Splitski HDZ svom vijećniku bez natječaja dodijelio visoku fotelju u Vodovodu: 'Nismo imali dovoljno ljudi...'

Prvi radni dan ovoga tjedna bio je ujedno i službeno prvi radni dan HDZ-ovu gradskom vijećniku Tomislavu Prljeviću na mjestu zamjenika direktora zaduženog za EU-ove projekte i investicije u tvrtki "Vodovod i kanalizacija" (ViK).



Riječ je o svojevrsnom "transferu", odnosno, kako je objasnio Tomislav Šuta, ViK-ov direktor, županijska Javna ustanova "Rera SD" i spomenuto komunalno poduzeće potpisali su sporazum o suradnji kojim će se u toj gradskoj tvrtki osnovati stručni projektni tim za prijavu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije u investicijskom ciklusu do 2020. godine, kojim će rukovoditi upravo Prljević.



– Cilj je osnivanja tima sprječavanje eventualne penalizacije i gubitka sredstava u provedbi projekata aglomeracija ukupne vrijednosti 2,2 milijarde kuna zbog mogućih proceduralnih i drugih pogrešaka. Međutim, u ViK-u trenutno nema dovoljno kadrovskih kapaciteta specijaliziranih za EU-ove fondove, što se pokazalo nedostatnim za učinkovito korištenje nepovratnih sredstava EU fondova za projekte čije procedure zahtijevaju specifična stručna znanja, kompetencije i iskustva. Stoga je ViK obavezan osigurati potrebna kadrovska rješenja za obavljanje tih poslova – ističe Šuta.



Zbog svega navedenog, imenovanje Prljevića odrađeno je bez provedenog javnog natječaja, s obzirom na to da se radi o prijelazu iz županijske ustanove u gradsku tvrtku. Kako znamo, kadroviranje u "Vodovodu i kanalizaciji" prilikom dogovaranja koalicije pripalo je HDZ-u, pa je tako na direktorsko mjesto iz županijske kompanije "Regionalni centar čistog okoliša" došao Tomislav Šuta. Stoga ne čudi da se okružio ljudima od povjerenja.



Zanimljivo je spomenuti kako je bivši direktor Drago Davidović dopunio sistematizaciju za dva radna mjesta, i to za pomoćnika voditelja uređaja za pročišćavanje Stupe te za specijalista za EU-ove fondove. Na potonjem je zaposlen SDP-ovac Boris Bulović.