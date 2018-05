Status bijesne majke iz Splita izazvao pravu buru: 'Zbog greške jednog uhljeba moram platiti skoro tisuću eura! Spremna sam se tužiti do kraja života, dosta je bilo!'

Preko tri tisuće puta podijeljen je Facebook status Splićanke Ane Filipović, koja je u srijedu na svom profilu iznijela svoje ružno iskustvo s HZZO-om. Filipović se, kako je navela, zbog greške djelatnika te ustanove našla u situaciji da pod prijetnjom ovrhe mora vratiti gotovo sedam tisuća kuna, a burne reakcije koje je izazvala njena objava daju naslutiti da je i dobar dio građana na vlastitoj koži iskusio, kako ih Ana naziva, 'greške uhljeba'. Sve takve Splićanka je pozvala da joj se jave jer je odlučna u tome da se nešto napokon poduzme.



Evo njenog statusa koji je izazvao pravu lavinu bijesnih komentara.



'Dakle, u sandučiću me dočekalo ljubavno pismo. Tužba od HZZO-a da su mi greškom pretplatili bolovanje vezano za komplikacije u trudnoći iz 2016. godine. Sad me sudskim putem traže da im vratim iznos od 5000 kuna plus kamate od tada (koje su još cca 2000 kn) zbog toga što su oni to greškom krivo izračunali, sve u roku od 8 dana pod prijetnjom ovrhe. Dakle… Ups, uhljeb koji radi na našem obračunu nije dobro obračunao nešto prije dvije godine pa nam sad trebaš dati 5000 kuna plus kamatu na našu grešku. Ma milina.



Vjerujem da ovo nije izolirani slučaj i molim sve žene, majke, jadnice u ovoj državi koje HZZO također tuži zbog svoje greške da mi se jave u inbox jer sam spremna i izaći s time u javnost i tužiti se s njima do kraja života ako treba, jer ovo je postalo stvar principa. Slušam na TV-u mazanje očiju javnosti o demografskoj politici na kojoj se “aktivno radi” dok je stvarnost nešto sasvim drugo. Dosta je bilo!' napisala je Ana Filipović na Facebooku.