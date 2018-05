Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u četvrtak je izjavio kako ga nije iznenadila ostavka predsjednika Gradskog vijeća Jure Šundova jer je bila očekivana "s obzirom na to da je Šundov čovjek koji je odgovoran za svoje postupke".

"Zaista je ta odluka očekivana i nije me uopće iznenadila. On je čovjek koji je odgovoran za svoje postupke. To je vrlo kvalitetno od njega i nadam se da će u daljnjem postupku obraniti svoje pozicije. Mi idemo dalje", rekao je gradonačelnik Krstulović Opara na otvaranju Shift konferencije u HNK Split.

Na pitanje novinara čekaju li Split novi izbori odgovorio je da to treba pitati vijećnike, a da je on odgovoran za Gradsku upravu, rad gradskih poduzeća i funkcioniranje grada.

"Upravo će gradski vijećnici izabrati predsjednika", rekao je te izrazio uvjerenje da će Gradsko vijeće ostati stabilno, da Split ide naprijed i stvara dobru priču.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu u srijedu je optužilo predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Juru Šundova (HGS) za kazneno djelo prijevare. Terete ga da je lažirao šesnaest liječničkih nalaza i tako stekao status hrvatskog ratnog vojnog invalida sa trideset posto oštećenja organizma oštetivši državu za oko 270 tisuća kuna.

Ostavku Šundova zbog optužnice u srijedu je zatražio splitski SDP čiji je predsjednik Goran Kotur poručio da prvi čovjek splitskog Gradskog vijeća ne smije imati takav upitnik iznad glave, te da je najbolje rješenje za Split raspisivanje novih izbora.

O odlasku Jure Šundova isto mišljenje ima i stranka Pametno koja je priopćila u četvrtak da se Šundov mora povući s tog mjesta, ali i s mjesta ravnatelja Županijskih cesta.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban kazao je pak da u slučaju da je optužnica protiv Šundova pravomoćna poteze mora povući pravomoćno optuženi ne želeći komentirati hoće li Šundov ostati na čelu Županijskih cesta. Za sljedeći je tjedan najavio je razgovore vezane za tu temu nakon čega će se donijeti odluka.

Danas bi se trebali sastati koalicijski partneri, predsjednik Gradskog odbora HDZ- a Petar Škorić i predsjednik HGS- a Željko Kerum kako bi razgovarali o tome tko bi mogao biti novi predsjednik Gradskog vijeća.

Željko Kerum je za Juru Šundova rekao da je hrvatski časnik koji se časno ponaša te dodao da se radi o čovjeku koji drži do sebe i Splićana koji su im dali glas.

"Da on nije u politici, siguran sam da do optužnice nikada ne bi došlo. Sumnjam u politički proces, ali neka istražitelji rade svoj posao", poručio je Kerum.

Potvrdio je sastanak između HDZ- a i HGS- a na kojem će se otvoriti tema oko izbora novog predsjednika Gradskog vijeća, a to je potvrdio i Petar Škorić koji je rekao da je ostavka odluka samog Šundova i da oni to poštuju. Šundovu se zahvalio na, kako je rekao, kvalitetnoj suradnji te poručio da će zajedno s koalicijskim partnerima dogovoriti rješenje za čelnika Gradskog vijeća.