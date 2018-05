U Splitu otvoreno sedmo izdanje Shift developer konferencije, u grad stižu stručnjaci iz Netflixa, Googlea, Amazona, Shopifyja...

Prvi dan Shift konferencije predstavio respektabilne govornike i podigao očekivanja za nadolazeće govornike. Tražila se i ulaznica više. Danas je u 11:00 sati u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu službeno otvoreno ovogodišnje, sedmo izdanje Shift Developer konferencije koja će ugostiti više od 20 eminentnih govornika i više od 1.300 posjetitelja iz cijelog svijeta. Konferenciju su otvorili splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i osnivač i organizator Ivan Burazin.

U pozdravnom su govoru govornici naglasili značaj koji Shift konferencija ima, ne samo za domaću i regionalnu IT scenu, već i za onu turističku budući da Shift konferencija obogaćuje i turističku ponudu Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita, ali i za onu gospodarstvenu budući da Shift značajno pridonosi popularizaciji i razvoju IT sektora i znanosti.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban vidi okupljene sudionike kao pokretačku snagu i „mozak" operacije koja će Splitsko-dalmatinsku županiju pozicionirati kao vodeću županiju u Hrvatskoj po doprinosu razvoju ICT tehnologija „Shift konferencija u proteklih sedam godina pozicionirala je Republiku Hrvatsku, Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Split kao nezaobilaznu točku na regionalnoj karti informatičke industrije, a cilj nam je da Splitsko-dalmatinska županija postane vodeća županija u Hrvatskoj po doprinosu razvoju ICT tehnologija."

Grad Split i Shift konferencija nedavno su potpisali trogodišnji ugovor o sponzoriranju konferencije. Tom je prilikom gradonačelnik Krstulović Opara napomenuo da Shift konferencija pridonosi jednom novom smjeru razvoja grada Splita koji neće biti samo turistički, ili grad sporta ili kulture, nego grad biznisa i mladih iz svih krajeva svijeta koji biraju baš naš grad kako bi u njemu stvarali nove vrijednost i ozračje za razvoj IT-a. „Svaki čovjek koji upravlja, svaki developer traži onaj sveti gral, a taj sveti gral je ona točka preokreta u trenutku kada tražiš način i pronađeš ga, odlučiš i kreneš. Shift konferencija je za Split upravo ta točka preokreta." izjavio je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

„Kažu da je sedma godina veze kritična. Ja kažem da je kritična svaka ako se ne trudiš oko nje. Za ovogodišnji Shift smo uložili dodatne napore da poboljšamo sve segmente, od organizacije, tehnike, rasvjete, hrane, mjesta održavanja, govornika, baš sve segmente" - izjavio je u ime organizatora Ivan Burazin i zahvalio se svom timu i sponzorima na podršci.

Dvodnevna konferencija na kojoj svoja izlaganja održavaju predstavnici poznatih tvrtki kao što su Google, RedHat, Amazon, Mozilla, Netflix, Shopify itd., ali i manjih timova i poduzeća, pobudila je veliki interes publike, medija i studenata. Odaziv je bio impresivan, čak se tražila i karta više. Izlaganja su usmjerena prvenstveno na razvoj softvera, IT dizajn i poduzetništvo i nude vrijedne informacije ljudima koji se bave ili se namjeravaju profesionalno baviti IT-jem.

Prvi dan počeo je s respektabilnim govornicima koja su popunili dvorane i visoko podigli ljestvicu očekivanja za nadolazeće govornike. Predavanje kojim je otvorena konferencija bilo je ono Vladimira Končara (Design Team Lead) iz tvrtke Five, a na pozornici su se zatim izmjenjivali redom Sean Larkin (Technical Program Manager - Microsoft), Tiffany Tse (Developer Advocacy - Shopify) Marc Abraham

(Global Product Tank Coordinator - Mind the Product), Patrick Dejardins (Senior Software Engineer - Netflix), Keyfer Mathewson (Front End Developer - Shopify), Kathy Simpson (Director of Product - Github), Luca Cipriani (CIO - Arduino), Tarik Makota (Partner Solutions Architect - Amazon Web Services), Cyrille Fauvel (Worldwide Sr. Manager - Autodesk), a prvi dan je zatvoren zanimljivim predavanjem Marca Cecconija (Engineering Manager - Toptal).

Ovogodišnji program konferencije odvijat će se na svim razinama HNK paralelno. Sve ih je naravno, nemoguće stići, no širina ponude upravo je jedna od vodećih prednosti Shifta.