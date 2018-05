Splitski gradski vijećnik objavio na Facebooku: Cura mog političkog protivnika opalila me s leđa šakom u glavu; Oglasila se i ona: Nije bila šaka nego pleska

Martin Pauk, nezavisni vijećnik u splitskom Gradskom vijeću na svom je Facebooku danas objavio da ga je sinoć u kafiću u prizemlju zgrade u kojoj živi šakom u glavu udarila Mirna Zlatić, djevojka Luke Baričića, člana stranke Pametno, s kojim se Pauk nedavno posvađao putem društvenih mreža. Navodno je razlog fizičkom napadu bilo to što je Pauk Baričića, inače čovjeka s dvije diplome, nazvao konobarom.



Znate li kako se “pametni, liberalni, napredni” pojedinci obračunavaju s političkim neistomišljenicima? Udare ih šakom u glavu, napisao je ističući kako su legitimni načini obračuna s političkim protivnicima rušenje kvoruma, referendumi, novi zakoni, plaćeni članci i lažni profili, a ne fizički napadi.



U nastavku je opisao detalje incidenta.



'Sinoć, malo iza ponoći, s tri prijatelja ulazim u kafić u prizemlju zgrade u kojoj živim i u kojem cijeli život pijem kavu. Nas četvorica tu smo se susreli s još dvojicom prijatelja, taman smo se rukovali i pozdravili. U tom trenutku, iz vedra neba, netko me udari šakom u glavu s leđa. Okrenem se – kad ono žena. Djevojka u kasnim dvadesetim godinama. Udarila me šakom u glavu i govori – ovo ti je zato što si mom momku rekao da je konobar. Inače, ta “dama” je Mirna Zlatić, djevojka Luke Baričića, istaknutog člana stranke Pametno i kandidata na predstojećim splitskim kotarskim izborima koji će se održati za dva tjedna.



Ono što me najviše brine i muči su njihove metode obračuna. Naime, ako su ti “pametni”, “napredni” i “liberalni” sada, kad su praktički nebitni, spremni neistomišljenike udarati šakom u glavu u punom kafiću i ispred 5 svjedoka, zamislite što bi tek radili kad bi došli na vlast?



Tek sada u potpunosti razumijem riječi SDP-ovog zastupnika Stazića kako u svibnju 1945. nisu temeljito dovršili posao s Hrvatima. Živjela “pametna, napredna i pristojna” stranka, kako to voli reći Marijana Puljak' napisao je Pauk na svom profilu, a nedugo potom o događaju se ne svom Facebooku izjasnila i prozvana djevojka.







Zlatić je priznala da se sukobila s Paukom, no istaknula je da ga nije udarila šakom u glavu, nego mu je, kako tvrdi, opalila šamar.



'Sinoćnji incident koji se zbio u kvartovskom kafiću nije protekao na način na koji je to Martin Pauk opisao, ali kako ljudima njegovog soja laž nije strana, ovo niti ne iznenađuje.



1.Kao prvo, Pauk je došao na privatnu zabavu, koja se odvijala u tom kafiću uz popratni komentar u kojem objašnjava razlog dolaska, neprikladan za jednog konzervativnog, oženjenog čovjeka i velikog zagovornika obitelji i braka. Na njegovoj supruzi je da pogodi šta.



2. Nikakva šaka u glavu i ništa iza leđa se nije dogodilo. Dok je spomenuti razgovarao sa svoja dva prijatelja od kojih je jedan, uzgred budi rečeno, predsjednik mladeži HDZ-a, ja sam mu prišla i rekla da evo mu prilike da dokaže da nije jak samo preko interneta pa opet Luku Baričića nazove konobarom, na što se on isprsio i viknuo u Lukinom smjeru “Pa kad jest konobar!” i dobio šamar' napisala je Zlatić.