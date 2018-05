Lukavi Slavonci izveli 'minijaturu' i za tri puta manji iznos zakupili kafić na Žnjanu: evo kad će prvi gosti piti kavu na popularnoj splitskoj plaži

Tvrtka "Gastro Group" iz Osijeka bit će posljednji zakupac montažnih modula na Žnjanu, ponudili su 186.000 kuna plus PDV za jedinu lokaciju koja se prema privremenom rješenju nalazi bliže cesti, što je bilo nešto više od preostale dvije ponude iz Splita i Pule.



Povjerenstvo za odabir najboljeg ponuđača nakon treće natječajne runde sutra će i službeno kompletirati cijelu priču za ovo i iduće ljeto, no s obzirom na to da je ista tvrtka još u prethodnom krugu ispunjavala sve uvjete nema sumnje da će i ovog puta biti tako.



Domišljati Slavonci izveli su pravu malu poduzetničku minijaturu, nakon što su prije preko svoje tvrtke "Centar komunikacija" prošli s visokom ponudom od čak 505.000 kuna.



Svjesni mogućeg rizika koji im se, eto, isplatio, platili su kaznu od 50.000 kuna na ime "odustajanja od obvezujuće ponude" i sada će na Žnjanu biti sa svojom drugom tvrtkom, ali za gotovo triput manji iznos.



Ante Šunjić, direktor gradske agencije "Spalatum D.M.C.", koja je zadužena za cijelu operaciju na Žnjanu, ponovio je u utorak kako preostali radovi idu po planu i kako će kafići na toj plaži početi s radom najkasnije 30. lipnja.



– Zahodi neće biti kemijski, to su tipski moduli kao i za ugostiteljstvo. Nisu potrebne dozvole, sve je prema planu, nisu u pitanju građevinski radovi – odgovor je koji nam je dao na prozivke kako se na ovoj plaži izvode ozbiljni zahvati bez potrebnih dozvola.