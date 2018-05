Kao što smo već nekoliko puta pisali, prostor ljetnog kina "Bačvice" koje se nalazi u stopostotnom vlasništvu Grada, privatna tvrtka "Ekran" godinama je koristila bez ugovora i plaćene naknade.



No, sada, bez obzira na odluku Banovine kojom se parcela površine 7014 kvadrata na kojoj se nalazi ljetno kino daje na upravljanje javnoj ustanovi "Zlatna vrata", tvrtka "Ekran", kako nam je potvrdila dogradonačelnica Jelene Hrgović, odbija izvršiti odluku lokalne vlasti i napustiti prostor iako je primopredaja zakazana za petak, 1. lipnja.



- Kao što je ranije i najavljivao gradonačelnik Andro Krstulović Opara kako će kino "Bačvice" postati gradska filmska i kulturna pozornica, donesena je odluka da se gradskoj ustanovi "Zlatna vrata" preda upravljanje prostorom.



Ova ljetna pozornica zasigurno će pod upravljanjem spomenute institucije i ravnateljice Tamare Visković, a u suradnji s Gradom, dobiti novu dimenziju u kulturnom smislu i Grad će nakon dugo vremena upravljati svojim prostorom u promociji filmske umjetnosti.



Tvrtku "Ekran" smo izvijestili pisanim putem o našoj odluci. Nažalost, nisu se odazvali na sastanak radi dogovora oko primopredaje, ali su pisanim putem obaviješteni da će se ista dogoditi 1. lipnja i očekujemo mirnu primopredaju. Grad će u svakom smislu štititi svoju imovinu i poduzeti sve radnje da upravlja svojim prostorom, što ranije nije bio slučaj.



Podržavamo manifestaciju Festival mediteranskog festivala Split i radujemo se i ovogodišnjem izdanju, te ćemo učiniti sve da se i održi - kazala je Hrgović.



Iz gradske uprave još prošle godine upućen je pisani nalog spomenutoj tvrtki na čelu s direktoricom Snježanom Kuzmanić da im vrati u posjed Ljetno kino "Bačvice", koje ta kinematografska tvrtka godinama, bez ikakvog pravnog temelja, koristi i iznajmljuje kao da je njezino privatno vlasništvo.









'Ekran' je prostor za kojeg nema ugovor godinama davao u podnajam kulturnim manifestacijama poput Festivala mediteranskog filma Split (30 tisuća kuna godišnje) ili za koncerte, ali i Gourmet street food festival (50 tisuća kuna), festivale piva, vjenčanja i privatne zabave za oko 4000 kuna po danu najma. Pritom gradska blagajna od toga nije utržila ni lipe.



Nakon brojnih godina rada bez ugovora, 2017. je između "Ekrana" i Grada potpisan privremeni ugovor koji je vrijedio za ljetnu sezonu i stekao sredinom rujna prošle godine. No ni nakon pola godine od kad im je istekao privremeni ugovor, "Ekran" ne želi napustiti prostor.



Sve ovo dogaža se svega tjedan dana uoči početka 11. Festivala mediteranskog filma Split (FMFS), čime se dovodi u pitanje održavanje samog festivala.



- Dogovore vezane za prostor ljetnog kina Bačvice ove godine obavili smo s Gradom kao vlasnikom prostora kina. Ako postoje nesporazumi između Grada i "Ekrana" vjerujem da će se oni riješiti do kraja ovog tjedna.



Trebate znati da je pitanju ogroman projekt na kojem se radi tijekom cijele godine, dolazak su nam potvrdili filmaši iz Španjolske, Turske i Danske, a premijerno prikazujemo dobitnika Oscara i niz drugih laureata “A” festivala za koje nije ni jednostavno ni jeftino dobiti prava na prikazivanje.



Vjerujem da nikome tko se u ovom gradu bavi kulturom nije u interesu dovesti u pitanje održavanje takve manifestacije – kazao je Alen Munitić, direktor FMFS-a. Ravnateljica Kinoteke "Zlatna vrata", gradske ustanove koja bi uskoro zaključkom Grada trebala preuzeti upravljanje nad ljetnim kinom "Bačvice", ističe kako je važno da ovakav spor između Grada i "Ekrana" ne dovodi u pitanje održavanje FMFS-a.



- Budimo realni, nama stvarno ne znači je li to problem koji će se riješiti za dva dana ili dva mjeseca, ali za festival je to jako važno i mislim da se takva manifestacija ne bi trebala dovesti u pitanje zbog problema koji se ne tiče samog festivala.



Ne bi se smjeli ti problemi prebiti preko leđa festivala, jer oni samo deset dana godišnje koriste taj prostor na najbolji mogući način. Oko toga bi se morao naći dogovor – kazala je Tamara Visković, ravnateljica centra za kulturu "Zlatna vrata" Ističe kako nije upoznata sa sporom između Grada i "Ekrana", ali prema dogovoru s gradskom upravom preuzimaju upravljanje nad kinom u trenutku kada "Ekran" napusti prostor.

Ekran šuti:



Iz "Ekrana" već godinama na pitanja o ovoj temi uporno izbjegavali odgovoriti na naše telefonske pozive i opetovane e-mailove.



Dugogodišnju "Ekranovu" direktoricu Snježanu Kuzmanić pitali smo da nam pokaže ugovor na temelju kojeg koriste prostor ljetnog kina i daje ga u podnajam, te time dodatno zarađuje. Zanimali su nas i kriteriji i cijene po kojima se može unajmiti taj prostor, tko ih je propisao i koliko godišnje zarade od toga.