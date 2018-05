Jesu li u Splitu na pomolu novi lokalni izbori?



Gradska vlast definitivno je uzdrmana podnošenjem ostavke Jure Šundova na mjesto predsjednika Gradskog vijeća, kao i na mjesto gradskog vijećnika HGS-a, i to dan nakon što je protiv njega Državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog prijevare. Terete ga, podsjetimo, da je za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida priložio 16 lažnih liječničkih nalaza i tako dobio dijagnozu PTSP-a. Državu je, na taj način, stoji u optužnici, oštetio za više od 270 tisuća kuna.



Premda je rekao da je podnošenje ostavke bila njegova osobna odluka, Šundova smo pitali je li se u petak, kad je objavljena optužnica, susreo sa čelnikom HGS-a Željkom Kerumom i eventualno razmotrio ovaj potez u cilju opstanka koalicije s HDZ-om.



- Mi smo uvijek zajedno... Koalicija neće patiti niti smatram da će doći do krize gradske vlasti. Ja sam bio samo jedna karika u lancu, a zna se da je Željko Kerum kreator politike u HGS-u i onaj koji donosi glavne odluke. Tako je odlučeno i da će me naslijediti moj kolega iz stranke Igor Stanišić jer mjesto predsjednika Vijeća definitivno pripada HGS-u - kazao nam je u četvrtak Šundov.



Na pitanje kako će se 29-godišnji Stanišić snaći na tom mjestu s obzirom da je prilično "zelen" u politici, a predsjednik Vijeća je primoran smirivati tenzije u vijećnici, Šundov je odgovorio da on ima povjerenja u njega "s obzirom da nije svadljiv", te da će mu, bude li trebalo, biti potpora.

Škorić: Sad moramo sjesti...

Igor Stanišić je, inače, sin Đeni Vuković Stanišić, životne partnerice Saše Horvata, Kerumova šurjaka. Premda smo ga zvali da nam potvrdi uživa li doista povjerenje šefa svoje stranke da naslijedi Šundova na mjestu predsjednika Vijeća, Stanišić nije odgovarao ni na telefonske pozive ni na poruke.



Kako je Šundov dao ostavku i na mjesto vijećnika HGS-a, u četvrtak se špekuliralo i kako bi u Vijeće ponovno mogla ući Kerumova sestra, Nevenka Bečić, te ponovno zasjesti na mjesto predsjednice. Željko Kerum o tome se nije izjašnjavao, rekao je samo da smatra kako će Šundova biti "teško nadomjestiti s obzirom na njegovu širinu djelovanja, znanja, iskustva i časti".

Šef HGS-a izjavio je i kako drži da do ove optužnice nikad ne bi došlo da Šundov nije u politici, no da je na istražiteljima da rade svoj posao.

Na dogovor s Kerumom oko rješenja spomenute situacije u četvrtak su, kako neslužbeno doznajemo, u šibensku Rogoznicu išli splitski HDZ-ovci, među kojima i Petar Škorić. Kad smo ga nazvali, Škorić nam je rekao da smo ga uhvatili u vožnji, no nije potvrdio, ali ni demantirao da je na putu za Rogoznicu...

- S koalicijskim se partnerima moramo dogovoriti što dalje... Poštujemo potez gospodina Šundova i zahvaljujemo mu se na dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji - kazao nam je Škorić, koji nije htio komentirati najave prema kojima će Stanišić biti novi čelnik Gradskog vijeća.

On sam, kao prvi potpredsjednik, saziva sljedeću sjednicu Vijeća na kojoj se bira novi predsjednik. Ili možda predsjednica.

- Što se tiče novih izbora, oni sasvim sigurno nisu opcija. Oporba je pasivni promatrač velikih promjena koje je pokrenula ova vlast i ne znam s čime bi to oni uopće izašli na izbore - kaže predsjednik splitskog HDZ-a.

Oporba za izbore

U stranci "Pametno" drže kako je jasno zašto Škorić ne želi izbore, a to je, prema njihovu mišljenju, zato što HDZ više nema nikakvih šansi ostvariti većinu u Gradskom vijeću.

- Predsjednik Gradskog vijeća Splita Jure Šundov dao je ostavku na koju smo pozivali mjesecima ranije. Trebao bi dati ostavku i na mjesto ravnatelja Županijskih cesta. Vladajuća koalicija se sve više drma, redovne sjednice vijeća se preskaču jer dogovora nema. Jedino ispravno u ovoj situaciji je raspustiti Vijeće i pozvati građane na nove izbore. Varanje se ne isplati. Jednom ćemo i mi biti uređen grad i država, kad ih počnu voditi pametni i pošteni ljudi - kaže Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno.

Da su izbori jedino kvalitetno rješenje, drži i Goran Kotur, predsjednik splitskog SDP-a.

- Drago mi je da je gospodin Jure Šundov shvatio složenost situacije i dao ostavku, koja je samo simptom nefunkcioniranja vladajuće koalicije. Tu postoje očita duboka neslaganja i jasno je da je nakon godinu dana koalicija zaživjela samo u podjeli funkcija, odnosno plijena. Vladajući mogu i dalje formalno vladati, ali ne mogu vladati funkcionalno - smatra Kotur.