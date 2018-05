Na Žnjanu položen kamen temeljac zgrade za branitelje: 'Podstanar sam već 20 godina, stanove su prije mene dobili mnogi koji ratišta nisu vidjeli'

Konačno su hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata i obitelji smrtno stradalih branitelja doživjeli da svjedoče polaganju kamena temeljca za novu zgradu na Žnjanu, u Ulici Prvog hrvatskog redarstvenika u koju bi za godinu i četiri mjeseca trebali useliti.



Naime, taj su svečani čin u srijedu odradili gradonačelnik Andro Krstulović Opara, njegov zamjenik Nino Vela i Ivan Vukić, državni tajnik u Ministarstvu branitelja koji su se spremno primili lopata te njima odlučno zagrabili u malter kojim su prekrili prvi kamen ovog objekta.



Dino Duplančić na svoj vlastiti krov nad glavom sa suprugom i dvoje djece čeka već dva desetljeća. Svoj ratni put započeo je još 1991. godine i do kraja Domovinskog rata je bio dva puta ranjavan.



- Podstanar sam već 20 godina, a problem stambenog zbrinjavanja se rješavao sedam-osam godina, nije bilo sluha za nas jer se nakon rata stvorilo invalida k'o u priči. Konačno se sada krenulo s radovima, a kako čovjek uvijek živi u nadi, tako se i ja nadam da ćemo za 16 mjeseci i mi useliti u naše stanove - povjerio nam se branitelj i osvijestio još jednom tužnu činjenicu da ima onih koji su stambeno zbinuti prije njega, a ratišta nisu vidjeli.



Na samom početku obilježavanja početka radova, okupljenima se obratio dogradonačelnik Nino Vela, koji je istaknuo kako je njemu kao graditelju najdraže kada neki projekt dođe u tu fazu.



- Sama procedura koja je prethodila nije bila laka, ali sada imamo zadovoljstvo da smo na početku gradnje objekta sa 17 stanova i isto toliko garažnih, te još 11 zatvorenih i 17 otvorenih parkirnih mjesta - istaknuo je Vela i dodao kako će zgrada niknuti na 1900 metara četvornih bruto površine, te da je ukupna vrijednost investicije 16 milijuna kuna.



Gradonačelnik Krstulović Opara kazao je kako ne voli polaganje kamena temeljaca, već da voli doći na kraju, kada se objekt završi.



- No, polaganje ovog kamena temeljca nisam htio propustiti, jer je jako važan. Nakon preuzimanja dužnosti, nismo imali proračun, te smo nakon tri natječaja konačno došli do ovog. Prvi sastanak s predstavnicima obitelji branitelja odradili smo odmah nakon donošenja proračuna i svaki sljedeći je bio u točno zacrtanom terminu.



Nije se izgubila niti jedna minuta. Znači, može se kad se zajednički dogovaramo. U petak očekujem od nadzora i izvođača radova terminski plan. Želim da se za 16 mjeseci svi ovdje ponovo nađemo - istaknuo je poteštat čestitavši potom Dan branitelja Grada Splita i Dan državnosti, koji se sve do nedavno i obilježavao 30. svibnja.



Državni tajnik Ivan Vukić predstavio je mjere za pomoć hrvatskim braniteljima u koje spada i stambeno zbrinjavanje, koje se odnosi na ovu zgradu na Žnjanu koja se počinje graditi te na stanove na Korešnici, nakon što je, kako znamo, Ministarstvo državne imovine nedavno državno zemljište na tom području Gradu Splitu.

Polaganje kamena temeljca proteklo je u ležernijem tonu nego što to inače biva u ovakvim prigodama. Za to se pobrinuo gradonačelnik Andro Krstulović Opara kada je svog zamjenika Nina Velu simpatično prozvao Nino Graditelj.



Prilikom zatrpavanja kamena temeljca malterom, svi su se složili da dogradonačelnik ima najbolji "mot".