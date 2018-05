Kasne čak dva mjeseca, ali napokon kreću: upisi u splitske vrtiće počinju idućeg tjedna

Dobra vijest za roditelje i skrbnike mališana koji će pohađati dječje vrtiće u vlasništvu Grada – upisi za pedagošku godinu 2018./2019. odvijat će se tijekom idućeg tjedna, od 4. do 8. lipnja, doznajemo od odgojitelja.



Iako iz Banovine još nije stigla službena obavijest, neslužbene informacije govore kako će ovih dana biti definirani svi detalji o predstojećim upisima, a četiri predškolske ustanove, "Radost", "Marjan", "Cvit Mediterana" i "Grigor Vitez", izvjesit će i službenu obavijest na svojim ulaznim vratima te na internetskim stranicama.



Kao što je poznato, postupak dobrano kasni, proteklih godina upisi su se raspisivali najkasnije do sredine travnja, konkretno lani su se odvijali od 3. do 17 travnja. Prema službenom obrazloženju, uzrok problema je "reforma" koja očekuje predškolske institucije koje žele produljiti svoj rad uz financiranje iz Europskog socijalnog fonda.



Svi vrtići u Hrvatskoj dobili su priliku prijaviti se na natječaj "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", koji je raspisalo Ministarstvo za obitelj, a pozitivnim rješenjem će predškolske ustanove, odnosno njihovi osnivači, dobiti značajan novac za produljeni poslijepodnevni rad. To će ići naruku mnogim zaposlenim roditeljima, skrbnicima i posvojiteljima koji su do sada muku mučili gdje s djecom dok rade.



Prema novom konceptu, vrata institucija za mališe i veliše trebala bi biti otvorena do 19 sati, a neki vrtići mogli bi raditi i do 21 sat, o čemu će se predstojećih trebalo znati više detalja, barem što se tiče četiri splitske ustanove.



Majkama i očevima preostaje provjeriti jesu li nabavili sve potrebne dokumente za upis, a posebice moraju obratiti pažnju na datume izdavanja "papira". Oni revniji zasigurno su već izvadili potrebna uvjerenja pa treba pripaziti koliko su dokumenti stari. Primjerice, prilikom prijave za upis djeteta potrebno je "svježije" MUP-ovo uvjerenje o prebivalištu na području grada Splita, kao i elektronički zapis o radnopravnom statusu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za oba roditelja (i za roditelje na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa). Također, treba priložiti i prosjek primanja za zadnja tri mjeseca do početka upisa u vrtić za oba roditelja, pa prijava za obrtnike ili drugi dokaz o primanjima za slobodna zanimanja, koji opet ne smije biti stariji od tri mjeseca...



Svakako, bilo bi lijepo da se ljudima iziđe ususret i ne gnjavi ih se s najfriškijim dokumentima jer su oni najmanje krivi što se toliko čekalo s upisnim postupkom.