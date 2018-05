Sladoledne rolice mladog para apsolutni hit u Splitu: Prvi put sam ih vidio kod Azijaca u Los Angelesu i odmah pomislio da takvo nešto mora doći u Dalmaciju

Ivan Bogdan (30) i Angela Križan (23) iz Splita dokaz su da i mladi ljudi u Hrvatskoj mogu biti uspješni, i to u privatnom poslu. Za sebe kažu da je pretenciozno smatrati ih primjerom, jer je tek jedna zima iza njih, ali su na dobrom putu da to postanu. Zasad im ide vrlo dobro i sve vodi tome da će uskoro biti uzor nekim novim mladim ljudima koji su, baš poput njih dvoje, odlučili ono "sitno" ušteđevine na bankovnom računu uložiti u svoj privatni posao. S rolanim sladoledom Ivan se prvi put susreo za vrijeme studiranja dizajna interijera u Los Angelesu, a probao ih je na štandu koji su držali Azijci. Uz studij je profesionalno igrao i nogomet za koledž, za što je dobivao i stipendiju.

– Čim sam to vidio, odmah sam pomislio kako bi dobro bilo da takvo što postoji u Splitu – uvodi nas u početak projekta "rolice".

I on je tada, kao što to čine danas brojni furešti i gosti nakon dolaska u njihovu malu radionicu slatkih čuda na Klaićevoj poljani, zinuo, a zatim počeo snimati postupak pripreme.

Povratak iz bijelog svijeta

– Svi tako reagiraju, pa čak i turisti koji su se već susreli s rolanim sladoledom. Jednostavno im je svaki put zanimljivo vidjeti kako djevojka i ja dodajemo sastojke, usitnjavamo ih špatulama, potom razvlačimo na stroju i na kraju rolamo te slažemo s dekoracijama u zdjelice – veli Ivan, koji je u Splitu završio srednju školu za dizajn unutrašnje arhitekture... Jedno vrijeme radio je u tvrtki za telekomunikacije u Švedskoj, potom upoznaje Angelu, zbog koje se odlučuje vratiti u rodni Split. Nije zaboravio na svoje rolice i želju da jednom zažive i u Splitu...– U početku, kada mi je Ivan spomenuo rolice, bila sam skeptična. Mislila sam sladoled ko sladoled, ali brzo sam, kao i naše mušterije, shvatila da su naše rolice nešto posebno – otkriva nam vrijedna studentica pedagogije žensku stranu priče "rolice".Odluka o otvorenju došla je preko noći. Ivan se neobvezno kod poznanice koja radi s nekretninama raspitao o potencijalnom slobodnom poslovnom prostoru u Splitu koji bi nekada u budućnosti uzeo. Međutim, već sljedeće jutro telefon je zazvonio i odluku o zakupu prostora i otvaranju vlastita posla trebalo je donijeti doslovce preko noći.

Besana noć



Dobar glas proširio se do Istre

U međuvremenu više nisu jedini u Hrvatskoj koji rade ovakve sladolede. U gotovo isto vrijeme kada u Splitu, rolice su se počele raditi u Istri i u Omišu, a ove sezone će ih na području Splita vjerojatno biti još i više jer im svako malo netko dođe po savjet o izradi ili nabavi stroja za pripremu.

– Konkurencije se ne bojimo i iskreno uopće ne razmišljamo o njoj. Neka ljudi rade, a nama je bitno da mi budemo prepoznatljivi po kvaliteti, koja nam je glavni "adut". Tko god je kvalitetan u onome što radi, nema se čega bojati – kaže par, koji ljubazno pristupa svakome tko uđe na njihova vrata i srdačno porazgovara sa svima, što ljudi itekako prepoznaju. Poslije ukusnih rolica, susretljivost je drugi najvažniji razlog zbog kojeg im se svi iznova vraćaju.

– Ta je noć bila besana jer ipak je to investicija i naš prvi samostalni posao. Nije bilo lako, ali rekao sam sebi da se moram odvažiti jer je svugdje gdje se u svijetu otvorilo postalo hit i ako ja ne otvorim, netko drugi hoće i žalit ću cijeli život – iskreno će Ivan.Postoje od sredine kolovoza prošle godine. Zajednički su sve napravili, a iako je Ivan studirao dizajn interijera, Angela je bila glavna za uređenje prostora, u kojem se, čim uđete, osjećate kao u dnevnom boravku. Ugodnu i opuštenu atmosferu dobili su s notom pastelnih boja i dozom jače crvene na starim kotačima bicikla ovješenih na zidu, a završili sve s drvenom gradicom na zidu na kojoj je ovješen pokoji cvjetić.– Od prvog dana je krenulo preludo, ljudi su stajali u redu kako bi kušali ono što pripremamo. Nismo to očekivali, a ludilo se nastavilo i sljedećih dana. Znali smo da će se ljudima svidjeti, ali ne toliko – kazuju nam iskreno Ivan i Angela, koji su na početku bili najviše šokirani uspjehom.– Radimo rolice od najboljih i najkvalitetnijih sastojaka. Sami smo se naučili kako ih pripremiti. U Americi sam vidio kako se to radi i imao sam neke okvirne smjernice što se tiče izrade. Ali kada sam prvi put špatule uzeo u ruke, to je bilo "ubi bože" – smije se Ivan, na što se bolja polovica ubacuje.– To je bila teška borba. Nismo znali ni koji omjer je dobar, koliko čega treba staviti za dobar okus... Nismo tada imali koga ni pitati za pomoć, ali smo za desetak dana sve pohvatali i poprilično probnih sladoleda pojeli – smiju se glasno uglas.Imaju sedam okusa, poput rafaela, "kinder buena", više vrsta keksa i ferrera koji su uvijek u ponudi, a tu su i tri-četiri nova okusa, koja uvode na tjednoj bazi te onog koji se pokaže dobrim kod gostiju ostavljaju trajno na "ploči".Radili su i čitavu zimu, a da bi privukli one koji u nahladnijem godišnjem dobu ne prakticiraju uživanje u sladoledu, izmislili su buble vafle sa sastojcima koje sami birate. I oni također idu izvrsno.– Toliko još imamo ideja i novoga što se može dovesti, ali ljudi su vjerojatno nesigurni kao što smo i mi pomalo bili na početku priče s rolicama. Nadamo se da ćemo s vremenom imati priliku realizirati i sve ostale naše ideje – dodaju Angela i Ivan.