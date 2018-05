Ma ko može platit' ove gušte na Obojenoj?! Dok kupači hvataju prvu boju opušta ih zvuk bagera, a za potpuni doživljalj tu je i okus prašine u ustima...

Veliki je užitak za sunčanog svibanjskog vikenda spustiti se do marjanske plaže i uživati u sunčanju i kupanju. Još nisu velike gužve, a more šumi, val se pjeni... baš milina. Tako bi to nekako trebalo biti da je sve kako bi trebalo biti.



U Splitu, konkretnije na čuvenoj Obojenoj ispod Kašteleta, to, nažalost, nije slučaj. Nećemo sada ići u prošlost, govoriti o Jenkiju i koncesijama, i ukidanjima koncesija, i rušenjima, i ostalim "čudesima".



Konstatirat ćemo samo kako je jučer temperatura mora u Splitu bila ugodnih 22, u zraku je bilo i do 30 stupnjeva, a na Obojenoj su bageri nanosili žalo, dok su kupači hvatali prvu boju na šugamanima.



Ima li šta gore nego slušati zvuk građevinskih strojeva na plaži, gucati prašinu kad izlaziš iz mora...? Pa što su radili do sada? I njih je iznenadila vrućina krajem svibnja...