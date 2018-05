Priča Splićanke koja bi zbog bolesti mogla ostati nepokretna pokazuje svu tugu i jad hrvatskog zdravstva: Pregled su mi otkazali nakon što sam u bolovima čekala osam mjeseci!

Hrvatska je zauzela visoko 30. mjesto među 195 država svijeta na listi "The Lanceta", najstarijeg i jednog od najprestižnijih i najboljih medicinskih časopisa na svijetu, o dostupnosti zdravstvene usluge.



To je rezultat globalne studije bolesti. U toj studiji ocjenjivala se i kvaliteta zdravstvene usluge.



– Riječ je o zasigurno najprestižnijemu svjetskom medicinskom časopisu. Oni koji u "The Lancetu" pišu recenzije maheri su svog zanata i posla, radi se o svjetskim imenima. U toj njihovoj studiji radi se o presjeku hrvatske medicine i pokazatelji govore da je hrvatska medicina vrlo cijenjena u svjetskim okvirima – rekao nam je je prof. dr. Milan Kujundžić, ministar zdravstva.



Na prvom mjestu, kao zemlja s najboljim zdravstvenim sustavom, nalazi se Island, druga je Norveška, treća Nizozemska, a među prvih 10 još su: Luksemburg, Australija, Finska, Švicarska, Švedska, Italija i malena Andora. Na 21. mjestu se našla Slovenija, a na 28. i 29. mjestu svoje su pozicije zauzele Češka i SAD, a zatim je, na 30. mjestu, Hrvatska.



Iza nas su mjesto našli Izrael (35), Poljska (39), Mađarska (40), Crna Gora (42), Srbija (50)...

Reumatoidni artritis

Dakle, tako hrvatsko zdravstvo doživljavaju u inozemstvu i tako nas cijeni najugledniji svjetski medicinski časopis. Za pohvalu.

No, u stvarnosti se hrvatski građani po bolnicama susreću s problemima od kojih "zastaje pamet" i kojih zasigurno nema među prvih 30 plasiranih zemalja s liste "The Lanceta".



Sljedeća priča događala se protekla dva dana u splitskom KBC-u, a ispričala nam ju je Splićanka Lidija D. (52), koja godinama muku muči s jednim oblikom reumatoidnog artritisa i koja je kao "ozebla sunce" čekala osam mjeseci pregled kod reumatologa.



Dakle, priča ide ovako.



– Još 14. lipnja prošle godine obavila sam zadnji pregled kod reumatologa u KBC-u Split. Liječnica me pažljivo pregledala i dala mi "brdo" uputnica za preglede koje sam trebala napraviti u idućih godinu dana, kako bih na sljedeći pregled došla sa svim nalazima. Poslije toga, u rujnu 2017. godine, odlazim kod svog izabranog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji me kompjutorski upisuje za pregled kod reumatologa, i to na datum 25. svibnja 2018. Moj liječnik mi tada ispisuje uputnice za preglede. Istini za volju, zasmetalo mi je što mi je termin za pregled tek za osam mjeseci, ali sam se nekako pomirila s time – kazala nam je Lidija.



Artritis je nezgodna bolest, ljudima je s njom teško živjeti, bole ih zglobovi i otežano se kreću, bole i najobičniji pokreti, često se događaju upale.



– Zna se, recimo, čak upaliti i maleni zglob u unutrašnjem uhu. I onda te izludi bol. Ali najgore je što je to progresivna bolest pa s vremenom stanje obično postaje teže. Pa dovodi i do nepokretnosti pacijenta – naglasila je naša sugovornica.



A pregled je vrlo važan jer će joj se odrediti terapija koja bi mogla zaustaviti napredovanje bolesti.



I bolesna žena je bila strpljiva. Ona čeka da prođe ljeto, zglobovi je bole, ali trpi, što će drugo, sunce i more će joj možda malo olakšati bolove. Došla je i zima, trpjela je još više i nadala se toplom proljeću. Bit će zglobovima malo lakše.



– U tih osam mjeseci koliko sam čekala svoj "spasonosni" pregled kod reumatologa, obavila sam sve pretrage. Sve te kolonoskopije i gastroskopije... Vrijedno sam prikupljala nalaze i čekala sam termin 25. svibnja ove godine, koji je ugovoren prije osam mjeseci...

Više sreće drugi put

Kako se bližio 25. svibnja, napetost u cijeloj Lidijinoj obitelji je rasla, a žena je iščekivala taj dan, nadajući se kako će je liječnik upoznati s daljnjim liječenjem.



– Nazvali su me 23. svibnja iz KBC-a Split na moj mobitel i razgovor je ovako tekao:



"Dobar dan, zovem iz KBC-a Split. Moram vas obavijestili kako se vaš pregled otkazuje."



"Molim, kako to? Ma nije moguće... Pa kad ću onda na pregled?"



"Nažalost, ne znam kad ćete na pregled. Jer, znate, nemamo liječnika, nedostaje nam liječnika, pa ne znamo tko će vas pregledati. Ja vam drugo ništa ne znam, samo sam dobila dužnost obavijestiti pacijente, ja sam sestra."



"Ali kako... Pa što ću ja sad, meni pregled treba. I to hitno! Kad će to biti?"



"Ne znam, gospođo, nazvat ćemo vas kad ambulanta opet bude radila. Čekajte naš poziv!"



I što sada? Kome se ja moram obratiti? Je li mi pametno opet biti strpljiva idućih osam mjeseci pa da mi još jednom otkažu pregled? – pita se naša sugovornica, koja se nada da neće ponovno morati raditi sve one pretrage potrebne za pregled kod reumatologa, a koje je prolazila prethodnih osam mjeseci.



Na kraju se pitamo gdje bi Hrvatska bila na listi "The Lanceta" da su znali za ovaj ili ovakve slučajeve u hrvatskim bolnicama, odnosno gdje bi Hrvatska bila plasirana da ovakvih slučajeva nema.