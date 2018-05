Veliko financijsko rasterećenje za splitske roditelje: Banovina će dati besplatne udžbenike svim osnovcima

Odlična vijest za roditelje osnovnoškolaca stiže iz Banovine: na jesen će prvi put nakon dugih devet godina "posta" baš svi splitski osnovci dobiti besplatne udžbenike.



Potvrdila je to za "Slobodnu Dalmaciju" dogradonačelnica Jelena Hrgović, uz napomenu kako će lokalna vlast provesti postupak javne nabave knjiga početkom lipnja za sve osnovnoškolce sa splitskog područja, za što je osiguran novac u gradskoj blagajni.



U pitanju je iznos od oko 12 milijuna kuna, koji bi trebao pokriti troškove nabave udžbenika za nešto manje od 14.000 učenika, a plan sredstava vidljiv je i u ovogodišnjem gradskom proračunu.



– Ovo je jedna od demografskih mjera potpore osnovnoškolcima i njihovim obiteljima koje je započela nova gradska uprava, na čelu s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom – istaknula je Hrgović.



Odgovore na pitanja hoće li osnovce početkom iduće školske godine na klupama dočekati udžbenici na školskim klupama ili će, kao što je to slučaj bio lani, Banovina refundirati roditeljima, skrbnicima i posvojiteljima potrošeni novac u obliku bonova, nismo još dobili, budući da dogovori između ravnatelja i gradske uprave još uvijek traju.



Ipak, za mnoge je majke i očeve zaista dobra stvar da će se početkom iduće školske godine riješiti barem jednog velikog izdatka.



Naime, komplet obaveznih školskih udžbenika i radnih bilježnica stoji od šestotinjak kuna za prvašića pa do 1300 kuna za osmaše, pa su se proteklih godina mnogi odlučivali za kupovanje na rate, jer, osim toga, treba đake opremiti i novim bilježnicama, likovnim materijalom, odjećom, torbama...



– Moj će sin najesen upisati drugi srednje i nikada do sada nije ni od Grada ni od države dobio ni jednu knjigu "mukte", jer su besplatni udžbenici ukinuti taman kad je on krenuo u školu, a kao srednjoškolac ni ubuduće neće imati to pravo.



Pokušat ćemo nešto uštedjeti prodajom ovogodišnjih knjiga u antikvarijat, a tamo ćemo i kupiti većinu knjiga za iduću školsku godinu. Tješi me, ipak, da će barem moje mlađe dijete, petašica, imati besplatne knjige – komentirala nam je ovu vijest majka gimnazijalca i osnovnoškolke.



Podsjetimo, zadnji put su to pravo u "zemlji znanja" osnovnoškolci od prvog do osmog razreda ostvarili daleke 2008. godine, a onda je došla kriza i državi je ponestalo novca da svim đacima kupuje knjige...



Nastranu što je do tada svake nastavne godine ista ta država nakladnicima plaćala pola milijarde kune za udžbenike, da bi ih već sljedeće godine mijenjala novima i opet kupovala...



Bile su to godine napuhanog nakladničkog uzleta, koji se svima obio o glavu, nakon čega je donesena odluka da će se udžbenici moći mijenjati tek svake četiri školske godine.





Županija kupuje knjige osmoškolcima izvan grada



Grad će, dakle, kupiti knjige za učenike 28 osnovnih škola čiji je osnivač i vlasnik, dok će svim ostalim osnovcima na području srednje Dalmacije besplatne udžbenike osigurati Županija. Regionalna vlast već je provela natječaj za nabavu udžbenika, a župan Blaženko Boban poručio je gradovima i općinama da đacima "uskoče" s novcem za kupnju radnih bilježnica.