Predsjednik splitskoga Gradskog vijeća lažni vojni invalid? DORH podigao optužnicu: glavnom Kerumovom čovjeku prijeti do osam godina zatvora!

To uopće ne želim to komentirati, kazao je jučer Šundov. No, ranije je poručio da je nevin dok mu se ne dokaže krivnja i da nema namjeru odstupiti s mjesta predsjednika GV

Tri i pol mjeseca nakon otvaranja istrage, Općinsko državno odvjetništvo podiglo je jučer optužnicu protiv Jure Šundova, 58-godišnjeg aktualnog predsjednika splitskoga Gradskog vijeća, zbog prijevare države i štete veće od 270 tisuća kuna te mu prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina zatvora.



Naime, terete ga da je 30. prosinca 2005. godine, a kako bi se neosnovano znatno materijalno okoristio, podnio nadležnom tijelu pismeni zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i priložio 16 neistinitih liječničkih nalaza, lažno prikazujući da se psihijatrijski liječio od 18. srpnja 1997. godine do podnošenja zahtjeva i da o tome postoji vjerodostojna medicinska dokumentacija iako je znao da to nije istina i da se priloženi nalazi ne odnose na njegovo liječenje.



Kako je izvijestilo ODO Split, "članovi liječničkog povjerenstva su mu, ne sumnjajući u istinitost i vjerodostojnost priloženih liječničkih nalaza, utvrdili postojanje PTSP-a kao bolesti koja je osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma od 30 posto".



Na temelju liječničkih nalaza, 27. prosinca 2007. doneseno je rješenje kojim se Šundovu od 1. siječnja 2006. godine priznaje svojstvo hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata IX. skupine s 30 posto oštećenja organizma uslijed bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i pravo na osobnu invalidninu u mjesečnom iznosu od 153 kune.



- Na osnovi tog rješenja i rješenja donesenih u postupku nastavnog priznavanja istog statusa, koja su utemeljena na rješenju od 27. prosinca 2007., od 1. siječnja 2006. do 30. travnja 2018. okrivljeniku je isplaćen ukupni iznos od 22.644 kune na ime osobne invalidnine, a od 2008. do 2016. godine, zbog korištenja olakšice za hrvatskog ratnog vojnog invalida 30 posto, pri utvrđivanju poreza na dohodak umanjene su godišnje obveze poreza i prireza u ukupnom iznosu od 248.120,73 kune - navodi se u očitovanju Općinskog državnog odvjetništva.- Ja vam to uopće ne želim komentirati, nisam ni dosad, neću ni odsad. Sve što sam imao reći na tu temu sam rekao - kazao nam je jučer Šundov kad smo ga upitali zna li da je sad i službeno optužen. A kad već nije htio jučer ništa reći, podsjetimo se što je Šundov govorio kad je policija podigla kaznenu prijavu u rujnu 2017. godine.- Moj komentar je da sam ja građanin kao i svaki drugi. Pred Ustavom i svim zakonodavnim tijelima imam ista prava kao i svi. Nisam optužen ni osuđen. Hoće li se voditi postupak i radi li netko svoj posao, to ne mogu komentirati njihov posao. A to da ja imam posljedice iz Domovinskog rata na temelju 1982 dana provedena u obrani, a od toga 1917 dana u borbenom sektoru, imam. Podsjetit ću građane da sam vodio demonstracije 6. svibnja 1991. pred Banovinom, gdje je bilo oko 100 tisuća Splićana.U tom trenutku jugoslavenska vojska i jugoslavenska država bile su netaknute. Sukobio sam se s Jugoslavijom, kompletnom njenom infrastrukturom. Ako netko smatra da ja nisam nešto, a ja kažem da jesam, pa ćemo se dokazivati. Nevin sam sve dok mi se i ako mi se ne dokaže da sam kriv. Ako mi se dokaže, onda ću odgovarati kao i svaki drugi građanin. Prema tome, imam namjeru i dalje obnašati dužnost predsjednika Gradskog vijeća. Ne postoji ništa osim nečega što je na zakonu utemeljeno da me netko makne ili eventualno koalicijski partneri. Neka Bog napravi da bude pravedno, drugo ništa ne trebam - govorio je tada Šundov novinarima.I nakon što je bilo objavljeno u veljači ove godine da je pokrenuta službena istraga, i dalje je govorio da ne namjerava odstupiti s mjesta predsjednika Gradskog vijeća, a sudeći po njegovu jučerašnjem komentaru, nije teško zaključiti da ga ni ova optužnica, dakle službeni dokument pravne države za koju se on borio, neće nagnati da napusti predsjedničku fotelju.