i utočište umjetničkih organizacija, te općenito kulture mladih u gradu, odnedavno je "obogaćeno" novim sadržajem.



Tako će u Domu mladih, osim na prezentacijama suvremene umjetnosti, plesa, tribinama, radionicama i edukacijama, zainteresirani moći iskusiti čari "lezbo showa", "table dancea", "lap dancea" i "streapteasea" (prenosimo izvorno napisani oblik s lokala). Zahvaljujući novom klubu "Hypnotic", koji se smjestio u privatnom prostoru u sjevernom prizemlju Doma mladih, kulturni centar obogaćen je zanimljivom vizurom i "šarmantnim" ružičasto-crnim grafičkim dizajnom plesačica koje se u halterima vrte oko šipke.



Takav sadržaj otvoren je u poslovnom prostoru u vlasništvu proslavljenog nekadašnjeg košarkaša Dina Rađe, gdje je nekada bio njegov kafić, a potom i centar za uljepšavanje "BaBai" koji je vodila njegova supruga Viktorija. Ključni je problem što se noćni klub nalazi na nekoliko koraka od dvorane plesne skupine "Style Force", gdje djeca svake večeri dolaze na svoje aktivnosti.



Zbog toga su plesači zajedno s desetak udruga okupljenih u Platformu Doma mladih (PDM) zajednički izrazili negodovanje zbog novootvorenog sadržaja koji se nalazi u njihovu neposrednom susjedstvu.



– Otvaranje striptiz-kluba u kompleksu Doma mladih nikako nije primjereno prostoru koji je centar nezavisne kulture i kulture mladih u Splitu – kratko je rekla Antonia Kuzmanić, predsjednica PDM-a.



Pokušavajući približiti novonastalu problematiku, naša sugovornica kazala je kako se uskoro očekuje provedba projekta "Kultura u centru" koja je financirana iz Europskog socijalnog fonda (projekt je u završnoj fazi provjere kvalitete), a također je nedavno prijavljen i projekt Centra za mlade koji bi se također trebao otvoriti u nikad dovršenom velikom betonskom objektu. Sve se to sada nalazi tik uz novootvoreni "lezbo show" ili "lap dance", ovisno što vam je srcu milije.



– Mlade osobe koje gravitiraju Domu mladih i u njemu provode svoje slobodno vrijeme, educiraju se i produciraju kulturni sadržaj, ne bi trebale biti izložene ovakvom tipu "zabave" koji stvara privid da je eksploatacija vlastitog tijela za nečiju zabavu potpuno javno prihvatljiva – dodala je Kuzmanić, naglašavajući da bi prilikom izdavanja dozvola za ovakvu djelatnost obavezno trebalo uzimati u obzir i lokaciju i utjecaj potencijalnog sadržaja na susjede.



– Primjer pokazuje da je potrebna hitna promjena zakona ili donošenje internog akta na razini Grada koji bi zabranio otvaranje striptiz-klubova u neposrednoj blizini škole, kulturnih institucija i prostora u kojima se okupljaju mlade osobe – ističe čelnica PDM-a.



Samo stotinjak metara od "Hypnotica" nalazi se Ekonomska škola. Kako smo neslužbeno doznali, ulaz u klub trebao bi biti upravo s te strane, nedaleko od obrazovne institucije koja je po broju učenika uvjerljivo najveća u našoj županiji. Koliko se može nešto učiniti u vezi s tim, upitali smo Ministarstvo turizma, koje je zaduženo za odobravanje otvaranja ugostiteljskih, noćnih ili striptiz klubova. Zanimalo nas je kolika je minimalna propisana udaljenost takvog lokala od obrazovne ustanove ili prostora u kojem svakodnevno obitavaju djeca.



Nakon opsežnih pravilnika o kvadraturi i sadržajima potrebnima za pripremanje jela, prostoru za ples, garderobe za goste i izvođače programa, i to "s umivaonikom i tuš-kupaonicom ako se u klubu izvode artistički i slični zabavni programi", tek je na kraju odgovora objašnjeno kako, uz sve to, nema apsolutno nikakvog pravila o lokaciji striptiz-kluba, koji očito može biti točno u zgradi pokraj škole ili 50-ak metara udaljen od sadržaja namijenjenih djeci, jer takvo što zakonodavac uopće nije uzimao u obzir.



– Ured državne uprave ne utvrđuje koji će se program izvoditi u objektu, nego isključivo minimalne uvjete glede uređenja i vrste ugostiteljskih usluga koje će se pružati u pojedinom prostoru – odgovorili su iz Ministarstva turizma.



Bivši reprezentativac i sportski dužnosnik Dino Rađa kazao nam je da je prije nekoliko mjeseci taj prostor dao u najam. Kada smo ga upitali zna li aktualnu namjenu njegova lokala, odgovorio je da ga i ne zanima što se tu radi.



Objasnili smo mu da su udruge koje djeluju u susjedstvu izrazile negodovanje zbog takve vizure i natpisa na poslovnom prostoru, te same činjenice da djeca treniraju ples u neposrednoj blizini noćnoga kluba.



– Djeca treniraju u ponoć ili jedan sat? Nisam to znao. Gledajte, ja sam to iznajmio i nemam nikakve veze s tim. Ljudi to nisu napravili bez da im je netko dao dozvolu. Ja sam prijavio prostor, iznajmio ga i na to plaćam porez. Sve drugo me ne zanima – istaknuo je Rađa.

Nema odgovora

Na kontakt oglašen na 'Hypnoticovoj' reklami nitko nam se nije javljao, a do zaključenja ovog broja našeg lista ni Zoran Jurica Aničić i Josipa Barić, osnivači tvrtke 'Hypnotic', osnovane prije nepuna tri mjeseca po modelu 'za 10 kuna', nisu odgovorili na naše upite.