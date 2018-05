"Leti vrime, idu dani, sve je isto ka i lani... bez brige mi idu dani", glasi hit Mladena Grdovića koji splitski ugostitelji, usprkos najavama o uvođenju reda u povijesnu jezgru, mogu glasno pjevušiti i ovog ljeta.



Jer dok se čekaju izmjene Plana korištenja površina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Splita, kao dio izmjena Odluke o komunalnom redu koju treba izglasati Gradsko vijeće, u Banovini su odlučili potpisivati nove ugovore po identičnim uvjetima kakve je postavio gradonačelnik Ivo Baldasar, a na koje je aktualna vlast imala niz primjedbi.



Pa su tako s prvim danom svibnja na lokaciji Ispod ure, koju bi, prema konzervatorskim smjernicama, trebalo u potpunosti očistiti od komercijalnog sadržaja, nakon štekata restorana "Posejdon", ponovno osvanule i dvije velike škrinje za sladoled te pripadajući suncobrani. Iste one škrinje zbog čijeg je napajanja vodom probušen zid neprocjenjive baštine koju štiti UNESCO.



Ova top-lokacija, uz jedan od četiri ulaza u Dioklecijanovu palaču, dodijeljena im je za 80-ak kuna na dan, i to samo u razdoblju dok turisti šetaju gradom. Teško da postoji bolja himna koju mogu uzeti ovi poduzetnici od Grdovićeva evergreena "Bolje živim nego ministar".



Da je ugovor o zakupu za rashladne vitrine potpisan za razdoblje do 10. listopada na mjesečni iznos od 2500 kuna, potvrdio nam je Ivan Leko, pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom.

Zanimalo nas je zbog čega za ovu "zlatnu koku" nije bilo natječaja.



– Rashladne vitrine se ne dodjeljuju temeljem natječaja, nego ugostitelji koji imaju štekat mogu u tim istim gabaritima, ako im Grad odobri, imati vitrinu koja služi kao dio ponude objekta. U pitanju je produljenje zakupa postojeće rashladne vitrine pa se pripremio ugovor za prijelazno razdoblje. Ako Gradsko vijeće donese odluku o zabrani postavljanja na pojedinim lokacijama, iste će biti obvezujuće i primjenjivat će se u radu nadležnih službi – kazao nam je Leko, uz objašnjenje kako škrinje za sladoled pripadaju fast foodu koji se nalazi u prizemlju palače Ciprijana de Ciprijanisa iz 14. stoljeća, gdje je do prije nekoliko godina bila knjižara.



To što ovaj objekt brze prehrane uopće nema štekat Ispod ure, u sklopu kojeg bi se rashladna vitrina postavila kao "dio ponude", moglo bi biti protumačeno kao provokacija, pa dodatnim pitanjima nećemo kvariti "ugostiteljsku renesansu" kojom se hvale splitski turistički djelatnici.