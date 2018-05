Traže se statisti za snimanje u Splitu i Trogiru, evo tko sve dolazi u obzir i koliki je honorar

Odlična prilika za sve one željne svjetla kamera: u Splitu i Trogiru snimat će se serija, zasad nepoznatog imena i produkcije, za koju će se tražiti i veći broj statista na području Splita i okolice.



"Honorar je najmanje 200 HRK po danu. Ali ako se od statista zahtjeva dodatni angažman, to se i dodatno plaća, tako da dnevnica može biti i 400 HRK", otkrila je Karla Ujević za Radio Dalmaciju.



Sve dodatne informacije, kakve profile traže, kao i posebne napomene objavljene su na Facebook stranici Casting Koke. Snimat će se od 4. do 27. lipnja, a prijave su u tijeku.