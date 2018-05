Digitalni nomadi oduševljeni Brodosplitom, a sviđa im se i grad pod Marjanom: Split je tako lijep, a nije skup...

Digitalne nomade koji 12 mjeseci putuju svijetom i svoj posao obavljaju preko kompjutera, a grad Split su izabrali kao jedno od dvanaest odredišta u svijetu. A čini se da im se sviđa i obilazak Brodosplita, jer ga je prošle godine posjetilo njih stotinjak, a danas je stigla nova grupa.



- Ovo je druga generacija otkada je Remote Year izabrao Split kao jedno od odredišta. Imamo odličan coworking prostor ovdje, a grad Split je lijep, nije skup. Sve je to svakako važno u odabiru gradova. Međutim komunikacija je najvažnija kada je riječ o radu izvan ureda, jer se jasno određuje tko što radi i koji su zadatci, naglašava Helena Lovrić, voditeljica ureda Remote Year u Splitu.



U dvosatnom obilasku u Brodosplitu posjetitelji se najprije upoznaju s modelima brodova u muzeju brodogradilišta, a potom se posjet nastavlja šetnjom kroz proizvodne hale i upoznavanje s proizvodnim procesom. Od parka limova do opremne obale vodi ih 'žuta' linija, a pažnju posjetitelja izazivaju aktualni projekti poput izgradnje najvećeg jedrenjaka na svijetu i broda za krstarenja polarnim područjima, koji se na navozu br. 2 priprema za svečano porinuće predviđeno u subotu 9. lipnja 2018. godine.



Iako se termin "digitalni nomadi" najčešće vezuje za milenijalce koji su promijenili način na koji se pristupa poslu i radu, sve je više starijih koji su shvatili da je mnogo ljepše raditi izvan ureda. To su prepoznali i osnivači revolucionarne platforme work and travel programa pod nazivom 'Remote Year' koja organizira 4-mjesečne i jednogodišnje ture širom svijeta za sve one koje ne drži jedno mesto.



A takvih je, sudeći po prijavama za rad izvan kancelarije - mnogo. Samo prošle godine za Remote Year bilo je zainteresirano više od 100.000 ljudi iz cijelog svijeta. Remote Year digitalnim nomadima olakšava putovanja, organizira smještaj, mjesto za rad, pronalazi prijatelje.



- Raznovrsnost je ono što nam je veoma važno. Imamo ljude različitih profila, veliki broj inženjera i dizajnera, imamo i pisce, novinare, odvjetnike. Međutim, najveći broj njih je iz područja marketinga i PR-a. Riječ je o veoma raznovrsnoj grupi ljudi ne samo po tome čime se bave već i odakle su, dodaje Helena Lovrić.